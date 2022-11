Kinopreise Baden-Württemberg würdigen "ein Vorbild"

Baden-Württemberg bleibt sich bei der besonderen Unterstützung der Kinos während der Pandemie treu: Nach 2020 und 2021 wurden bei der Vergabe der Kinopreise zum dritten Mal in Folge Prämien in einer Gesamthöhe von rund einer Million Euro verteilt. Der diesjährige Spitzenpreisträger kann sich nicht zum ersten Mal über die höchste Ehrung freuen.

Bayern hat den diesjährigen Spitzenpreisträger der Filmtheater-Programmprämien schon rund eine Woche im Voraus bekanntgegeben, in Baden-Württemberg wartete man damit bis zum Abend der Verleihung. Eines haben beide Bundesländer jedoch gemeinsam: Seit 2020 wurden die Prämien jeweils deutlich erhöht - und das im kleineren Nachbar-Bundesland auf jeweils rund eine Million Euro. Diese Gesamtsumme galt es nun auch bei der 24. Verleihung der Kinopreise Baden-Württemberg zu verteilen - und das diesmal an 55 Spielstätten, nachdem 2021 noch 65 Kinos ausgezeichnet worden waren.

Bei der feierlichen Gala in der Musikhalle Ludwigsburg, wo MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen und Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst die Urkunden verteilten (seine Vorgängerin Petra Olschowski war Ende September zur neuen Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst berufen worden), konnte sich Elmar Bux besonders freuen. Denn der Spitzenpreis für ein herausragendes Jahresfilmprogramm wurde dem Kino im Waldhorn in Rottenburg am Neckar zuerkannt - nicht zum ersten Mal.

In ihrer Begründung hob die Jury insbesondere die Person Bux hervor. So betonte sie unter anderem "das langjährige, unermüdliche, kluge und von der Liebe zur Film-Kunst beflügelte Engagement von Herrn Elmar Bux". Und weiter: "Der Kinofilm braucht die Fürsorge von Menschen, die das Licht-Spiel lieben, weil sie um dessen positive Kraft und Wirkung wissen." So einen Menschen zeichne man mit Elmar Bux aus, "denn er ist ein Vorbild. Sein Wirken verdient die große Würdigung und ein rauschendes Fest."

MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen erklärte anlässlich der Verleihung: "Corona hat die Kinos hart getroffen und die Krise ist noch nicht vorbei. Trotzdem gelingt es den Kinos immer wieder, ihr Publikum mit beeindruckend vielfältigen und attraktiven Kino-Programmen jenseits des Erwartbaren zu faszinieren. Diese Programme zeichnen wir aus Überzeugung und mit großem Respekt aus."

Staatssekretär Arne Braun ergänzte: "Filmkultur ist ein hohes Gut, sie prägt unser Kunst- und Kulturverständnis seit vielen Jahren. Ohne die qualitätsvolle und reichhaltige Kinolandschaft in Baden-Württemberg wäre das völlig undenkbar. Die Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber sorgen Jahr für Jahr für ein anspruchsvolles, aber trotzdem populäres Programm in ihren Häusern - abseits von Netflix und Couch. Das wollen und müssen wir bewahren. Dieser Winter wird allen einiges abverlangen, aber wir werden vereint für Kultur und für Film kämpfen. Gemeinsam mit der Medien- und Filmgesellschaft MFG haben wir die Kinopreise auf einen Gesamtwert von rund einer Million Euro angehoben und würdigen damit das großartige Engagement der Kinoenthusiasten."

Ebenfalls ausgezeichnet wurden:

Prämie für ein sehr gutes Jahresfilmprogramm (in alphabetischer Reihenfolge der Städte)

1. Subiaco-Kino im Kloster, Alpirsbach

2. moviac - Kino im Kaiserhof, Baden-Baden

3. Orfeo, Fellbach-Schmiden

4. Friedrichsbau-Lichtspiele, Freiburg

5. Kandelhof-Lichtspiele, Freiburg

6. Harmonie Arthaus, Freiburg

7. Subiaco im Kurhaus, Freudenstadt

8. Gloria & Gloriette, Heidelberg

9. Die Kamera, Heidelberg

10. Kinostar Arthaus, Heilbronn

11. Brennessel-Programmkino, Hemsbach

12. Schauburg, Karlsruhe

13. Kino Klappe, Kirchberg an der Jagst

14. Capitol Lichtspiele, Kornwestheim

15. Caligari, Ludwigsburg

16. Luna-Lichtspieltheater, Ludwigsburg

17. Atlantis, Mannheim

18. Odeon, Mannheim

19. Lichtspiele, Mössingen

20. Tonfilm Theater am alten Lager, Münsingen

21. Scala Kino & Keller (Saal 1), Neckarsulm

22. Lichtspielhaus, Riedlingen

23. Central Kino, Rottweil

24. Subiaco, Schramberg

25. Brazil, Schwäbisch Gmünd

26. Atelier am Bollwerk, Stuttgart

27. Delphi Arthaus Kino, Stuttgart

28. Kinothek, Stuttgart-Obertürkheim

29. Arsenal, Tübingen

30. Atelier, Tübingen

31. Kino Museum, TübingenM

32. Lichtburg, Mephisto und Obscura, Ulm

Prämie für ein gutes Jahresfilmprogramm (in alphabetischer Reihenfolge der Städte)

1. Capitol Filmpalast, Albstadt

2. Universum Kino, Backnang

3. Filmzentrum Bären, Böblingen

4. CineMaja, Emmendingen

5. Gloria Kinocenter, Geislingen

6. Kinocenter Haslach, Haslach

7. Tyroler-Kino, Kirchheim unter Teck

8. Kino im Theaterstadel, Markdorf

9. KinoParadies, Oberndorf

10. rex-Filmpalast, Pforzheim

11. Lichtspiel-Center (Saal Convino), Schwäbisch Hall

12. Cinema, Stuttgart

Prämie für sehr gute Filmreihen:

Kinos im Markgräflerland: Kino im Rathaus, Buggingen / Central Theater, Müllheim / Kino im Stadthaus, Neuenburg

Prämie für gute Filmreihen (in alphabetischer Reihenfolge der Städte)

1. Kinostar Filmwelt Bretten, Bretten

2. Kino Center (Kino 3, Charlot Kino), Kehl

3. Prestige Filmtheater, Künzelsau

4. Central Theater, Ludwigsburg

5. Kinostar Filmwelt Mosbach, Mosbach

6. Kino Saulgau, Bad Saulgau

7. Scala Kino, Tuttlingen