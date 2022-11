7 Fragen an... Schauspielerin Maeve Metelka

Die österreichische Nachwuchsschauspielerin Maeve Metelka ist ab 18. November im Prime-Video-Film "Sachertorte" zu sehen. Für uns hat sie die 7 Fragen beantwortet.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Ich hatte immer schon viel für Filme übrig und habe enorm gern (und viel) ferngesehen. Im letzten Oberstufenjahr entschied ich, mich an Schauspielschulen zu bewerben, was glücklicherweise im ersten Anlauf an der "Ernst Busch" in Berlin geklappt hat. Coronabedingt stand der erste Teil des Studiums unter der Prämisse "Abstand halten". Das machte Theaterspielen sehr schwierig. In dieser Zeit bekam ich Lust aufs Drehen. "Sachertorte" war meine erste längere Dreherfahrung und ich bin sehr glücklich darüber, was ich davon mitnehmen konnte.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Bis dato genieße ich die flüchtigen Begegnungen sehr, die gerne auch mal, aber nicht zwingend, einen längeren Austausch mit sich bringen.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Ich ärgere mich schnell über eher harmlose Kleinigkeiten. Neulich hat eine Kellnerin mit mir gesprochen, als wäre ich ein kleines Kind, aber alle Berliner an meinem Tisch waren sich einig, dass das hier nun mal so ist. Die Aussage fand ich so absurd, dass ich wieder lachen musste.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Das ist schwierig so zu sagen, weil bestimmte Filme bestimmte Perioden in meinem Leben geprägt haben oder bestimmte Gefühle in mir hervorrufen. Ein Film, bei dessen Endszene ich jedes Mal weinen muss, ist "Kleine wahre Lügen" von Guillaume Canet, der neben einem fantastischen Cast auch einen großartigen Soundtrack hat. Ein weiterer Film, der mir kürzlich ein besonderes Schau-Erlebnis verschafft hat, war Sophie Hydes "Meine Stunden mit Leo", in dem es vorwiegend um Sexualität und individuelle Lust geht. Es war eine Spätvorstellung an einem Montagabend im Kino International in Berlin. Alle Altersklassen waren vertreten und ich spürte das ganze Kino über sich selbst nachdenken.

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Für mich war es die sonntägliche "Tatort"-Tradition mit meinen Großeltern. Obwohl ich rückblickend betrachtet noch viel zu jung war, genoss ich das gemeinschaftliche TV-Erlebnis und die Spannung.

Ihre momentane Filmempfehlung?

"Triangle of Sadness". Ich finde Ruben Östlund ist wieder mal ganz nah am Geist unserer Zeit dran und scheut sich nicht davor, besonders viele gesellschaftlich relevante Themen in seinem Film zu verhandeln und damit über zweieinhalb Stunden zu unterhalten. Was sein Cast, wie beispielsweise Zlatko Buric, spielt, macht großen Spaß.

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

So lange bin ich ja noch nicht im Geschäft. Ich spüre aber trotzdem, dass gerade viel Veränderung stattfindet und wünsche mir, dass in Zukunft viel über die Inhalte nachgedacht wird und weniger über die Verpackung.