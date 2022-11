Letzter BR-"Polizeiruf 110" mit Verena Altenberger im Dreh

Im Juli hatte Verena Altenberger ihren Abschied als Kriminaloberkommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff beim BR-"Polizeiruf 110" angekündigt gehabt; nun entsteht noch bis Ende November ihr sechster und letzter Fall mit dem Arbeitstitel "Paranoia" gedreht. Regie führt Tobias Ineichen, der für den BR bereits die "Tatort"-Folgen "Liebeswirren" und "Schneetreiben" inszeniert hatte, nach einem Drehbuch von Martin Maurer.

In ihrem letzten Fall muss Elisabeth "Bessie" Eyckhoff zusammen mit ihrem Kollegen Dennis Eden (Stephan Zinner) einen äußerst mysteriösen Fall lösen. Die beiden Rettungssanitäter Sarah Kant (Marta Kizyma) und Carlo Melchior (Timocin Ziegler) bringen eine schwer verletzte Frau nach einem nächtlichen Notarzteinsatz ins Krankenhaus. Tags drauf erfährt Sarah nicht nur, dass die Frau nicht als Patientin eingewiesen worden war, sondern auch, dass ihr Kollege Carlo, den sie verzweifelt versucht hatte, zu erreichen, tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Beim Versuch, zu rekonstruieren, was in dieser Nacht passiert ist, geraten die beiden Kommissare in ein Netz aus Täuschung und Wahrheit.

Produziert wird der "Polizeiruf 110: Paranoia" (AT), dessen Ausstrahlung im kommenden Jahr im Ersten geplant ist, von Amalia Film (Produzenten: Sven-Oliver Müller, Felix von Poser) und Dragonbird Films (Produzent: Francis Fulton-Smith) im Auftrag des BR (Redaktion: Claudia Simionescu).