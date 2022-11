Netflix erwägt Erwerb von Live-Sport-Rechten an Surfen, Tennis und Radrennen

Das Wall Street Journal berichtet von Netflix-Aktivitäten im Sport-Bereich. Demnach zeigt man sich in Los Gatos offen, über Live-Sport-Rechte auf der Plattform zu sprechen, wenn sie denn nicht das Budget sprengen. Der Streamingdienst habe für Tennis-Rechte in ausgewählten europäischen Ländern wie Frankreich und Großbritannien geboten. Es ging um Turniere bei Männer und Frauen. Und auch bei Radtouren sollen Angebote abgegeben worden sein.

Vergangenes Jahr soll es auch Bemühungen gegeben haben, Live-Rechte für die World Surf League zu erwerben. Aber auch da kam es zu keiner Einigung.

Laut dem zitierten Insider vom Wall Street Journal geht es vor allem nicht um die ganz großen Sportmarken wie Fußball oder American Football, sondern um etwas kleinere Ligen. Allein durch die Marktmacht könne Netflix so Sportarten zu einer größeren Popularität verhelfen.

Die Investition von Streamingdiensten in Live-Sport-Rechte nimmt zu. Amazon hält American-Football-Rechte in den USA und in Deutschland etwa Champions-League-Rechte im Fußball. Apple TV+ und Peacock teilten sich in den vergangenen Saison Baseball-Live-Rechte.

Netflix bot in diesem Jahr für die Formel-eins-Rechte, wurde aber in den USA von Disneys ESPN ausgestochen. In Deutschland gingen die Formel-1-Rechte wieder an Sky.

Netflix Co-CEO Reed Hastings ist bekanntlich nicht der größte Freund von Sport-Rechten, weil man sich dort alle Jahre in Bieterwettstreite mit der Konkurrenz begeben müsse. Sinn würde aber eine Aktivität in diesem Bereich auf jeden Fall ergeben, wie die erfolgreichen Doku-Serien im Stile von "Formula 1: Drive to Survive" zeigen, die dann vor allem anderen Anbietern neue Zuschauerschichten brachtne. Zudem gibt es jetzt mit der werbeunterstützten günstigeren Netflix-Abo-Variante in diversen Schlüsselmärkten einen weiteren Grund, Sport-Live-Rechte noch attraktiver zu finden.