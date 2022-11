ARD-Serienexpertin Daria Moheb Zandi: "Die Goldbarren des Programms"

Die Serie "Die Kanzlei" bescherte der ARD in den vergangenen Wochen auffällig starke Quoten. Blickpunkt:Film sprach mit Daria Moheb Zandi aus der ARD-Gemeinschaftsredaktion "Serien im Hauptabendprogramm" über den traditionsreichen Sendeplatz am Dienstagabend und die von ihr verantworteten Formate, zu denen auch "Die Heiland" zählt.

"Die Kanzlei" erzielte mit ihrer aktuellen Staffel Zuschauerzahlen jenseits der fünf Millionen und Rekordwerte bei den 14-bis 49-Jährigen. Wie erklären Sie sich den anhaltenden Erfolg der Serie?

DARIA MOHEB ZANDI: Man muss die Genese von "Die Kanzlei" betrachten, um den heutigen Erfolg zu verstehen. Die Serie startete 2005 unter dem Titel Der Dicke" mit Dieter Pfaff in der Titelrolle, der dann während der fünften Staffel verstarb. Das Ursprungsformat war konzeptionell sehr stark auf eine Figur zugeschnitten. Den Shift zu einer Serie zu schaffen, die von einem Ensemble getragen wird, war ein Prozess, in den alle Beteiligten viel Zeit und Denkarbeit investiert haben. Dieser Übergang ist sehr gut gelungen. Der Ensemble-Gedanke wurde gestärkt. In der Rückbetrachtung war das die richtige Entscheidung, weil man durch die breitere Aufstellung des Ensembles die Episodengeschichten facettenreicher erzählen kann.

Das Ensemble bekam mit der neuen Staffel Zuwachs.

DARIA MOHEB ZANDI: Ja, das ist richtig. In der neuen Staffel spielen mit Marie Anne Fliegel als Mutter von Sabine Postel und Mathilde Bundschuh als verlorene Tochter von Herbert Knaup zwei neue Charaktere mit, die das Altersspektrum nochmals in beide Richtungen erweitern. Im Grunde erzählen wir einen Drei-Generationen-Haushalt. Ich glaube, dass diese kreative Weiterentwicklung des Ensemble-Gedankens einer der entscheidenden Faktoren dafür ist, dass die Serie so lange so erfolgreich läuft, und zwar in allen Alterssegmenten. Zu den Erfolgsfaktoren zählt auch, dass die Serie seit langem von einem einzigen Autor geschrieben wird, Thorsten Näter. Mit Diana Schulte-Kellinghaus als betreuender Redakteurin und Leiterin Serie des federführenden Senders NDR und Nina Lenze von Letterbox, einer Ausnahmeproduzentin, habe ich in meiner Funktion als Executive der Gemeinschaftsredaktion zwei äußerst starke Partnerinnen an meiner Seite.

Dieses namhafte Ensemble ist bestimmt sehr begehrt. Macht das die Zukunftsplanung komplizierter? Wie weit können Sie in die Zukunft planen?

DARIA MOHEB ZANDI: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an: Verlässlichkeit und Planbarkeit bei einer Serienproduktion, bei der man viele Arbeitsbiographien unter einen Hut bringen muss. Es kann nur funktionierten, wenn alle Beteiligten das, was sie machen, auch lieben und es in ihrer Planung eine gewisse Priorität hat. Hierbei ist die Produzentin Nina Lenze nicht nur als professionelle Managerin gefragt, sondern ihr ist die Serie auch ein persönliches Anliegen, in die sie viel Herzblut investiert. Planbarkeit ist ohnehin nur bedingt gegeben, weil sich alle Serien mit jeder neuen Staffel quotenmäßig bewähren müssen. Die Quotenerwartung ist mit einem Korridor von mindestens 14 bis 15 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum klar definiert. Natürlich läuft die Entwicklungsarbeit schon parallel zur Ausstrahlung, aber das finale Go für eine neue Staffel kommt erst, wenn mehrere Folgen bereits erfolgreich ausgestrahlt worden sind.

Erstaunlich. Man hätte vermutet, dass so langlaufende Formate mehr Vorlauf haben. Sie planen also quasi von Jahr zu Jahr.

DARIA MOHEB ZANDI: Unser Gremium besteht zwar nur aus vier Mitgliedern, aber wir vertreten alle Landesrundfunkanstalten und agieren mit dem Geld aller. Da muss es überprüfbare Kriterien für einen Folgeauftrag geben, und das kann nur die Zuschauerakzeptanz sein. Natürlich gehen die Produzent:innen bei der Entwicklung in Vorleistung, in der Regel indem sie eine Serienoutline erstellen. Bei der "Kanzlei" haben wir momentan einen Zweijahresrhythmus, denn Sie haben natürlich recht, unsere Schauspieler:innen sind sehr begehrt und sie spielen nicht nur in "Die Kanzlei".

