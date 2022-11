Steven Spielberg will Streamer zu mehr Kinoauswertungen drängen

Im Vorfeld des US-Starts von "Die Fabelmans" hat sich Regisseur Steven Spielberg im Gespräch mit der New York Times äußerst kritisch zum Umgang mit Kinofilmen während der Pandemie geäußert - und er mahnt konzertierte Anstrengungen seitens der Filmschaffenden an, Streamer zu Kinoeinsätzen ihrer Filme zu bewegen.

Während das deutsche Publikum noch bis 26. Januar 2023 auf Steven Spielbergs bislang persönlichsten Film warten muss, startet "Die Fabelmans" (getragen von enorm positivem Kritikerecho und nach dem Gewinn des Publikumspreises in Toronto) am 23. November in den USA.

Im Vorfeld sprach Spielberg mit der New York Times nicht nur über seinen Film, sondern auch den Zustand der Filmindustrie - und er beklagte dabei vor allem den Umgang mit Kinofilmen in der Pandemie, der diese seiner Meinung nach potenziell für immer verändert habe. Besonders kritisch ging er dabei mit der "Project Popcorn" getauften Strategie der damaligen Warner-Führung ins Gericht, die gesamte Kinoslate 2021 zeitgleich auf HBO Max zu veröffentlichen.

Anmerken kann man dazu allerdings, dass dieses Vorgehen, so kontrovers es nicht nur von Kinos, sondern vor allem den Filmemachern - prominentes Beispiel ist natürlich Christopher Nolan - aufgenommen wurde, am Ende tatsächlich auch Lob seitens großer US-Kinoketten erfuhr. Natürlich nicht für die Aufhebung des Kinofensters. Aber doch dafür, dass damit zumindest eine verlässliche Versorgung in einer Zeit gesichert war, die primär von Startverschiebungen und -absagen geprägt war - und in der zahlreichen Filmen (insbesondere auch solchen, die an Amazon verkauft wurden) ein Kinostart gleich völlig verwehrt blieb. Spielberg spricht dabei natürlich vor allem aus der Sicht eines Filmschaffenden - und er beklagte, dass "einige der besten Kreativen" unter seinen Freunden "vor den Bus geschubst" worden seien.

Einen kleinen Seitenhieb gegen Kinos verteilt er allerdings auch. Denn er glaube, dass das ältere Publikum womöglich froh gewesen sei, nicht mehr auf "klebriges Popcorn" treten zu müssen, um Filme zu sehen - aber selbstverständlich hofft er auch auf dessen Rückkehr zu einem einzigartigen Gemeinschaftserlebnis. Es sei schlicht Sache der Filme, gut genug zu sein.

Für ihn stelle sich die zentrale Frage, für welche Filme das Publikum künftig das Haus verlasse - jenseits von Sequels, Tentpoles von Marvel und DC, großen Animationsfilmen und Horrorfilmen. In diesem Kontext hob er "Elvis" hervor, dessen US-Einspiel von über 150 Mio. Dollar ihm Hoffnung gebe, dass auch dieses Zielpublikum mit dem Abflauen der Pandemie zurückkehre. "Ich denke, dass das Kino zurückkehrt. Das glaube ich wirklich", so Spielberg.

Gleichzeitig verlieh er seiner Überzeugung Ausdruck, dass eine konzertierte Anstrengung von Regisseur:innen gefragt sei, die gemeinsame Forderung an Streamer, ihren Filmen auch die Chance auf eine Kinoauswertung (eine vernünftige, nicht nur einen Plattformstart zur Qualifizierung für Preise) zu geben. An dieser Stelle nahm er auch die Writers Guild, die Directors Guild und die Academy in die Pflicht.

Gleichzeitig bekannte Spielberg aber auch, dass es Filme gebe, die man ohne Einschränkungen auch auf einem Tablet oder in einem Wohnzimmer ansehen könne, es sei die Aufgabe von Produzenten (wie ihm selbst) an dieser Stelle die richtigen Weichen zu stellen. Und tatsächlich bekannte sich Spielberg dazu, dass er nicht sicher sei, ob er einen politisch so wichtigen Film wie Die Verlegerin", der in den USA gut 80 Mio. Dollar einspielte und in Deutschland rund 1,2 Mio. Menschen in die Kinos zog, in der heutigen Zeit nicht lieber gemeinsam mit einem großen Streamer realisieren würde - der Reichweite wegen. "Die Dinge haben sich tatsächlich so sehr verändert, dass ich das ernsthaft sage", so Spielberg.