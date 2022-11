Tine Rogoll und Kirstin Wille zu "Sachertorte": "Das Happy End ist ausgemachte Sache"

Mit Sachertorte" bringt Prime Video ab 18. November einen waschechten Liebesfilm auf seinen Service. Wir sprachen mit Regisseurin Tine Rogoll und Produzentin Kirstin Wille von DCM.

Frau Rogoll, Sie waren langjährig First Assistant Director von Detlev Buck. Welches Rüstzeug hat er Ihnen mitgegeben?

Tine Rogoll: Wer Buck kennt, weiß, dass er nicht so viel redet, beziehungsweise nur das Nötigste sagt. Über die Jahre habe ich deshalb irgendwann immer mehr geredet. Ich konnte ihm viel abnehmen, weil ich wusste, wie er tickt. Wenn man an jemandem, der so gut ist, so nah dran ist, glaube ich, dass sehr viel automatisch übernommen wird. Das habe ich bei der Arbeit an "Sachertorte" gemerkt, auch wenn es gar nicht offensichtlich ist, oder man es nicht unbedingt sofort sieht. Durch die Zusammenarbeit mit Buck habe ich eine Sicherheit bekommen, die mich nicht einen Tag aufgeregt sein ließ. Ich kann mir vorstellen, dass Regisseure, die von der Universität kommen und ihr Regiedebüt geben, schon mal Nervenflattern bekommen. Ich habe mich den ganzen Tag nur gefreut darüber, dass ich drehen darf. Das habe ich Detlev Buck zu verdanken.

Wenn sich also der Sitz auf dem Regiestuhl bei "Sachertorte" ganz natürlich angefühlt hat, wäre meine Frage, ob Sie dann ebenso gute ordnende Hände an Ihrer Seite hatten, wie Ihre es immer bei Detlev Buck waren?

Tine Rogoll: Es ist sehr schwer, mir gerecht zu werden. Das muss ich zugeben. Ich habe nicht nur mit Detlev Buck zusammengearbeitet, sondern auch mit Lars Kraume oder Anno Saul. Das sind allesamt große deutsche Regisseure. Und alle waren sie mit meiner Arbeit als Regieassistentin stets sehr zufrieden. Ich kann von mir behaupten, einer der guten Regieassistenten Deutschlands gewesen zu sein, dem gerecht zu werden, was man selbst von einer Regieassistenz erwartet, ist schwierig.

Sie leiten in Berlin einen Lehrgang "First Assistant Director". Engagieren Sie sich in diesem Bereich, weil es zu wenig gute Leute gibt in diesem Berufszweig, für den es keine klassische Ausbildung gibt?

Tine Rogoll: Bei diesem Lehrgang war ich ein Teil von diversen Dozenten und habe den Stundenplan dafür entworfen und verschiedene Dozenten dafür angefragt. Ich doziere über das Thema Regieassistenz immer mal wieder u.a. am Erich-Pommer-Institut, oder ISFF. Ich dachte erst gar nicht, dass wir bezüglich ADs in Deutschland ein Problem haben könnten. Aber man kriegt es immer öfter mit, dass gute Leute händeringend gesucht werden. Was komplett weggebrochen ist, ist ein fundiertes Anlernen, wobei ich auch feststelle, dass aktuell eine Generation am Start ist, die sich gar nicht so viel beibringen lassen möchte, weil sie denkt, eh schon alles zu wissen. AD ist kein Ausbildungsberuf. In dem achtwöchigen Seminar wurden Grundkenntnisse vermittelt. Zudem versuche ich immer, den Schülern zu sagen, worauf es ankommt. Wenn keine Leidenschaft für Drehpläne vorliegt, wenn nicht die Bereitschaft vorhanden ist, den Regisseur in eine Art Vakuum zu packen während des Drehs, ist man als AD an der falschen Stelle. Man muss sich zurücknehmen, darf keine Befindlichkeiten haben.

Durch die "Bibi & Tina"-Filme, die bei DCM entstanden, war Tine Rogoll auch mit Ihrer Produktionsfirma bereits bestens vertraut. War es da naheliegend, ihr "Sachertorte" als Spielfilmregiedebüt anzubieten?

Kirstin Wille: Ich habe Tine über die Zusammenarbeit mit Detlev Buck kennengelernt. Ich wusste, dass es keinen anderen Menschen gibt, der sich in Sachen Liebesfilme so gut auskennt wie sie. Als wir für das Projekt von Verena Schilling von Amazon grünes Licht erhalten haben, war der Regieposten noch offen. Es schwirrten verschiedene Ideen im Raum und ich wollte unbedingt mit Tine auch als Regisseurin zusammenarbeiten. Ich wusste, wie sie arbeitet, welche Leidenschaft sie für Film mitbringt. Und dann hat sie uns mit ihrer Vision von dem Film einfach überzeugt.

