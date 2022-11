Hof-Gewinner Daniel Pobat zu "Stumm vor Schreck": "intuitive Arbeit liegt mir"

Nachwuchstalent Daniel Popat wurde für sein Langfilmregiedebüt "Stumm vor Schreck" bei den Hofer Filmtagen mit dem Kritikerpreis ausgezeichnet. Er wirkte als Regisseur, Produzent und gemeinsam mit Annette Frier und Peter Trabner als Schauspieler und Autor und möchte weiterhin Stoffe im Improstil umsetzen.

Wie empfanden Sie die Reaktionen auf "Stumm vor Schreck" in Hof?

DANIEL POBAT: Ich habe mich bereits mit meinen Kurzfilmen in Hof beworben und wurde abgelehnt. Als ich dann die Zusage für meinen ersten Langfilm bekam, war ich perplex. Als ich dann sogar einen Kritikerpreis für diesen verrückten, chaotischen Improfilm erhielt, und Kinobetreiber und Vertreter deutscher Festivals auf mich zukamen, konnte ich mein Glück kaum fassen.

Wie geht es weiter mit "Stumm vor Schreck"?

DANIEL POBAT: Ich weiß es noch nicht. Wir haben den Film 2020 in nur vier Tagen gedreht. Ich hätte nie gedacht, dass er so lang werden würde und ins Kino kommen könnte. Inzwischen kann ich es mir vorstellen, auch wenn ich mich frage, ob jemand ein Karte kauft für gerade mal 78 Minuten Kino, da lohnt sich ja kaum der Parkschein in München, befürchte ich. Ich werde den Film auf jeden Fall bei internationalen Festivals einreichen.

Wie funktionierte es, in so kurzer Zeit einen Langfilm zu realisieren?

DANIEL POBAT: Das hat sich so ergeben. Wir waren effizient. Annette Frier und Peter Trabner sollten ein Paar spielen, das viel zu bereden hat, aber sich nicht ausspricht. Als Vorlage diente mein Bewerbungsfilm aus 2016 für die Filmakademie in Wien. Michael Haneke stellte uns eine letzte Aufgabe. Macht einen Film mit dem Satz: "Mein Gott glaub mir doch einfach." Für den Studienplatz reichte es nicht, aber Hanekes Feedback: "Zu viele Wendepunkte für einen Kurzfilm, aber merken Sie sich den Stoff für einen langen Film", blieb haften, als wir 2020 für die Dreharbeiten zu "Stumm vor Schreck" zusammen kamen. Das einzige, das ich vorher festlegte, war, dass wir am ersten Tag den ersten Akt, am zweiten und dritten Tag den zweiten und am vierten Tag den dritten Akt drehen würden. Nachts sichtete ich das Material vom Tag und überlegte, wie wir am nächsten Morgen weitermachen könnten. Bereits der erste Tag generierte knapp 20 Minuten, die nächsten zwei Tage 40 und der letzte 20. Dass ich mir das Schienbein gebrochen hatte, wirkte sich direkt auf meine Figur aus. Sie konnte nicht mehr fliehen und war den beiden anderen ausgeliefert. Die Geschichte wäre sonst ganz anders ausgegangen.

Sie haben den Film auch selbst produziert?

DANIEL POBAT: Ich habe ihn - mit meinem Knochen - und meinen Nerven und mit sehr viel Entgegenkommen von Menschen, die ich ganz schön nerven musste, auf die Beine gestellt. Nach dem Dreh hatte ich mein Konto überzogen, musste meinen besten Freund um Geld bitten. "Stumm vor Schreck" ist ein echter No-Budget-Film. Er entstand privat, außerhalb der Filmakademie Baden Württemberg. Eigentlich war mein Drittjahresfilm geplant, der sich aber nicht mit dem erforderlichen Hygienekonzept realisieren ließ.

Sie drehten nur kurz. Wie lange dauerte die Postproduktion?