Eine weitere Serie, die Sie für den Dienstag betreuen, ist "Die Heiland" über eine blinde Anwältin. Als Sie damit vor fast fünf Jahren an den Start gingen, waren die Rufe nach Diversität noch nicht so laut. Wollten Sie damit trotzdem schon ein Zeichen für Inklusion setzen?

DARIA MOHEB ZANDI: Der Startpunkt der Entwicklung liegt sogar weiter zurück, im Jahr 2014, da war der Begriff "Diversität" und der Gedanke von Repräsentation noch nicht derart im Fokus. Meines Wissens gab es auch international kein Vorbild für eine sehbehinderte oder blinde Serienhauptfigur. Die Reihe "Blind ermittelt" wurde damals fast parallel entwickelt. Anfangs haben wir uns die Frage gestellt, ob man im Fernsehen, das ja stark über die Einstellungsgröße "Halbnah" funktioniert, einer Figur bzw. Schauspielerin dauerhaft emotional folgt, die nicht mit den Augen spielt. Wie wirkt das, geht man da mit? Die Entwicklung dauerte zweieinhalb Jahre. Strategisches Agieren bei der Stoffentwicklung halte ich ohnehin für hinderlich. Man braucht ein starkes Konzept. Das entstand durch die gemeinsame Entwicklung mit den Produzentinnen Viola Jäger und Alicia Remirez von Olga Film, die ursprünglich, inspiriert durch die Autobiographie von Pamela Pabst, "Ich sehe das, was ihr nicht seht", mit einem Vorschlag für einen Zweiteiler zu uns kamen.

Man könnte sich vorstellen, dass es in der heutigen Gemengelage auch kritische Stimmen gibt, weil Sie nicht mit einer blinden Schauspielerin drehen, trifft das zu?

DARIA MOHEB ZANDI: Darauf wurden wir bei der ersten Staffel - völlig zurecht - immer wieder angesprochen. Es war aber klar, dass wir für diesen Sendeplatz eine professionell ausgebildete Schauspielerin suchen, die das auch handwerklich schafft, also eine an einer staatlichen Schauspielschule oder auf vergleichbarem Niveau ausgebildete Schauspielerin, möglichst mit Erfahrung in der Serienproduktion. Leider erfüllten die blinden oder sehbehinderten Schauspielerinnen, die wir uns angesehen haben, diese Voraussetzungen nicht. Es war ein sehr umfangreiches und interessantes Casting, wir haben uns bestimmt 200 Vorschläge angesehen. Jede Schauspielerin ist mit der Herausforderung "blind" zu spielen, anders umgegangen. Daran sah man, dass es keine Vorbilder gab. Die Einzige, die schon mal eine blinde Figur gespielt hatte, war Lisa Martinek. Ihr hat man die Darstellung der Blindheit sofort geglaubt. Dennoch war es ein Prozess, die Blindheit auf eine längere Erzählstrecke selbstverständlich erscheinen zu lassen. Hierbei war die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Christoph Schnee entscheidend für das Ergebnis. Als wir den Rohschnitt sahen, hatte sich das Thema, dass es nicht authentisch wirken könnte, ein für allemal erledigt.

Sie haben sich nach dem tragischen Tod Lisa Martineks entschieden, die Serie fortzusetzen. War es durch die gesammelten Erfahrungswerte weniger kompliziert, eine Nachfolgerin zu finden?

DARIA MOHEB ZANDI: Ich glaube, es war drei Wochen vor Drehbeginn der zweiten Staffel, als wir erfahren haben, dass Lisa verunglückte. Das war eine sehr extreme Situation - der Schock, die Trauer. Können, wollen wir weitermachen? Ist das pietätlos? Wir hätten niemals weitergemacht, wenn Lisas Mann dagegen gewesen wäre, aber er sagte uns, dass Lisa das gewollt hätte. Auch Pamela Pabst war es ein großes Anliegen, dass die Serie weitergeht. Mir persönlich ist die Serie so wichtig, weil sie einerseits ein Bewusstsein dafür schafft, wie sehr die Welt über das Sehen, über Visualität funktioniert und anderseits ein Bewusstsein dafür, dass es Menschen gibt, die die Welt anders wahrnehmen. Es war allen Beteiligten ein Anliegen, dass wir diese Serie fortsetzen. Ebenso war klar, dass wir die Figur Romy Heiland nicht durch eine neue Figur ersetzen konnten; wir mussten behaupten, es ist dieselbe. Also mussten wir eine Schauspielerin finden, die das erfüllt, und die auch bereit war, die Nachfolge von Lisa Martinek anzutreten. Wir haben sehr viele Absagen bekommen. Aber wir haben breit und offen gecastet und bei der Suche nicht lockergelassen. Alle Schauspielerinnen, die am Casting teilnahmen, haben die Blindheit sehr ähnlich dargestellt, weil es das Vorbild der ersten Staffel gab, - das war eine interessante Beobachtung. Dass Christina Athenstädt so gut passte und sich die Rolle so wunderbar zu eigen gemacht hat, war und ist ein echter Glücksfall.

