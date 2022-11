AMC legt durchwachsene Quartalsbilanz vor

Die Zahlen sind nicht sonderlich gut - aber sie entsprechen dem, was die weltgrößte Kinokette mit Blick auf ein in den USA programmatisch schwach aufgestelltes Kinoquartal bereits im Vorfeld angekündigt hatte. Nun blickt man vor allem auf zwei kommende Tentpole-Starts.

AMC hat seine Zahlen für das am 30. September abgeschlossene dritte Quartal vorgelegt - und die Bilanz fällt so durchwachsen aus, wie man dies bereits Monate im Vorfeld angesichts einer erheblichen (und bis in das vierte Quartal hineinreichenden) Versorgungslücke mit großen US-Starts angekündigt hatte.

Zwar konnte man den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal von 763,2 auf 968,4 Mio. Dollar steigern - allerdings erhöhte sich der Nettoverlust von 224,2 auf 226,9 Mio. Dollar, das EBITDA verschlechterte sich von minus 5,4 auf minus 12,9 Mio. Dollar.

CEO Adam Aron erklärte dazu: "Exakt wie wir es im Rahmen der vorangegangenen Quartalsbilanz angekündigt hatten, wurden unsere Ergebnisse von einem branchenweit außergewöhnlich weichen Geschäft in den späteren zwei Dritteln des Quartals beeinträchtig. Auf der positiven Seite blieben unsere Durchschnittswerte pro Besuch sowohl für Ticket- als auch Concessions-Ausgaben deutlich über dem Vor-Pandemie-Niveau. Verglichen mit dem dritten Quartal 2019 sind sie um zwölf bzw. 30 Prozent gewachsen."

Arons Schluss trotz des (erwarteten) Rückschritts: "Unsere Erholung setzt sich fort und wir blicken enthusiastisch auf eine robustere Slate im vierten Quartal, das mit dem Start von 'Black Adam' bereits stark begonnen hat - der Film hatte den besten Start für einen von Dwayne Johnson angeführten Titel." Letzteres ist richtig, allerdings dürfte man "Black Adam" doch eher als leichte Enttäuschung abhaken. Weltweit steht der Film nach dem dritten Wochenende bei knapp 325 Mio. Dollar Umsatz - von Black Panther: Wakanda Forever" wird erwartet, dass er diese Zahl schon zum Start übertrifft. Letzterer Film ist tatsächlich auch einer von gerade einmal zwei, die nicht nur von Aron wiederholt genannt werden, wenn es um das starke vierte Quartal geht. Der andere ist natürlich "Avatar: The Way of Water".

Immerhin: Mit dem Black Panther"-Sequel zeichnet sich tatsächlich ein Top-Start ab, jüngste Prognosen sehen ein US-Debüt von wenigstens 175 Mio. Dollar und ein globales Startergebnis von über 350 Mio. Dollar.

Ein ganz wesentlicher Punkt, den Aron hervorhebt: "Neben der fortschreitenden Erholung des operativen Geschäfts wurde AMC durch unsere jüngsten Aktivitäten am Kapitalmarkt gestärkt, namentlich durch eine Reduzierung der Verbindlichkeiten, eine Umschuldung und eine Anhebung des Aktienkapitals. Diese Maßnahmen machen uns agiler und erlauben es uns, Chancen zu ergreifen, um unser Unternehmen auf ein post-pandemisches Umfeld auszurichten." Aron führt dabei beispielhaft die jüngst angekündigte Einrichtung von Zoom-Sälen an - und erklärt, dass man erwarte, schon in den kommenden Wochen und Monaten weitere Ankündigungen zur Fortentwicklung des Geschäfts machen zu können.