Einschaltquoten: ARD-Dienstagsserien trotzen Fußballkonkurrenz

Auch die Sat1-Übertragung des Fußball-Bundesliga-Klassikers zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen kam gestern nicht an die Reichweite der ARD-Serien "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" heran.

Mit 4,86 Mio. Zuschauern (MA: 16,5 Prozent) lag die ARD-Anwaltserie Die Kanzlei" gestern Abend im Bereich ihrer Vorwochenwerte und war damit das meist gesehene Programm des gestrigen Tages. Die Krankenhausserie In aller Freundschaft" kam im Anschluss daran auf 4,52 Mio. Zuschauer (MA: 16 Prozent) und konnte damit im Wochenvergleich - bei in etwa gleichem Marktanteil - rund 300.000 Zuschauer zulegen. Das ZDF startete mit der "ZDFzeit"-Dokumentation "Geheimsache Katar" (2,75 Mio. Zuschauer / MA: 9,3 Prozent) in die gestrige Primetime. Das anschließende Magazin "frontal" kam auf 2,31 Mio. Zuschauer (MA: 8,1 Prozent).

Sat1 hatte gestern die Übertragung des Fußball-Bundesliga-Klassikers zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen zur besten Sendezeit im Programm; die erste Halbzeit sahen 2,79 Mio. Zuschauer (MA: 9,5 Prozent), in der zweiten waren es 3,22 Mio. Zuschauer (MA: 12,4 Prozent). Getoppt wurden diese Werte von der RTL-Landwirtebrautschau "Bauer sucht Frau" (3,77 Mio. Zuschauer / MA: 13,3 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Sat1-Fußballübertragung auf Marktanteile von 11,8 in der ersten Halbzeit und 14,2 Prozent in der zweiten, für "Bauer sucht Frau" standen in dieser Zielgruppe 13,1 Prozent zu Buche; ein ähnlicher Wert wie in der Vorwoche. Primetimesieger war die ProSieben-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben", die mit 16,1 Prozent knapp eineinhalb Prozentpunkte unter dem in der vergangenen Woche aufgestellten Bestwert für die aktuelle Staffel lag.

"Die Kanzlei" erzielte gestern Abend einen 14/49-Marktanteil von 6,5 Prozent, für "In aller Freundschaft" standen 6,1 Prozent zu Buche.

Die Kinokomödie Miss Undercover" brachte Kabel eins gestern Abend bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 4,6 Prozent ein. Zwei Folgen der Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester" - eine neue und eine alte - kamen in dieser Zielgruppe auf Marktanteile von 4,5 und 6,1 Prozent, für eine Wiederholung aus der RTLZWEI-Sozialreportagenreihe "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" standen 3,7 Prozent zu Buche.