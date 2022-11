Nach Q4: Disney-Aktie fällt am Mittwoch um mehr als 13 Prozent

Am Mittwoch ist die Disney-Aktie nach den Quartalszahlen um mehr als 13 Prozent gefallen. Sie befindet sich aktuell auf dem niedrigsten Stand seit rund zwei Jahren. Als Gründe werden die verfehlten Erwartungen der Wall Street angeführt und dass Disney für das Fiskaljahr 2023 immer noch hohe operative Verluste im Streaming-Geschäft ankündigte.

Rechnet man es durch, hat Disney allein am gestrigen Tag 24 Milliarden Dollar an Wert eingebüßt, wobei es am Mittwoch generell kein guter Tag der US-Börse war und die Indizes in Folge der aufgekommenen Unsicherheit durch die Midterms-Wahlen und die allgemeine Weltlage jeweils um etwas zwei Prozent nachgaben.

Disney hatte am Dienstagabend nach Börsenschluss einen operativen Verlust für seine Streaming-Geschäfte im vierten Quartal mit 1,47 Milliarden Dollar veranschlagt. Das waren nochmal 800 Millionen Dollar mehr als 2022. Disney-CEO Bob Chapek versprach allerdings bei gleichbleibender wirtschaftlichen Lage, dass Disney sein Ziel einhalten werde, auch in diesem Bereich im Fiskaljahr 2024 in die schwarzen Zahlen zu kommen.

Die Wall Street nahm vor allem die Ankündigung Chapeks, dass die betrieblichen Erträge 2023 im einstelligen Bereich wachsen werden, als Hinweis, dass nicht alles wie geplant laufe, weil eigentlich mit einem Wachstum um 25 Prozent gerechnet worden war. Auch die Aussichten auf die linearen Sender sehen die Analysten nicht sonderlich rosig. Disneys profitable Themenparks helfen in der Bilanz. Aber die Analysten schauen immer weniger auf die Abo-Zahlen der Streamingdienste, sondern viel mehr auf die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsmodelle, gerade angesichts des schrumpfenden traditionellen TV-Marktes.

Chapek setzt 2023 auf Kostenreduzierung, höhere Abo-Preise und die zusätzliche werbeunterstützte Abo-Variante von Disney+. Disney habe dort schon rund 100 Werbe-Partner gefunden, sagte Chapek in der Telefonkonferenz nach den Quartalszahlen. Den Einfluss werde man aber erst im Laufe des Fiskaljahres 2023 in den Zahlen spüren. In den USA startet die werbeunterstützte Variante am 8. Dezember.