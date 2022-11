40 Prozent mehr Kinobesuche in Hof

Die Hofer Filmtage bilanzierten bei ihrer 56. Ausgabe 40 Prozent mehr Kinobesuche als im mauen Vorjahr, als die Coronaregeln keine Vollbesetzung erlaubte. Außerdem kamen doppelt so viel Fachbesucher und Pressevertreter als 2021. Dafür gingen die Onlineabrufe der Filme, es waren 7200, um 20 Prozent zurück.

Thorsten Schaumann, Künstlerischer Leiter der Filmtage, zog ein positives Fazit, auch was den thematischen Schwerpunkt auf Gesellschaft betraf: "Das große Familienfest des Kinos ist beendet. Wir hatten volle Säle, glückliche Gesichter und viele emotionale Momente. Das alles waren die Hofer Filmtage in diesem Jahr. Persönliche Begegnungen sind wichtig, das Miteinandererleben setzt wichtige Signale. Diese gingen insbesondere von der iranischen Regisseurin Donya Madani und Mariia Shevchenko aus der Ukraine aus. Zwei starke Frauen, die mit ihrer Courage beeindrucken. Sie demonstrieren, was Kino auch leisten kann. Sie sind Vorbilder in ihrem Einsatz für Freiheit von Frauen sowie allen verfolgten und unterdrückten Menschen. Gemeinsam sind wir immer am stärksten!".

Die Hofer Filmtage waren außer mit Filmen auch anderweitig im Netz präsent wie mit dem Live Streaming Kanal über YouTube und auf der Homepage, die mit 3.500 Wiedergaben um 25 Prozent und über die Homepage mit 52.000 Besuchen um 30 Prozent zulegte.

Am vergangenen Sonntag ging auch das Online um sieben Tage verlängerte Festival zu Ende nachdem die physische bereits am Abend des 30. Oktober seinen Abschlusss fand.