War "Sachertorte" von Anfang an ein Streamingfilm?

Kirstin Wille: Nein. Es hat sich aber auch viel verändert in den letzten Jahren bezüglich der Überlegung, was im Kino, was auf Streamingplattformen rezipiert wird. Das Projekt existiert bereits eine Weile und hat eine längere Drehbuchentwicklungsphase hinter sich. Ursprünglich wollten wir "Sachertorte" fürs Kino machen. Der Wandel in der Filmlandschaft ließ uns unser Vorhaben überdenken, und mit dem Wechsel von Verena Schilling von Seven Pictures zu Amazon kam die Idee, ihn Prime Video anzubieten. Klar werden Liebesfilme auch fürs Kino gemacht und wir bei DCM brennen stark fürs Kino. Doch für "Sachertorte" finde ich einen Streamer wie Amazon sogar genau richtig. Liebesfilme haben weltweit eine Sprache, werden auf der ganzen Welt rezipiert. Für uns ist es toll, jetzt die Möglichkeit zu erhalten, auf der ganzen Welt gesehen zu werden.

Tine Rogoll: Ich erinnere mich noch daran, als "Sachertorte" noch ein Kinofilm war, dass ich zum Spaß einen Drehplan gelegt habe. Das mache ich einfach gerne, auch in meiner Freizeit. Ich war damals im Urlaub, las das Drehbuch und schickte DCM anschließend den Drehplan. Nach der Lektüre dachte ich mir: Was für ein toller Film, eigentlich muss ich den drehen, das wäre genau mein Film! Ich habe immer verfolgt, was mit dem Projekt passiert. Nachdem ich mit einer Folge "WaPo Duisburg" meinen Regieeinstand gefeiert hatte, rief mich Kirstin an mit dem Vorschlag, mich als Regiekandidatin vorzuschlagen. Die Freude ist groß, dass alles so gekommen ist.

War die langjährige Zusammenarbeit mit DCM ein Vorteil bei der Inszenierung von "Sachertorte"?

Tine Rogoll: Mir fällt in diesem Zusammenhang das Wort Familie ein. Da Filmemachen eine so enge Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum bedeutet, weil man als Regisseurin so viel hineingibt, um einen Stoff zu Leben zu erwecken, ist es wichtig, jemanden an seiner Seite zu wissen, dem man vertraut. Das ist bei DCM der Fall. Ich habe nie gespürt, dass irgendetwas sein muss. Ich hatte freie Hand, gleichzeitig stand mir Kirstin stets mit Rat und Tat zur Seite, nahm mich bei Dingen an die Hand, bei denen mir als Debütregisseurin die Erfahrung fehlte, wie zum Beispiel was die Postproduktion betrifft. Als Regieassistentin endet die Arbeit mit dem letzten Drehtag. Kirstin hat eine tolle Crew um uns herum aufgebaut, auch mit den Wiener Koproduzenten von der Film AG. Alle haben von Anfang an mit großer Leidenschaft mitgebarbeitet und waren daran interessiert, den Film noch schöner zu machen, als ich ihn mir schon vorgestellt hatte.

In "Sachertorte" geht es um das Finden der Liebe des Lebens. Was muss Ihrer Meinung nach ein richtiger Liebesfilm mitbringen?

Tine Rogoll: Ein Liebesfilm muss einen besonderen Augenblick zwischen zwei Personen klar visualisieren. Im Idealfall sind sie dem Zuschauer sympathisch, damit er auch gerne mitfiebert auf dem Weg, der sie schließlich ein Paar werden lässt. Dass er ein Happy End haben muss, ist klar. Deshalb erkennt man bei einem Liebesfilm am Anfang bereits das Ende. Die Frage ist nur: Wie kommt es dazu?

Haben Sie sich im Vorfeld Referenzfilme angeschaut? Before Sunrise" spielt ja zum Beispiel eine Rolle im Film...

