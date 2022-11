ARD/ZDF-Studie: Streamingdienst- und Mediatheken-Nutzung wächst

Die alljährliche Onlinestudie von ARD und ZDF bescheinigt sich selbst gute Werte. Aber sie zeigt auch, wie weitverbreitet in Deutschland inzwischen die Onlinenutzung etwa von Streamingdiensten und Mediatheken ist.

Die am Donnerstag veröffentlichte Onlinestudie von ARD und ZDF besagt, dass inzwischen vier von fünf Menschen in Deutschland täglich das Internet nutzen. Demnach nimmt auch die Nutzung von Streamingdiensten und Mediatheken weiter zu, führend bleiben die Social-Media-Apps der großen Konzerne.

2022 nutzt die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland Medien-Inhalte oder Streams im Internet mit durchschnittlich 160 Minuten pro Tag noch intensiver als in den vergangenen Jahren (+24 Minuten). Jüngere verbringen fast fünf Stunden mit medialen Internetinhalten, ab 70-Jährige nur eine gute dreiviertel Stunde.

Auf Video inklusive YouTube, Mediatheken und Streamingdienste entfallen mittlerweile 76 Minuten (+12 Minuten). Im Bereich Audio (Streaming-Dienste, Live-Radio, Podcasts und so weiter) ist es eine gute Stunde (63 Minuten, +6 Minuten).

Bei den Streamingdiensten führen Netflix und Prime Video den Markt deutlich an: 35 Prozent der Menschen nutzen das Angebot von Netflix mindestens einmal in der Woche. Prime Video liegt bei 26 Prozent und positioniert sich vor Disney+ (12 Prozent) und den Angeboten von Sky (11 Prozent). Die Mediatheken von ARD und ZDF erzielen auch gute Reichweiten: Erstmals erreichen sie mit jeweils 52 Prozent mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Regelmäßig sehen jeweils 22 Prozent Sendungen und Filme in den Mediatheken von ARD und ZDF.

ZDF-Planungschef Florian Kumb zu den Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie: "Nun sind (fast) alle in Deutschland online. Daher spielen die digitalen Kontaktpunkte zum ZDF eine entscheidende Rolle bei unserer Strategie 'Ein ZDF für alle'. Wir wollen insbesondere die Menschen über digitale Wege stärker ansprechen, deren linearer Fernsehkonsum stark zurückgeht."

Benjamin Fischer, Leiter von ARD Online und des ARD Digitalboards, sagt: "Unsere digitalen Angebote sind im Alltag der Menschen angekommen und werden hoch geschätzt, das zeigt besonders die gestiegene Nutzung der ARD Mediathek. Die konsequente Fokussierung auf die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer und der dafür notwendige Ausbau unserer digitalen Plattformen sind erfolgreich. Als föderaler Medienverbund machen wir den Menschen damit ein breites, regional verankertes und journalistisch hochwertiges Angebot für die heutige Medienwelt."