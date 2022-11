NRW verlängert Ausfallfonds I und II

Der Schritt war erwartet worden, umso mehr als Bayern ihn schon im September angekündigt hatte und Hessens Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn im Interview mit Blickpunkt: Film unlängst erklärt hatte, dass man gemeinsam "mit einigen anderen Bundesländern kurz vor dem Abschluss einer Verlängerung" der Ausfallfonds I und II stehe. Die Nachfrage in ihrem Ministerium ergab aber auch: Die Verlängerung beider Fonds soll (wie schon in Bayern) nur bis Ende des Jahres reichen; der Bund hatte mit der seinerseitigen Verlängerung des Ausfallfonds I (am Ausfallfonds II ist er nicht beteiligt) bis Ende März 2023 ein deutlicheres Signal gesetzt.

Die Landesregierung von NRW jedenfalls hat nun mitgeteilt, dass man die Beteiligung an den beiden Ausfallfonds für Film- und TV-Streamingproduktionen bis 31. Dezember 2022 verlängern werde, "um die Produktionsunternehmen in Nordrhein-Westfalen gegen coronabedingte Schadensfälle abzusichern". Die Verlängerung erfolgt auch hier rückwirkend zum 1. Juli 2022; sie schließe damit "nahtlos an die bisherige Laufzeit der Ausfallfonds an".

Medienminister Nathanael Liminski erklärte dazu: "Nordrhein-Westfalen hat sich als Zentrum für Film- und TV-Produktionen fest etabliert. Als wichtigster Medienstandort geht Nordrhein-Westfalen voran und stellt mit 21 Millionen Euro zur Absicherung der Branche den mit Abstand größten Betrag aller Länder bereit. Wir geben in unsicheren Zeiten unseren Produzenten und Sendern die nötige Sicherheit. Damit schaffen wir die Rahmenbedingungen, dass auch trotz Corona hochwertiges Programm in und von Nordrhein-Westfalen produziert werden kann."

Was schon Ministerin Angela Dorn im Zusammenhang mit der Begrenzung der Verlängerung auf das laufende Jahr erklärt hatte, unterstrich nun Liminski mit seinem Appell an die Versicherungswirtschaft, "tragfähige Lösungen zu entwickeln, mit denen die Risiken von coronabedingten Schadensfällen am Filmset abgesichert werden können".

Mit der Verlängerung der Ausfallfonds ist es den Film- und TV-Produktionsunternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen ab sofort möglich, Anträge für einen Ausgleich coronabedingter Schadensfälle im Rahmen von Dreharbeiten bei der FFA zu stellen.

Zu erwarten ist nun natürlich, dass wenigstens auch aus Hessen zeitnah ebenfalls eine entsprechende Ankündigung kommt. In Bayern hatte die Grünen-Opposition scharfe Kritik an der nur bis zum Jahresende vorgesehenen Verlängerung geübt, in NRW regiert (wie auch in Hessen) bekanntlich eine schwarz-grüne Koalition.