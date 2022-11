Kanadischer Kino-Marktführer trotzt Filmmangel

Die kanadische Cineplex hat ihre Bilanz für das dritte Quartal vorgelegt - an der sich die erheblichen Auswirkungen der extrem rar gesäten Blockbuster-Starts glasklar ablesen lassen. Dennoch erzielte man über die drei Monate hinweg Ticketumsätze in Höhe von 70 Prozent des Niveaus aus 2019.

Stark begonnen - dann aber noch stärker nachgelassen. So könnte man grob den Verlauf des dritten Quartals für den kanadischen Kino-Marktführer Cineplex (der mittlerweile eine Übernahme der insolventen US-Kette Regal anstreben soll) beschreiben. Denn während man im Juli mit Ticketumsätzen von knapp 66 Mio. (kanadischen) Dollar ganze 85 Prozent des Niveaus aus 2019 erreichte, sank dieser Wert im August auf 64 und im September auf nur noch 52 Prozent.

Grund dafür ist natürlich die auch an dieser Stelle schon x-fach beklagte Tentpole-Flaute, die in Deutschland zum Glück durch einen wiedererstarkten deutschen Film (und einige extreme Langläufer) abgefedert wurde. Immerhin: Im nach wie vor noch vom Filmmangel betroffenen Oktober, dessen Zahlen der Bilanz wohl nicht zuletzt aus diesem Grund ergänzend hinzugefügt wurden, ging es zumindest wieder auf 62 Prozent hoch. Das Positive: Der Juli, in dem es gut lief, war der mit Abstand umsatzstärkste Monat im Quartal, unter dem Strich reichte es trotz eines zu zwei Drittel schwierigen Zeitraums für ein Niveau von 70 Prozent des Ticketumsatzes aus dem dritten Quartal 2019.

Dass der September nicht noch etwas schlechter ausfiel, ist auch dem "National Cinema Day" zu Beginn des Monats geschuldet, der laut CEO Ellis Jacob für "überwältigende Resonanz" gesorgt habe. Die über 500.000 Besucher, die man an diesem Tag bei Cineplex habe begrüßen können, stünden für den bislang stärksten Tag des Jahres und den drittstärksten der vergangenen fünf Jahre. Es sei "absolut bemerkenswert" zu sehen, wie die Industrie bei dieser Initiative zusammengearbeitet habe - und das in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa (genauer gesagt Großbritannien, Anm.d.Red.).

Damit zu zwei Kernzahlen der Bilanz: Die Gesamtumsätze von Cineplex (inklusive der Geschäftsfelder jenseits des Kinos) stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal um 35,7 Prozent auf 339,8 Mio. Dollar. Das Nettoergebnis verbesserte sich von einem Verlust von 33,6 Mio. auf ein positives Ergebnis von 30,9 Mio. Dollar. Unter dem Strich sieht sich Cineplex auch vor dem Hintergrund von Rezessionsängsten gut aufgestellt.