RTL+ integriert jetzt auch Podcasts in die Musik-App

Schon am 15. November wird es möglich sein, in einem größeren Maße auf das Podcast-Angebot von RTL+ in der Musik-App zuzugreifen. Exklusive Vereinbarungen wurden mit den Podcasts "Cui Bono" und "Bratwurst & Baklava" getroffen.

Ab dem 15. November integriert der Streamingdienst RTL+ auch ein Podcast-Angebot als nächsten Schritt auf seinem Weg zu einem gattungsübergreifenden Entertainmentangebot. Das Podcast-Portfolio der zu RTL Deutschland gehörenden Plattform Audio Now wird Teil des kostenlosen Angebots von RTL+ und ist im Free-Bereich der App RTL+ Musik abrufbar.

Audio Now werde damit sukzessive in RTL+ aufgehen, heißt es aus Köln. Das Podcast-Angebot von RTL+ Musik umfasse zum Start viele tausend Formate, darunter rund 200 Eigenproduktionen der RTL-Produktionseinheit Audio Alliance, und werde in den kommenden Monaten mit weiteren exklusiven Neuerscheinungen deutlich ausgebaut. Zu den exklusiven Neuzugängen gehört unter anderem die zweiten Staffel von "Cui Bono" und der Comedy-Podcast "Bratwurst & Baklava" mit Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar.

Eva Messerschmidt und Henning Nieslony, Co-Chief Streaming Officer RTL Deutschland, kommentieren: "Der Launch von RTL+ Musik im August war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von RTL+ zu einem umfassenden Entertainmentangebot. Mit der Integration der Podcasts machen wir nun den nächsten großen Schritt und bauen RTL+ weiter stark aus."

Die ersten vier Folgen von "Cui Bono" soll es demnach ab dem 17. November vorab exklusiv nur bei RTL+ Musik geben. Nach der ersten Staffel ("Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?"), die über fünf Millionen Mal abgerufen wurde, widmet sich "Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?" dem Ex-Youtuber Rainer Winkler, dessen Videos als "Drachenlord" zu Reaktionen von Hass und Niedertracht und der Frage führten, wer eigentlich Opfer und wer Täter ist. In "Bratwurst & Baklava" (ab 16.11., jede neue Folge vorab exklusiv nur auf RTL+ Musik) legen die Comedians Bielendorfer und Cosar wöchentlich ihre Leben übereinander.

Zu den weiteren Neustarts zählen "Die Petze und der Besserwisser - mit Julian Claßen und Bianca Schmitt" (ab 15.11., exklusiv nur auf RTL+ Musik), ein Lifestyle-Podcast, in dem sich Bruder und Schwester über Themen des Lebens austauschen. Von Erfolgsrezepten über Lifestylethemen bis hin zu den unterschiedlichsten Gästen - alles kann nix muss. Der Personality-Podcast "Laura & Pietro - On Off" (vorab exklusiv nur auf RTL+ Musik), erfolgreichster Start einer Audio Alliance-Eigenproduktion, begleitet die werdenden Eltern Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi.

Mit dem True-Crime-Podcast "Verbrechen von nebenan" ist das erfolgreichste Audio Now-Format jetzt vorab exklusiv nur auf RTL+ Musik abrufbar. Und Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl beantwortet in ihrem Coaching & Health-Podcast "So bin ich eben" (vorab exklusiv nur auf RTL+ Musik) Hörer:innenfragen.