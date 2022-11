Neuer "Stuttgart"-Tatort des Gespanns Eigler/Neuwöhner im Dreh

2018 hatte Martin Eigler bereits den Stuttgart-"Tatort: Der Mann, der lügt" nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Sönke Lars Neuwöhner geschrieben hatte, inszeniert gehabt. Aktuell laufen die Dreharbeiten zum Stuttgart-"Tatort: Zerrissen" in gleicher Konstellation.

In Stuttgart und im Raum Baden-Baden inszeniert Martin Eigler noch bis Anfang Dezember den "Tatort: Zerrissen", zu dem er zusammen mit Sönke Lars Neuwöhner das Drehbuch geschrieben hat. In gleicher Konstellation war 2018 auch schon der Stuttgart-Tatort: Der Mann, der lügt" entstanden.

Diesmal müssen die beiden Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) einen Raubüberfall auf einen Juwelier aufklären, bei dem der Juwelier selbst verletzt wurde und eine Kundin beim Versuch zu fliehen, stirbt. Das Muster ist gleich wie bei einem Überfall vor einem Jahr und so geraten die beiden verschwägerten Familien Maslov und Ellinger ins Visier der beiden Ermittler. Während die erwachsenen Mitglieder routiniert Alibis aus dem Hut zaubern, gerät der 13-jährige David unter Verdacht, irgendetwas mit dem Raubüberfall zu tun zu haben. Er lebt in einem Jugendheim und setzt alles daran, der Sozialpädagogin Annarosa, die sich bedingungslos für ihn einsetzt, zu gefallen. Während die beiden Kommissare davon überzeugt sind, dass der Teenager, der trotz allem für seine Familie da sein will, wenn sie ihn braucht, bei dem Raubüberfall zumindest Schmiere gestanden hat, streitet dieser das ab. Der Teenager droht, zwischen polizeilichem Druck, Loyalität zu seiner Familie und der Bewunderung für Annarosa zerrieben zu werden.

In weiteren Rollen stehen u.a. Maria Mägdefrau, Levin Rashid Stein, Selam Tadese, Urs Rechn, Jürgen Hartmann, Caroline Cousin, Louis Guillaume, Nils Hohenhövel, Oleg Tikhomirov, Caroline Hellwig, Thapelo Mashiane und Jevgenij Sitochin vor der Kamera von Andreas Schäfauer.

Produziert wird der "Tatort: Zerrissen" vom SWR (Produzent: Timo Held) für die ARD (Redaktion: Brigitte Dithard). Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.