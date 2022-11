Eine Mio. Euro für Kinos in NRW

74 Filmtheater aus 46 Städten in Nordrhein-Westfalen wurden heute Abend in der Kölner Wolkenburg mit den Kinoprogrammpreisen der Film- und Medienstiftung NRW ausgezeichnet, die zum 32. Mal vergeben wurden.

Dabei wurde wie im Vorjahr insgesamt eine Mio. Euro ausgeschüttet; 960.000 Euro als Kinoprogrammprämien und 40.000 Euro für den Sonderpreis Grünes Kino, der in diesem Jahr erstmalig vergeben worden war. Ausgezeichnet wurden hier aus den Händen von Schauspieler und Regisseur Denis Moschitto 20 Kinos für ihre Initiativen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Kino. Ausgewählt wurden die Preisträger unter Beratung durch Green Consultant Mareike Pielot.

Bei der Vergabe der Kinoprogrammpreise gingen die Spitzenprämien an Cinema & Kurbelkiste Münster (26.000 Euro), die Lichtspiele Kalk (24.000 Euro), das Zoom Kino Brühl (24.000 Euro) sowie das Casablanca Bochum und das Schloßtheater Münster (je 21.000 Euro). Die Ehrungen übernahmen Filmschaffende wie Christoph Maria Herbst, Roxana Samadi, Lutz Heineking und Sahin Eryilmaz, die auch aktuelle Filmproduktionen vorstellten, die in Kürze ins Kino kommen.

Besonders gewürdigt wurden am heutigen Abend die Kinobetreiberinnen und Schwestern Margarete Papenhoff und Gabriele Rosslenbroich zuteil, die jahrzehntelang des "Kino 1&2" in Ratingen und des "Weltspiegel" Kinos in Mettmann geleitet hatten und sich in den Ruhestand begeben hatten und 2011 für ihr ehrenamtliches Engagement u.a. in der FFA und dem HDF mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden waren.

Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW, betonte bei der Verleihung der Kinoprogrammpreise NRW: "Mit den Kinoprogrammpreisen wollen wir die Kinobetreiber:innen aus ganz NRW ehren, die auch in 2021 erneut mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen hatten und dennoch mit überzeugenden Programmen erfolgreich waren. Diese Hartnäckigkeit zahlt sich aus, denn gerade in den vergangenen Tagen sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Die Besucherzahlen steigen langsam, das macht Hoffnung. Aber wir wissen auch, dass es noch ein Weg zu gehen ist. Und so vergeben wir zum zweiten Mal die Spitzensumme von 1 Mio. Euro. Mit dem Sonderpreis für Grünes Kino unterstützen wir erstmalig auch Investitionen in die nachhaltige Zukunft der Kinos, und damit nicht zuletzt in unser aller Zukunft!"

Alle ausgezeichneten Kinos im Überblick