"An einem schönen Morgen" eröffnet cineastische Weltreise

Für das im Dezember zum 17. Mal stattfindende Filmfestival Around the World in 14 Films sind jetzt der Eröffnungsfilm und die beiden Abschlussfilme bekannt gegeben worden.

Die 17. Ausgabe des Filmfestivals Around the World in 14 Films wird am 1. Dezember im Kino in der Kulturbrauerei in Berlin in Anwesenheit der Regisseurin Mia Hansen-Løve mit deren aktuellem Film An einem schönen Morgen" eröffnet. Das Drama um eine von Lea Seydoux gespielte alleinerziehende Mutter wurde Ende Mai in der Cannes-Sektion Quinzaine des Réalisateurs mit dem Preis des Europa Cinema Label als bester europäischer Film ausgezeichnet. Weltkino startet "An einem schönen Morgen" am 8. Dezember in den deutschen Kinos.

Gleich zwei Abschlussfilme haben die Verantwortlichen für Around the World in 14 Films für den 10. Dezember programmiert. Den Anfang macht Martin McDonaghs The Banshees of Inisherin", für den Colin Farrell in Venedig die Coppa Volpi als bester Darsteller bekommen hatte.

Zweiter Abschlussfilm des Festivals ist der diesjährige Cannes-Eröffnungsfilm , Michel Hazanavicius' Zombiekomödie Final Cut of the Dead".

Das komplette Programm von Around the World in 14 Films wird am 11. November unter www.14films.de freigeschaltet, der Ticketverkauf startet am 15. November.