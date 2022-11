7 Fragen an... Schauspielerin Esther Gemsch

Die Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch ist ab 17. November in der wunderbaren Komödie Die goldenen Jahre" im Kino. Für Blickpunkt:Film hat sie die 7 Fragen beantwortet.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

18 Jahre war ich, es war meine erste Ferienreise. Im selben Hotel arbeitete ein belgischer Regisseur mit seinem Ko-Autor am gemeinsamen Drehbuch für den Kinofilm "Rue Haute". Da ich der Hauptdarstellerin Annie Cordy ähnlich sah, als sie jung war, und ich französisch sprach, boten sie mir die Rolle der jungen Figur in den Flashbacks während des Zweiten Weltkrieges an. So haben wir uns in Tunesien gefunden. Der Film mich und ich meinen Beruf.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Mich freut es, dass das Thema Altersdiskriminierung ins Bewusstsein gerückt ist, oder zumindest diskutiert wird und dass Drehbücher wie zum Beispiel "Die goldenen Jahre" gefördert werden. Die Reaktionen auf unseren Film bisher haben gezeigt, dass sich durchaus auch junge Menschen für die Geschichten mit uns Älteren im Mittelpunkt begeistern können. Natürlich gibt es diesbezüglich noch Verbesserungspotenzial, aber ich bin zuversichtlich gestimmt. Es gibt noch viele tolle Geschichten zu erzählen mit Protagonist:innen in meinem Alter und ich wünsche mir, ein Teil davon zu sein. Ich liebe meinen Beruf und zögere manchmal das, was ich mache, Arbeit zu nennen.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Am meisten ärgert es mich, dass Frauen in der Filmbranche, sei es vor oder hinter der Kamera, nach wie vor oftmals weniger Gage kriegen als die Männer für dieselbe Arbeit. Mir wurde dies von einem Produzenten ins Gesicht gesagt "Du bist nun mal eine Frau, nimm es, oder lass es bleiben", die Gage war 50 Prozent (!) weniger als die der männlichen Kollegen. Ich hatte drei kleine Töchter und musste das Angebot annehmen. Heute ist der Gap zum Glück nicht mehr so groß, aber es gibt ihn nach wie vor.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

"Madame Rosa" (OT: "La vie devant soi") von Moshé Mizrahi, Frankreich 1977. Mit der von mir verehrten, grandiosen Simone Signoret in der Hauptrolle. Mit Sensibilität und Brillanz spielt sie eine alte jüdische Ex-Prostituierte, die sich in ihrer Wohnung um die Kinder anderer Sexarbeiterinnen kümmert. Madame Rosa ist kurz davor zu sterben - sie hat Angst - nicht vor dem Tod, sondern vor dem, was aus ihrem letzten Pensionsgast werden wird, dem ernsten, vorzeitig reifenden Araberjungen Momo. Dieser großartige Film berührt mich immer wieder.

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Die israelische Miniserie "Hamishim - Fünfzig" über eine 49-jährige, von Wechseljahren, Kindern, Job und Libido geplagte Drehbuchautorin. Ich habe sie auf Arte gesehen. Ja, so ehrlich kann man Geschichten erzählen. Zum Lachen zum Heulen und zum Nachdenken. Es sind die guten Bücher und ehrliche mutige Dialoge, die mich begeistern!

Ihre momentane Filmempfehlung?

Ich bin so frei und empfehle den eigenen Film "Die goldenen Jahre". Die Autorin Petra Volpe und meine Regisseurin Barbara Kulcsar umschiffen Klischees und jedweden Kitsch sowie Sentimentalitäten als auch das Unwesentliche. Das Publikum wird unterhalten mit einer feinfühligen, tiefgründigen, lustigen Geschichte, die ein paar hilfreiche Hinweise liefert, wie das Leben im Alter auch noch sein könnte.

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Da komme ich wieder auf die Rollenangebote für mein Alter zurück. Sowie den Genderpaygap. An beidem muss gearbeitet werden. Dringend.