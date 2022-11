ProSiebenSat.1 bündelt Produktions- und Vertriebsgesellschaften

ProSiebenSat bündelt seine acht Produktionstöchter in Deutschland, Großbritannien, Dänemark und Israel und den weltweiten Programmvertrieb Red Arrow Studios International unter dem Dach der neu gegründeten Seven.One Studios.

Wie der Medienkonzern heute mitteilt, wolle man dort künftig "Inhalte in allen wichtigen Programmfarben sowohl für die eigenen Plattformen als auch für externe Wettbewerber" produzieren. Die Bandbreite soll von Prime-Time-Entertainment und Reality über Fiction und Factual Entertainment bis hin zu Doku- und Infotainment-Angeboten reichen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz soll der Schwerpunkt auf Inhalten mit jungen Talenten für junge Zielgruppen liegen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Geschäftsführung von Seven.One Studios liegt bei CFO Alexander Pesch, COO Martin Metzger und CEO Henrik Pabst, zugleich CCO der Seven One Entertainment Group.

Pabst sagt über die Neugründung: "Die Nachfrage nach Bewegtbild-Inhalten steigt und steigt. Umso wichtiger ist es für plattformübergreifende Content-Anbieter wie ProSiebenSat.1, schnell Zugang zu den passenden Inhalten und ihrer Entwicklung inklusive der hauseigenen Produktionskapazitäten zu haben. Mit der Gründung der Seven.One Studios machen wir uns unabhängiger vom umkämpften deutschen Produktionsmarkt. Unser europäisches Produktionsbusiness bleibt dabei zusammen mit unserer erfolgreichen Tochterfirma in Israel ein wichtiger Bestandteil unseres Produktionsgeschäfts. Klar ist auch: Wir werden weiterhin einen Großteil unserer lokalen Investitionen auf dem freien Produzentenmarkt tätigen. Ebenso agieren unsere Produktionsfirmen weiterhin frei auf dem Markt und arbeiten auch für externe Kunden."

Laut Pabst habe man gerade bei Produktionen von Inhalten mit jungen Talenten eine gestiegene Nachfrage festgestellt: "Unsere Produktionsfirma Pyjama Pictures hat bereits mehrfach mit der Hamburger Kreativschmiede Kleine Brüder zusammengearbeitet und preisgekrönte Serien wie 'Die Discounter' geschaffen. Aktuell arbeiten beide Firmen gemeinsam an der neuen Impro-Comedy 'Intimate', die derzeit für Joyn und ProSieben gedreht wird. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit werden wir weiter ausbauen und Pyjama Pictures zu einem Inkubator für junge Talente machen. Durch unsere konzernweite Anbindung an Studio71 und Buzzbird haben wir außerdem Zugriff auf eines der größten Influencer:innen-Netzwerke Deutschlands. Mit diesen Stars der jungen Zielgruppe wollen wir viele neue Projekte realisieren."

Seven.One Studios im Überblick (in alphabetischer Reihenfolge)

Cheerio Entertainment ("Zurück in die Schule" für Sat1, "Sat1 Jahresrückblick 2022"): die 2022 gegründete Produktionsfirma für Show-Formate mit Sitz in Köln, wird von Nadine Grünfeld und Frank Kott geführt.

CPL Productions ist eine der erfolgreichsten Produktionsfirmen für TV, Radio und Podcasts in Großbritannien. Geschäftsführer sind Danielle Lux und Murray Boland.

Endor Productions ("Vienna Blood" für ORF und ZDF) unter der Führung von Carlo Dusi mit Sitz in London.

Flat White Productions mit Sitz in Köln entwickelt und produziert Programme in den Bereichen Factual Entertainment, Dokumentation und Infotainment. Geschäftsführerin ist Cornelia Landgraf.

July August Productions mit Sitz in Tel Aviv ist eine israelische Produktionsfirma mit genreübergreifendem Portfolio. Das Unternehmen wird geleitet von Yochanan Kredo und Amit Stretiner.

Pyjama Pictures ("jerks", "Die Discounter") mit Sitz in Berlin steht unter der Leitung von Carsten Kelber und Christian Ulmen.

Red Arrow Studios International ist der internationale Programmvertrieb mit einem breiten Programmportfolio, das sich aus dem Netzwerk der Produktionsfirmen der Seven.One Studios sowie weiteren nationalen und internationalen Drittproduzenten speist. Das Unternehmen mit Sitz in Unterföhring und London wird von Tim Gerhartz geleitet und ist zudem als Co-Produzent und Co-Finanzierer von globalen Entertainment-Inhalten aktiv und verkauft TV-Formate in über 200 Länder weltweit.

Redseven Entertainment ("Germany's Next Topmodel", "The Taste") wird geleitet von Jobst Benthues, Christiane Heinemann und Julia Knetsch und produziert seit 2008 erfolgreiche TV-Formate mit Schwerpunkt auf Entertainment, Comedy & Docutainment an den Standorten München, Köln und Berlin.

Snowman Productions ("Hochzeit auf den ersten Blick") mit Sitz in Kopenhagen wird von Michael von Würden geleitet.