Während des Drehs waren wir alle mit großer Lust dabei, aber die Postproduktion hat mich eineinhalb Jahre geschlaucht. Meine Editorin schnitt die ersten Fassungen, ich übernahm den Rest. Ich ließ den Film ruhen, um die Rolle als indischer Pfarrer in Dahoam is Dahoam" zu übernehmen und einen festen Job zu haben. Als ich die Zusage aus Hof bekam, ging es dann noch einmal so richtig los. Als One-Man-Show kümmerte ich mich um das Sounddesign, die Kinomischung, den Trailer, die Plakate usw.

Wie weit sind Sie eigentlich mit Ihrem Studium?

DANIEL POBAT: Meinen Diplomfilm drehte ich in diesem Mai und Juni. Er wird sehr dokumentarisch sein, auch wenn ich szenische Regie studiere. Er war ursprünglich als Borat" in Deutschland geplant, in dem ich durch die Bundesländer reise und die Menschen frage, was sie bewegt, was sie denken. Alle redeten über den Ukrainekrieg statt über ihren Kiez. So habe ich meinen Ansatz geändert und stattdessen all die Fragen gestellt, die auch Markus Lanz in seiner Show stellt, aber eben nicht Gästen aus der Politprominenz sondern der Öffentlichkeit, über 150 Leuten mit ganz unterschiedlichen Meinungen.

Wie sieht es mit weiteren Projekten aus - außerhalb der Filmhochschule?

DANIEL POBAT: Ich habe Ideen und auch schon Kontakte in der Branche teils über die Filmakademie, etwa zur UFA, und zu Constantin, die hinter "Dahoam is Dahoam" steht. Fürs nächste Jahr sind zwei Projekte - mit einem richtigen Budget - in der konkreten Planung, u.a. eine Serie.

Wird es eine Fortsetzung zur Serie All In" geben?

DANIEL POBAT: Wir haben für die Serie tolle Presse bekommen, aber noch nichts gehört. Mit Heiko Pinkowski, mit dem ich für die im studentischen Rahmen entstandene Serie vor der Kamera stand, überlegte ich, ob wir zur Not selbst versuchen, einen Film als Fortsetzung auf die Beine zu stellen. Ich will aber erst mit dem SWR und demBR sprechen.

Wollen Sie beim Improfilm bleiben?

DANIEL POBAT: Das ist meine Handschrift geworden. Bereits mein mit der Kurzfilm-Lola ausgezeichneter "Hostel" war ein Improfilm, "All In" war Impro und "Stumm vor Schreck" auch. Diese intuitive Arbeit liegt mir. Weil ich als Schauspieler vom Improtheater komme und weil ich nicht die Disziplin habe, Drehbücher zu schreiben. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ich tolle Bücher angeboten bekäme.

Da man in Deutschland einen "Tatort" machen muss, um als Filmemacher den Ritterschlag zu bekommen, würde ich gerne einen Impro-"Tatort" inszenieren. Ich schätze Jerks" und bin großer Fan von %Ricky Gervais%. Er und %Christian Ulmen% übernehmen viele Aufgaben bei ihren Werken, so dass sie unverkennbar werden.

Für meine Arbeit habe ich mir auch den Rat meiner Mutter, "Never Kill Your Stupid Ideas" zu Herzen genommen.

Welche Inhalte liegen Ihnen am Herzen?

DANIEL POBAT: Ich möchte Projekte vorantreiben mit komplexen, vielschichtigen Figuren, die nicht einfach gut und böse sind, Projekte, die den Finger in die Wunde legen, die etwas nicht schwarz oder weiß schildern, sondern auch die Grautöne dazwischen.

Das Interview führte Heike Angermaier

ZUR PERSON: Daniel Popat, Jahrgang 1990, studierte Schauspiel und seit 2017 szenische Filmregie an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Er gewann für "Hostel" den Deutschen Kurzfilmpreis 2018 und hat eine wiederkehrende Rolle in der Serie "Dahoam is Dahoam". Mit "All In" entwickelte und realisierte er eine Serie mit Studienkollegen, die in der ARD Mediathek landete.