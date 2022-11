Hashtag Daily produziert Podcast

Das UFA-Serial-Drama-Label macht auch in Audio und produziert "Ratschläge unter Freunden" mit dem aus der eigenen Daily "Alles was zählt" bekannten Schauspieler Christopher Kohn.

Am heutigen 10. Novmeber geht ab 18 Uhr der Podcast "Ratschläge unter Freunden" an den Start. Die Hosts sind Schauspieler Christopher Kohn und sein Schauspiel- und Synchronsprecherkollege Alexander Ziegenbein. Das Duo spricht über Dating, Sex, Beziehung, Freundschaft, Liebe, (Sehn)Süchte. Zudem beantwortet Kohn, der gerade seinen Ausstieg aus der Daily Alles was zählt" bekannt gab und auf über 111.000 Follower auf Instagram und knapp 90.000 Follower auf TikTok verweisen kann, Fragen, die aus seiner Community an ihn herangetragen werden.

Produziert wird der Podcast von UFA Serial Drama und dem Label Hashtag Daily. "Mit 'Ratschläge unter Freunden' gehen wir bei Hashtag Daily den nächsten Schritt und erweitern unser Label-Portfolio. Ein Mentaltainment Podcast passt perfekt zu den Werten, die wir als UFA vermitteln möchten und ist am Puls der Zeit", kommentiert Produzentin Lisa Hochhausen das neue Unterfangen für das vor rund einem Jahr in die UFA integrierte Label.

Die Folgen sind auf Spotify und Apple Podcasts abrufbar und als Video-Podcast auf YouTube zu sehen Neben Produzentin Lisa Hochhausen ist Luisa Schnicker als Junior Producerin verantwortlich.