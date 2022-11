Produzentenallianz dankt "produktionsfreundlichen Ländern"

Als "gute Nachricht vor den kalten Monaten" hat die Produzentenallianz die heutige Ankündigung aus NRW aufgenommen, dass auch dort die Ausfallfonds verlängert werden - gleichzeitig verwies man jedoch darauf, dass die Versicherungswirtschaft, die von den Ländern für die Zeit nach dem Jahresende in die Pflicht genommen wird, noch keine Bereitschaft zu entsprechenden Maßnahmen zeige.

Wie bereits berichtet, hat nach Bayern nun auch NRW erklärt, die Ausfallfonds für die Film- und TV-Branche rückwirkend zum 1. Juli 2022 und bis Ende des Jahres zu verlängern.

"Das ist eine sehr gute Nachricht zu Beginn der kalten Jahreszeit! Damit sind die Film- und Fernsehproduktionen in zwei der drei produktionsstärksten Bundesländer (Bayern und NRW) weiter gegen Corona-Risiken abgesichert und können sicher umgesetzt werden", kommentierte Björn Böhning, Geschäftsführer der Produzentenallianz. Auch aus Berlin, Hessen und Hamburg höre, man dass die Verlängerung kurz vor dem Abschluss stehe.

"Gerade angesichts zunehmender Infektionsfälle am Set ist das der richtige Schritt, die Branche in einem schwierigen ökonomischen Umfeld zu stabilisieren. Ich möchte mich bei den produktionsfreundlichen Ländern bedanken, denn sie alle haben die Besonderheit der Branche erkannt und geben Unternehmen wie Beschäftigten Produktionssicherheit", so Böhning weiter.

Seitens des Bundes war der Ausfallfonds I für Corona-bedingte Produktionsausfälle bei Film- und High-End-Serienproduktionen bereits im Juni dieses Jahres und über 2022 hinaus bis Ende März 2023 verlängert worden.

Die Produzentenallianz verweist insbesondere darauf, dass die Ausfallfonds "die einzige Kompensationsmöglichkeit für die Unternehmen der Film- und Fernsehbranche bei Produktionsausfällen" blieben.

"Es ist ein Dilemma, dass die Versicherungswirtschaft die COVID-Erkrankung weiterhin nicht als Versicherungsfall anerkennt. Damit haben die Unternehmen keine Möglichkeit, sich vorbeugend gegen Produktionsausfälle abzusichern. Die Produzentenallianz ist mit der Versicherungswirtschaft in Gesprächen, um gemeinsam mögliche Lösungswege auszuloten. Das Ziel bleibt weiterhin: Krankheitsausfälle müssen als versicherungsrechtliche Schadensfälle anerkannt werden - das muss auch für Corona gelten!", appelliert Böhning.