Einschaltquoten: Bully pusht "TV total"

In Vertretung des erkrankten Sebastian Pufpaff moderierte Michael Bully Herbig gestern Abend die ProSieben-Show "TV total". Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag um gut zwei Prozentpunkte über dem der Vorwoche.

Als Ersatz für den erkrankten Sebastian Pufpaff sprang Michael Bully Herbig gestern als Moderator der ProSieben-Show "TV total" ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen stand ein Marktanteil von 14,3 Prozent zu Buche - ein Plus von gut zwei Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Zuvor war eine 15-minütige Ausgabe von "Joko & Klaas Live" bei ProSieben auf 17,6 Prozent gekommen. Zum Vergleich: als ProSieben vor zwei Wochen zuletzt eine Ausgabe von "Joko & Klaas Live" vor "TV total" ausgestrahlt hatte, für die von Sebastian Pufpaff moderierte Show ein 14/49-Marktanteil von knapp 13 Prozent zu Buche gestanden.

Ebenfalls zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen in der gestrigen Primetime hatten "Aktenzeichen XY...ungelöst" (15,2 Prozent) im ZDF, der ARD-Brennpunkt: Wahlen in den USA - Wohin steuert Amerika?" (11,8 Prozent) und die Sat1-Kochshow "The Taste", die mit 10,8 Prozent knapp unter ihrem Vorwochenwert lag.

Der Auftakt zur zweiten Staffel des neu aufgelegten RTL-Spielshow-Klassikers "Der Preis ist heiß" kam gestern Abend auf einen 14/49-Marktanteil von 9,5 Prozent; das Comeback der Show im Mai dieses Jahres hatte noch bei rund 17 Prozent gelegen gehabt. Für "Ocean's 13" bei Kabel eins standen 6,4 Prozent zu Buche.

Die größte Gesamtreichweite des gestrigen Tages hatte die 20-Uhr-"Tagesschau" im Ersten mit 5,34 Mio. Zuschauern (MA: 19,9 Prozent) erzielt gehabt. Der "Brennpunkt" kam auf 4,27 Mio. Zuschauer (MA: 15,8 Prozent), den anschließenden Mittwochsfilm "Und ihr schaut zu" sahen 3,18 Mio. Zuschauer (MA: 12,1 Prozent). Für "Aktenzeichen XY...ungelöst" im Zweiten hatten sich gestern Abend insgesamt 5,27 Mio. Zuschauer (MA: 19,8 Prozent) entschieden gehabt.