Auch das Publikum hat die Umbesetzung mitgetragen. Trauen Sie der Serie zu, ein ähnlicher Langläufer wie "Die Kanzlei" zu werden?

DARIA MOHEB ZANDI: Da ich von Anbeginn dabei bin, nicht nur als Executive der Gemeinschaftsredaktion, sondern auch als betreuende Redakteurin der Serie und sie daher sehr gut kenne und ihr Potenzial einschätzen kann, sage ich natürlich ja. Grundsätzlich gilt für jedes Format: Wenn die Beteiligten ein echtes Erzählanliegen haben und nicht nur strategisches Kalkül dahintersteckt, wenn ein starker USP und ein tragfähiges Konzept hinzukommen und mehrere Leute eine Vision teilen, dann sind die Voraussetzungen gut für ein erfolgreiches Format mit einem langen Leben. "Die Heiland" hat einen starken USP, aber ein Selbstläufer ist sie deswegen nicht. Jede Staffel ist eine neue Herausforderung, weil die Zuschauer:innen spüren, wenn sich Routine einschleicht. Zum einen bietet die Sehbehinderung bzw. Blindheit der Hauptfigur ein unerschöpfliches erzählerisches Potenzial, das es immer wieder zu entdecken gilt, zum anderen besteht die Besonderheit der "Heiland" eben darin, dass diese Eigenschaft als etwas Alltägliches und Normales behandelt wird. Wenn unsere Anwältin auf jemanden trifft, der sie bemitleidet, bleibt sie fröhlich. Sie ist blind geboren, sie kennt es nicht anders.

Hat der generell starke Fokus auf die Mediathek auch Auswirkungen auf Ihre Programme - etwa inhaltlicher Natur, indem Sie horizontaler erzählen können?

DARIA MOHEB ZANDI: Ich denke, diese Frage dürfte für jeden Fiction-Sendeplatz anders beantwortet werden. Für die Dienstagsserien ist nach wie vor der lineare Erfolg entscheidend. Man kann beobachten, dass die Formate, die linear erfolgreich laufen, durchaus auch in der Mediathek erfolgreich sind. Mord mit Aussicht" lief im Frühjahr mit fast 800.000 Abrufen pro Folge. Die grundsätzlich starke Formatierung im linearen Fernsehen gibt dramaturgisch nur begrenzt Spielraum für Veränderungen. Die langlaufenden Serien - da sprechen wir von mindestens 13 Folgen à 48 Minuten - sollten episodisch abgeschlossen sein und im Sinne der Repertoirefähigkeit auch in der Wiederholung funktionieren; zudem sollten sie eine Unterbrechung durch Sportübertragungen am Dienstagabend auch "aushalten". Diese Verabredung im linearen Programm spricht aus meiner Sicht gegen eine stärkere horizontale Ausrichtung, die aber in den Private Lines der Figuren durchaus stattfindet. Die Eventserien sind von dieser episodischen Abgeschlossenheit befreit. Das sind in der Regel aber Sechs-Folgen-Pakete, die häufig als Doppelfolgen programmiert werden und weniger dem Eskapismus verpflichtet sind. Die Eventserien haben in der Mediathek einen anderen Aufschlag, sie erreichen in kurzer Zeit enorme Abrufzahlen. Die langlaufenden Serien haben mit ihrer Repertoirefähigkeit programmwirtschaftlich eine herausragende Bedeutung. Das sind die Goldbarren des Programms.

Eine schöne Bezeichnung, die viel aussagt.

DARIA MOHEB ZANDI: Um Himmels Willen" ist letztes Jahr mit der 20. Staffel fulminant verabschiedet worden. Und wie oft ist das im Ersten und in den Dritten wiederholt worden! "Die Heiland" startete mit einer Staffel à 6 Folgen im Jahr 2018, die zweite Staffel wurde 2020 mit sechs weiteren Folgen ausgestrahlt. Allein im Jahr 2021 wurden 60 Folgen der Serie in den Dritten Programmen wiederholt.

