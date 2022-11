Letzte Klappe für "King's Land" in Berlin gefallen

Nach Dreharbeiten in Dänemark, Tschechien und Halle (Saale) ist jetzt in Berlin die letzte Klappe zum Historienepos "King's Land" mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle gefallen.

Im Berliner Schloss Friedrichsfelde sind jetzt die Dreharbeiten zum Historienepos King's Land" zu Ende gegangen, das Nikolaj Arcel nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Anders Thomas Jensen geschrieben hat, inszeniert hat; zuvor hatten die Dreharbeiten in Dänemark, Tschechien und Halle (Saale) stattgefunden.

"King's Land" spielt im 18. Jahrhundert in Dänemark. Mads Mikkelsen verkörpert in der Hauptrolle den Soldaten Ludvig Kahlen, der dem dänisch-norwegischen König Friedrich V. dabei hilft, das unwirkliche Jütland zu kultivieren - ein Ansinnen, das schon vielen den Tod gebracht hat.

Bei der deutsch-dänisch-schwedischen Koproduktion ist Fabian Gasmia als deutscher Koproduzent an Bord. Zum Abschluss der Dreharbeiten erklärte er: "Ohne die Unterstützung des Medienboard wäre ein so hochkarätiges Projekt nicht nach Berlin gekommen. Um so mehr freue ich mich, dass unsere Bürgermeisterin dessen Etat kürzlich erhöht hat und die Stabstelle 'Film' weiterhin in der Senatskanzlei angesiedelt bleibt. Das unterstreicht die spürbare Verbesserung der Bedingungen für die Filmbranche in Berlin, wodurch auch künftig tolle Stars wie Mads Mikkelsen in unserer Hauptstadt vor der Kamera stehen werden."

Neben dem Medienboard gab es noch Fördermittel vom Danish Film Institute Markedsordningen, Eurimages, Den Vestdanske Filmpulie, DFFF, Mitteldeutscher Medienförderung, Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Czech Film Fund und Swedish Film Institute.

Plaion Pictures hat den deutschen Kinostart für 2023 eingeplant.