"Kleo"-Macher planen Miniserie über Metro-Betrug

Nach der Netflix-Serie Kleo", für die Ende September eine zweite Staffel angekündigt worden war, planen Produktionsfirma Zeitsprung Pictures und die Showrunner Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad ein neues gemeinsames Projekt.

Dabei handelt es sich einer Mitteilung von Zeitsprung zufolge um die High-End-Miniserie mit dem Arbeitstitel "16 Koffer", in deren Mittelpunkt eines der spektakulärsten Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte steht.

Günter Schotte-Natscheff hatte im Jahr 1980 über mehrere Monate hinweg Geld vom Konto seines Arbeitgebers, dem Großhandelskonzern Metro, auf das Konto seines Lebensgefährten Manfred Vowinkel überwiesen gehabt. Zusammengekommen waren insgesamt 36 Mio. Mark, die Vowinkel in mehreren Tranchen abhob und in insgesamt 16 Koffer packte. Damit reiste das Paar durch Europa und Südamerika, wo es ein Leben in Saus und Braus führte. Immer auf den Fersen waren ihnen dabei ihre Jäger, darunter auch Metro-Manager. Die beiden wurden geschnappt und zu Gefängnisstrafen von fünf bzw. vier Jahren verurteilt.

Die Drehbücher zu "16 Koffer" (AT) schreiben Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad als Produzenten für Zeitsprung sind Dominik Frankowski, Michael Souvignier und Till Derenbach an Bord. Manfred Vowinkel fungiert als Berater.