Ehrung für Gina Prince-Bythewood bei den Gotham Awards

Die derzeit mit "The Woman King" in den Kinos vertretene Regisseurin wird bei der 32. Verleihung der Gotham Awards Ende November mit dem "Filmmaker Tribute" geehrt.

Die Regisseurin Gina Prince-Bythewood, derzeit mit The Woman King" in den Kinos vertreten, wird bei der 32. Verleihung der Gotham Awards mit dem "Filmmaker Tribute" geehrt.

Jeffrey Sharp, Executive Director des Gotham Film & Media Institute, erklärt: "Gina Prince-Bythewood ist eine visionäre Filmemacherin und eine Meisterin schwarzer Erzählungen, vor allem von Geschichten, in deren Fokus schwarze Frauen stehen. Auf brillante Art und Weise hat sie schmerzvolle Momente in unserer Geschichte, schwierige philosophische Debatten und Liebesgeschichten in Angriff genommen. Von dem beliebten und aufpolierten Klassiker 'Love and Basketball' bis hin zu dem großartigen Erfolg von 'The Woman King' in diesem Jahr ist Gina eine wahre Inspiration und es ist eine Ehre, sie als diesjährige Empfängerin des 'Filmmaker Tribute' zu benennen."

Die Gotham Awards, traditionell der Start der Awards-Season, werden am 28. November in New York verliehen.