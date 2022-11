Q4: Disney+ wächst um 12,1 Mio. auf 164 Mio. Abonnenten

Die Walt Disney Company hat ihr fiskalisches Jahr 2022 mit den Zahlen des vierten Quartals abgeschlossen. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 23 Prozent auf insgesamt 82,722 Milliarden Dollar, das Umsatzwachstum im vierten Quartal entsprach neun Prozent. Im abschließenden Quartal gewann der Streamingdienst Disney+ 12,1 Millionen neue Abonnenten hinzu. Die Wall-Street-Analysten hatten nur 8,9 Millionen prognostiziert. Dafür erwarteten sie einen höheren Umsatz im vierten Quartal, den Disney nicht lieferte.

Der Disney-CEO Bob Chapek kommentiert: "2022 war ein starkes Jahr für Disney, mit einigen unserer besten Geschichten, Rekordergebnisse für unsere Parks, ein herausragendes Abonnentenwachstum, das fast 57 Millionen Abonnements im Jahresvergleich auf mehr als 235 Millionen Abonnenten erhöhte." Darin zusammen gefasst sind die Abo-Zahlen von Disney+, Disney+ Hotstar, Hulu und ESPN+. Im dritten Quartal lag dort die Gesamtzahl noch bei 221,1 Millionen Abonnenten.

Internationale Vergleichswerte sind die 223,1 Millionen Abonnenten, die Netflix ausweist. Warner Bros Discovery gibt für alle seine Streamingdienste wie HBO Max, HBO oder Discovery+ rund 95 Millionen Abonnenten an.

Es habe im vierten Quartal ein starkes Abo-Wachstum um 14,6 Millionen neue Kunden gegeben, 12,1 Millionen seien Disney+-Abonnenten gewesen, führte Chapek aus. Er erwarte, dass sich die operativen Verluste weiter verringern werden und der Streaming-Bereich im fiskalischen 2024 in die Profitabilität kommt, wenn es keine unvorhergesehenen wirtschaftlichen Einschnitte gebe. Chapek setzt auf eine Begradigung der Kosten, Preiserhöhungen und das werbeunterstützte günstigere Disney+-Abo, das am 8. Dezember startet.

Disney+ steht am 1. Oktober bei weltweit 164,2 Millionen Abonnenten. 61,3 Millionen fallen dabei auf das indische Angebot Disney+ Hotstar. Hulu hat 47,2 Millionen Abonnenten, ESPN+ 24,3 Millionen Abonnenten. Gerade im Jahresvergleich sind die durchschnittlichen monatlichen Verdienste von Disney pro Abonnent zurückgegangen, in den USA zum Beispiel von 6,81 Dollar auf 6,10 Dollar. Bei Disney+ Hotstar sind es sogar nur noch 0,58 Dollar. Nur im internationalen Bereich, in dem sich auch Europa befindet, ging es in den Einnahmen pro Abonnent leicht nach oben.