Tine Rogoll: Speziell "Before Sunrise" habe ich mir noch mal angeschaut und war verblüfft, wie langweilig der für mich aus der heutigen Sicht geworden ist. Als 20-Jährige habe ich den Film geliebt, wollte genauso durch eine Stadt schlendern, die Unterhaltung, die Julie Delpy und Ethan Hawke geführt haben, war meine Unterhaltung. Für die Vorbereitung auf "Sachertorte" wollte ich mir die Motive in "Before Sunrise" noch mal anschauen und ob wir den Film noch stärker in unserem aufleben lassen wollen, da er ja der Lieblingsfilm unserer männlichen Hauptfigur Karl ist. Auch die Opernszene mit Julia Roberts und Richard Gere in Pretty Woman" habe ich mir noch mal genau angeschaut.

Die Suche nach der vermeintlichen Liebe des Lebens verlagert die Story von Berlin nach Wien. Wien bzw. das Hotel Sacher wird wie eine zweite Hauptrolle. Wie wichtig war Ihnen der Dreh an Originalschauplätzen?

Tine Rogoll: Wir hatten 30 Drehtage, 27 davon waren wir in Wien, zwei Tage in einer Schneelandschaft außerhalb, einen Tag in Berlin. Alle Örtlichkeiten haben wir on location gedreht. Das waren traumhafte Grundbedingungen für mich, außen, innen - alles an Originalschauplätzen. Kein Studio, kein Green-Screen. Das habe ich sicherlich von Detlev Buck übernommen. Sein Motto ist: So wenig grün wie möglich! Jeder erzählt nämlich gerne bei der Arbeit mit Green Screen: We fix it in the post. Doch dann sitzt man in der Postproduktion und denkt: Nee, hier lässt sich nichts fixen, es sieht überhaupt nicht besser aus. Hätte ich lieber mal on location gedreht. Und ich muss das niemandem sagen: Die Motive in Wien sind atemberaubend!

War es leicht, die Produktion aufzusetzen? War die Film AG von Alexander Glehr schnell an Bord?

Kirstin Wille: Alexander Glehr und ich haben beide die Masterclass Atelier Ludwigsburg Paris absolviert. Bei einem ihrer Empfänge im Rahmen der Berlinale haben wir uns kennengelernt und uns über den Stoff unterhalten. Das war vor knapp sechs Jahren. Da die Geschichte zum Großteil in Wien spielt, bat ich ihn, sich das Drehbuch anzuschauen. Er war von Anfang an dabei. Als "Sachertorte" dann kein Kinoprojekt mehr war und er de facto kein Koproduzent mehr, meinte er augenzwinkernd, er sei halt nur noch unser Serviceproduzent, und er hat das Projekt weiter als Produzent unterstützt. Er und Johanna Scherz von der Film AG kennen wirklich jeden in Wien. Wir durften drehen, wo wir wollten. Sie haben uns auch die Türen zum Hotel und Café Sacher geöffnet. Es war eine tolle Partnerschaft auf Augenhöhe.

Das Café Sacher für ein Filmteam zu sperren, war sicherlich kein leichtes Unterfangen. Wo sind denn all die Touristen hin, die üblicherweise draußen vor der Tür Schlange stehen?

Kirstin Wille: Die Geschäftsführung des Sachers hat zunächst zurückhaltend auf unsere Anfrage reagiert. Für sie war es wichtig, das Drehbuch und das Team zu kennen. Dann allerdings hat sie das Projekt mit einer großen Hingabe in allen Bereichen unterstützt. Sie haben das Café tatsächlich über eine Woche lang für uns zugesperrt. Wir konnten also tagsüber in den Originalräumen drehen. Die Gäste wurden derweil ins Sacher Eck "umgeleitet".

Warum waren Max Hubacher und die Newcomerin Maeve Metelka, die sogar noch an der Schauspielschule Ernst Busch studiert, die richtigen Hauptdarsteller?

Tine Rogoll: Wir wollten ein junges Paar haben. Amazon war wichtig, die Twens anzusprechen. Entsprechend haben wir uns nach geeigneten Darstellern umgesehen, gemeinsam mit Casterin Alexandra Koknat. Viele Ideen waren auch schon da, wie die Besetzung von Samuel Koch als Karls Bruder. Alexandra brachte Maeve ins Spiel. Ich sah mir ihr "About Me"-Video an und war überrascht, weil sie die wahrgewordene Version der Figur aus meiner Vorstellung war. Da war klar, dass Maeve meine Miriam werden muss. Die Besetzung von Karl war wesentlich schwieriger. Es war nicht leicht, den Mann zu finden, der nicht die Klischees runterspielt. Mir war wichtig, einen möglichst lässigen Liebesfilm zu drehen. Denn so ein Stoff bietet auch Potenzial, in eine andere Richtung zu gehen. Wir haben lange gesucht. Max Hubacher war in unserem letzten Casting dabei. Als er mit Maeve eine Szene spielte, entstand etwas Magisches im Raum. Glücklicherweise wollte Max, der ja schon etabliert ist in der Branche, dabei sein, er hatte Lust auf einen Liebesfilm. Es gab nämlich auch Schauspieler, die uns abgesagt haben, weil sie keinen Liebesfilm spielen wollten. Da dachte ich mir nur: Bin nur ich so romantisch? Der Rest der Welt nicht mehr? Aber genau solche Filme brauchen wir doch!

