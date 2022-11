Netflix-Wochencharts: "Im Westen nichts Neues" in nicht-englischer Allzeit-Top-Ten

In seiner zweiten Woche kommt der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" wieder auf Platz eins der weltweiten nicht-englischsprachigen Filmcharts von Netflix. Das Werk steigerte sich von starken 31,5 Millionen Stunden in den ersten Tagen nun auf weitere 39,95 Millionen Stunden vom 31. Oktober bis 6. November. Zusammengenommen steht die Amusement Park Produktion damit jetzt schon bei 71,45 Millionen Stunden und erringt Platz sieben in der nicht-englischsprachigen Allzeit-Film-Top-Ten, die bekanntlich Peter Thorwarths Vampir-Thriller "Blood Red Sky" mit 110,52 Millionen Stunden in den ersten 28 Tagen anführt.

- ALLZEIT-FILMCHARTS (NICHT-ENGLISCHSPRACHIG) -

1. Blood Red Sky - 110,520,000

2. The Platform - 108,090,000

3. Black Crab - 94,130,000

4. Through My Window - 92,440,000

5. The Takedown - 78,630,000

6. Below Zero - 78,300,000

7. All Quiet on the Western Front - 71,450,000 (NEU)

8. Loving Adults - 67,340,000

9. Rogue City - 66,600,000

10. Carter - 65,390,000

Es lässt sich schon ableiten, dass "Im Westen nichts Neues" den erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Film nicht überholen können wird. "Blood Red Sky" steigerte sich in seiner zweiten Woche auf 52,37 Millionen Stunden. Nichtsdestotrotz ist "Im Westen nichts Neues" eine große Netflix-Erfolgsgeschichte. Vereinzelt gibt es sogar Oscar-Blogger, die Edward Bergers Remarque-Verfilmung in Kategorien wie Beste Kamera ins Spiel bringen. Dass das Werk jetzt in zwei Wochencharts in rund 90 Ländern in der Top Ten stand, wird dabei nicht geschadet haben, den Buzz hochzuhalten. Rund 95 Millionen Stunden sind "Im Westen nichts Neues" geschätzt nach 28 Tagen schon zuzutrauen. Dann würde der Film auf Platz drei der ewigen Bestenliste der nicht-englischsprachigen Filme stehen.

In den sonstigen aktuellen Netflix-Charts ist "Enola Holmes 2" mit 64,08 Millionen Stunden an drei Tagen auf Platz eins der englischsprachigen Film-Top-Ten gegangen. Der erste Teil hatte nach 28 Tagen 189,90 Millionen Stunden und steht auf Platz 13 der erfolgreichsten englischsprachigen Filme. "The Good Nurse" steht in den aktuellen Filmcharts auf Platz zwei mit 36,78 Millionen Stunden. Bei den englischsprachigen Serien legt die vierte Staffel der Mystery-Serie "Manifest" einen ersten Platz mit aber noch recht milden 57,06 Millionen Stunden hin. Da wäre fast noch der auch neugestartete "Inside Man" mit 52,94 Millionen Stunden vorbeigezogen.

In Deutschland steht "Enola Holmes 2" auch auf Platz eins der Filmcharts, gefolgt von "Im Westen nichts Neues" auf Platz zwei. Und auch bei den Serien weichen die Deutschen nicht vom weltweiten Durchschnitt ab: "Manifest" auf Platz eins, "Inside Man" auf Platz zwei und "The Bastard Son & The Devil Himself" auf Platz drei.