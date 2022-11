Kein 2023er-Deutschlandstart für Viaplay mehr geplant

Auch die Viaplay Group hat mit den weltwirtschaftlichen Schwankungen zu kämpfen. Im kommenden Jahr will man sich deshalb auf den Launch seines Streamingdienstes Viaplay in den USA und Kanada konzentrieren.

Bislang sprach die skandinavische Viaplay Group immer von einem Deutschlandstart seines Streaming-Angebots Ende 2023. Davon war bei der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen in Stockholm nun nicht mehr die Rede. Aktuell gibt es den Streamingdienst Viaplay in elf europäischen Ländern. Im Februar und März 2023 sollen die Märkte USA und Kanada hinzukommen. Weitere Launch-Aktivitäten soll es zum jetzigen Stand aber im kommenden Jahr nicht geben.

Viaplay Group Präsident und CEO Ander Jensen kommentiert: "Gerade mal nach zwei Jahren haben wir schon die Hälfte unseres Zwölf-Millionen-Abonnenten-Ziels mit Viaplay für die ersten fünf Jahre erreicht. Bei unseren internationalen Plänen liegen wir vor dem Zeitplan und erwarten dort 2024 Profitabilität." Der Streamingdienst Viaplay sei gerade in Großbritannien gelauncht worden und wird auch in den kommenden Monaten in den USA und Kanada starten. Gleichzeitig sprach Jensen aber auch ein Kostensparprogramm an, dass durch die schwierige makroökonomische Lage nötig geworden sei.

Im Jahresvergleich gab es insgesamt ein Abo-Wachstum um 78 Prozent auf nun 6,428 Millionen Viaplay-Abonnenten. Vom zweiten auf das dritte Quartal kamen 879.000 neue Abonnenten hinzu. In Polen und den Niederlanden hätte man jetzt jeweils die wichtige Eine-Million-Abonnenten-Marke überschritten. Allerdings enttäuschten die Abo-Entwicklungen in Skandinavien selbst, auch was das ARPU, also die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen pro Abonnent, anging.

Bis Ende des Jahres sollen es laut Viaplay Group 7,3 Millionen Abonnenten sein, 2023 peilt man dann die Neun-Millionen-Marke an. Das skandinavische Unternehmen rechnet mit Betriebseinnahmen von umgerechnet 110 Millionen bis 120 Millionen Euro im Heimmarkt, aber auch mit einem Verlust durch das internationale Geschäft jenseits von Skandinavien von 92 Millionen Euro, was mit der Investition in Technologie und Inhalten erklärt wird. Auch werden die makroökonomischen Einflüsse als negativer Effekt aufgeführt.

Es gibt einen neuen Vertrag mit dem Streaming-Anbieter Pickbox Now, der Viaplay Select nach Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien bringt. Viaplay Select bietet Viaplay Originals, aber auch Inhalte von Drittparteien als Lizenzprodukt an. Damit gibt es jetzt Viaplay Select in 18 Märkten.