Liebesfilme werden in Deutschland eher weniger produziert...

Kirstin Wille: Absolut. Es gibt definitiv zu wenig Liebesfilme in Deutschland. Als wir über Referenzen nachgedacht haben, sind uns so viele Filme eingefallen, die Klassikerstatus besitzen, aber eben outdated sind. Heute werden viele Liebeskomödien hergestellt. Klar wird in "Sachertorte" auch gelacht, aber er ist keine klassische Liebeskomödie. Er ist mehr "Rom" als "Com". Ich finde großartig, dass wir endlich wieder eine klassische Liebesgeschichte gemacht haben. Das muss man sich erst mal trauen.

Tine Rogoll: In den letzten Jahren ist es so laut geworden. Es gibt so viele Komödien mit Brüllhumor. Das ist nicht ganz meins. Ich will den feinen Humor herausarbeiten. Da war Buch von Robin Getrost super gesetzt. Solche Drehbücher gibt es leider viel zu selten. Der Markt ist voller lauter Komödien, Krimis oder Action. Zu Stoffen wie "Sachertorte" gehört auch eine Portion Mut dazu. Max Hubacher hat zu mir gesagt, dass er vor der Rolle des Karl am meisten Angst gehabt hätte. Diese Figuren sind nah an einem selbst dran, man hat kein Kostüm an, gibt sehr viel von sich selbst preis.

Darf man von DCM künftig mehr Streamingprojekte erwarten?

Kirstin Wille: Das kann man nicht sagen. Wir haben das Glück, dass wir Kinofilme machen dürfen, die wir selber verleihen. Mit Amazon verbindet uns neben "Sachertorte" die "Bibi & Tina"-Serie. Unlängst haben wir zwei Serien abgeschlossen, die für die ARD-Mediathek entstanden sind. Jeder Stoff hat seinen Ausspielweg. Wir sind da offen. Als Produzentin habe ich die Freiheit, die Stoffe auszuwählen und für sie den richtigen Weg zu finden. Bei DCM gibt es ein Herz fürs Kino, ein Herz für Streamer, ein Herz für Mediatheken... es gibt ganz viele Herzen. Wichtig ist abzuwägen, wohin welcher Stoff am besten passt.

Welche Gedanken stecken hinter dem musikalischen Konzept, von Wanda und Bilderbuch bis hin zu Maria McKees Schmonzette "Show Me Heaven" wird die Story von ganz unterschiedlicher Musik getragen.

Tine Rogoll: Wir wollten in der Lässigkeit, die der Film haben sollte, auch die Musik ansetzen. Musik ist so wichtig, gerade in einem Liebesfilm.

Und jetzt verraten Sie uns noch: Wie viel Sachertortenstücke musste Max Hubacher tatsächlich verzehren während des Drehs? Und wurde auch das Team mit dem berühmten Kuchen versorgt?

Tine Rogoll: In der Woche, in der wir im Café Sacher gedreht haben, habe ich es mir zur Tradition gemacht, auf das Frühstück zu verzichten und mir dann gegen 10 Uhr, als der Magen zu knurren anfingt, ein Stück originale Sachertorte mit Sahne und einer Tasse Kaffee geholt.

Aber eine Tasse Kaffee gibt es doch gar nicht in Wien...

Tine Rogoll: Stimmt! Ich hatte immer eine Melange! Und zur Sachertorte kann ich noch sagen: Die originale Sachertorte aus dem Café Sacher schmeckt wirklich besser als jede nachgebackene. Und Max Hubacher musste während des Drehs sicherlich zwischen 50 und 100 Stück essen.

Kirstin Wille: Ich hatte das Pech, dass ich ab Tag zwei des Drehs im Café Sacher Corona bekam und in Quarantäne musste. Doch die Geschäftsführung des Sachers hat mich rührend mit Essen versorgt und mir sogar Sachertorte geschickt und da muss ich eine Protagonistin des Films, Frau Sawallisch, gespielt von der fantastischen Krista Stadler zitieren "sie war einfach köstlich."

Das Gespräch führte Barbara Schuster