Die Mediatheken-Offensive zielt stark in Richtung jüngeres, anderes Publikum. Ist das auch ein Auftrag an die Dienstagsserien?

DARIA MOHEB ZANDI: Der Prime-Time-Sendeplatz am Dienstag ist auch deshalb so erfolgreich, weil er über ein Sendeplatzprofil verfügt. Es gibt einen klar formulierten Rahmen, wen wir mit unserem Programm erreichen wollen: die ganze Familie, Zuschauer:innen aller Altersstufen mit unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten aus unterschiedlichen Milieus. Wir wollen Alt und Jung. Und da kommen wir wieder zu den Vorzügen des Ensemblegedankens. "Die Kanzlei" liegt bei den 14- bis 49-Jährigen im Durchschnitt bei neun Prozent, beim Gesamtpublikum bei 19 Prozent. Das kann gelingen, wenn man im konzeptionellen Kern einer Serie unterschiedliche Lebensentwürfe und Konfliktlagen verankert. Diese Quadratur des Kreises schaffen die Dienstagsserien, die linear und in der Mediathek ein breites Spektrum an Menschen ansprechen.

Die Mediatheken-Offensive kostet auch Geld, das Etatumschichtungen erforderlich machte. Betraf das auch den Dienstags-Sendeplatz?

DARIA MOHEB ZANDI: Der Dienstag ist unangetastet geblieben. Gleichzeitig haben wir mit diesem Sendeplatz ein Mengengerüst an Erstausstrahlungen zu erfüllen. Bei gleichbleibendem Budget die Qualität und das Mengengerüst zu halten, ist eine große Herausforderung. Schließlich bleiben die Kosten nicht gleich. Zuletzt gab es eine Erhöhung, aber eigentlich müsste man einen Automatismus einführen, um die Budgets nachzuführen, nicht zuletzt bedingt durch die dynamische Inflation. Eine Folge für eine Dienstagsserie à 48 Minuten wird in der Regel in acht Tagen gedreht, ein "Tatort", also 90 Minuten, in 22 Tagen. Der Production Value ist aber ähnlich. Daraus kann man ableiten, was alle Beteiligten am Set leisten. Ein gleichbleibendes Budget bei gleichbleibender Qualität bedeutet also eine enorme Anstrengung.

Wie groß ist denn auf diesem etablierten Sendeplatz der Bedarf nach neuem Programm? Suchen Sie aktuell überhaupt?

DARIA MOHEB ZANDI: Es wäre ignorant, für einen gut laufenden Sendeplatz nichts Neues zu suchen. Das wäre perspektivisch das Ende. Natürlich kommt es vor, dass Formate auserzählt sind. Insofern haben wir immer Projekte in der Entwicklung und suchen gutes Programm für den Dienstag. Ich finde die Sendeplanung durch Das Erste sehr klug. Hier agieren wir programmplanerisch sehr strategisch. Die unterschiedlichen Programmfarben werden intelligent über das Jahr verteilt und mit ein bis zwei Event-Programmierungen ergänzt. Gleichzeitig sind wir in diesem Rahmen auch flexibel, er ermöglicht es uns, immer wieder Pakete zu schnüren, Programme zu schieben, Events zu setzen. Es wird mit großem Vorlauf geplant, so dass wir nicht für das kommende, aber für die Jahre danach, durchaus Programm suchen - langlaufende Serien und Eventprogramme.

Was steht als nächstes für den Dienstags-Sendeplatz an?

DARIA MOHEB ZANDI: Im nächsten Jahr erwartet uns eine neue Staffel von Tierärztin Dr Mertens", eine Tier-Medical, die im letzten Jahr in der 7. Staffel ebenfalls sehr erfolgreich lief. Im Herbst ist dann die 4. Staffel "Die Heiland" zu sehen. Im Bereich der Eventserie können wir auf Bonn " gespannt sein, die voraussichtlich Anfang des Jahres in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. Mit "Tage, die es nicht gab" haben wir außerdem eine Koproduktion mit dem ORF im Programm, die Folgen sollen wöchentlich laufen. Bei einigen Eventprogrammen auf diesem Sendeplatz sprechen wir mittlerweile von Marken, so auch bei der Serie Charité", die uns im übernächsten Jahr mit einer weiteren Staffel in die Zukunft führen wird.

Das Interview führte Frank Heine