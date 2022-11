Baden-Württembergischer Ehrenfilmpreis für Dieter Krauß

Dieter Krauß, langjähriger Kaufmännischer Geschäftsführer der Film- und Medienfestival gGmbH, die u.a. das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgartveranstaltet, wird am 11. Dezember im Rahmen der 28. Filmschau Baden-Württemberg mit dem Baden-Württembergischen Ehrenfilmpreis ausgezeichnet.

Wie das Filmbüro Baden-Württemberg heute mitteilt, werden damit Menschen geehrt, die den Medien- und Filmstandort Baden-Württemberg mitgestalten, durch ihre Arbeit nachhaltig unterstützen und einen wichtigen Beitrag zur Wahrnehmung des Standortes auch über die Landesgrenzen hinaus leisten. Im vergangenen Jahr war der Stummfilmmusiker Günter A. Buchwald mit dem Baden-Württembergischen Ehrenfilmpreis ausgezeichnet worden.

"Dieter Krauß ist seit den 1970er Jahren bis heute ein Baumeister der Filmszene im Südwesten, der sowohl die inhaltliche als auch die finanzielle Seite der Branche fest im Blick hat", heißt es in der Mitteilung des Filmbüro Baden-Württemberg, das ihn zu seinen Gründungsvätern zählt. Krauß ist Mitbegründer der Kommunalen Kinos Guckloch in Furtwangen, war neun Jahre Vorstandsmitglied im Bundesverband der Kommunalen Kinos in Frankfurt am Main, Mitglied in der ersten Vergabe-Jury für Filmproduktionsförderung beim Kunstministerium Baden-Württemberg; Vorstandsmitglied im Kinomobil Baden-Württemberg e.V.; Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Landesverbandes der Kommunalen Kinos Baden-Württemberg und Mitglied im Kuratorium des Bundesverbandes kommunale Filmarbeit.

Darüber hinaus fungiert Krauß u.a. als Delegierter der AG Filmfestival im Deutschen Medienrat, ist Mitglied in der Steuerungsgruppe der AG Filmfestival, Teil des dreiköpfige Sprecher*innen-Gremium des Netzwerkes der Filmfestivals Baden-Württemberg, Mitglied im Ausschuss für Medien- und Filmwirtschaft der Industrie- und Handelskammer Reutlingen und Mitglied im Vergabegremium der MFG Filmförderung Baden-Württemberg für die Förderbereiche Verleih/Vertrieb, Kinoinnovationdarlehen und Kinoprogrammpreise.

Dieter Krauß unterstützt nach seinem offiziellen Abschied von der Film- und Medienfestival gGmbH aktuell noch Uwe Schmitz-Gielsdorf, der die Geschäftsführung dort bis Ende Mai 2023 übernommen hat.