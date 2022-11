Rekordsumme für Bayerns Kinos

In Aussicht gestellt wurde die Aufstockung schon im Februar - vollzogen wird die Verteilung in der kommenden Woche: Bei der Vergabe der Filmtheater-Programmprämien des FFF Bayern werden insgesamt 1,35 Mio. Euro unter 91 Kinos verteilt. Der Spitzenpreis geht nach München.

Auch wenn man nach wie vor kritisch auf die überdurchschnittliche restriktiven Maßnahmen blicken darf, mit der Bayern den Kinobesuch bis in das Jahr 2022 hinein erschwerte, reagierte der Freistaat doch auch auf Förderseite entschlossen - und stellte nicht nur die Kino-Anlaufhilfen I und II, sondern auch deutlich erhöhte Mittel für die Filmtheater-Programmprämien bereit.

Schon 2020 waren die Mittel gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt worden; zu den 450.000 Euro regulären Fördergeldern hatte das Digitalministerium unter Leitung von Ministerin Judith Gerlach 410.000 Euro zusätzlich beigesteuert, gleichzeitig wurden die Prämien bereits im Juli verteilt. 2021 waren es dann 800.000 Euro - und bei der diesjährigen Verleihung, die die Programmarbeit im Jahr 2021 würdigt, werden ganze 1,35 Mio. Euro unter insgesamt 91 bayerischen Filmtheatern verteilt. Die Weichen hierfür waren im Februar gestellt worden, die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern hatten damals eine "Abrundung" des Regierungsentwurfs für den Landeshaushalt in Aussicht gestellt, und dabei auch eine ganz erhebliche Aufstockung der Programmprämien vorgesehen (wir berichteten).

Eine glatte Million, wie damals geplant, wurde es nicht ganz - aber doch fast: Ganze 900.000 Euro werden vom Bayerischen Landtag zusätzlich zu den 450.000 Euro aus den regulären FFF-Fördermitteln zur Verfügung gestellt. "Wie schon in den Jahren 2020 und 2021 möchte der Freistaat Bayern die Kinos damit besonders unterstützen und das Engagement für die Kinokultur würdigen", heißt es dazu in einer Mitteilung des FFF Bayern.

Auch wenn diesmal überdurchschnittlich viele bayerische Kinos bei der Verleihung der Prämien (die am 18. November in Würzburg stattfindet) zum Zuge kommen, führt die deutlich Aufstockung auch dazu, dass die einzelnen Prämien zum Großteil höher ausfallen. Gab es im Vorjahr 78 Prämien zu je 10.000 Euro sowie eine Spitzenprämie (für das Traditionshaus Theatiner Film) in Höhe von 20.000 Euro, erhalten nun 44 Kinos 10.000 Euro, 26 Kinos 15.000 Euro, 20 Kinos 20.000 Euro - und ein Kino erhält die Spitzenprämie in Höhe von ganzen 30.000 Euro.

Freuen über die außergewöhnlich gut dotierte Auszeichnung (tatsächlich ist diese um 50 Prozent höher dotiert als der Mitte Oktober vergebene Kino-Spitzenpreis der BKM) können sich die (Berliner) Betreiber einer Münchner Kino-Institution: der City/Atelier-Kinos.

Zur Begründung heißt es dazu: "Auf fünf Leinwänden läuft hier ein abwechslungsreiches Arthouse-Programm mit 30 Filmen pro Monat. Mit der Jahreskarte 'Unlimited' können Abonnent:innen so viele Filme ansehen, wie sie möchten (ein Angebot, das in sämtlichen Kinos der Yorck-Gruppe gilt; Anm.d.Red.) , darunter viele in Originalfassung. Das Publikum schätzt auch die Matineen, Previews, Filmgespräche, Premieren und Festivals. Durch dieses Angebot tragen die City/Atelier Kinos dazu bei, das Arthouse-Publikum um jüngere Zielgruppen zu erweitern. Umringt von stark befahrenen Straßen in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs bieten die City/Atelier Kinos nicht nur eine andere Welt auf ihren Leinwänden, sondern auch in ihrer Gastronomie rund um den gemütlichen Innenhof, der ein etablierter Treffpunkt für Kinogäste geworden ist. Ein einzigartiger Kulturort und ein Beispiel dafür, wie das Arthouse Kino der Zukunft aussehen kann."

Bayerns Digitalministerin und FFF-Aufsichtsratsvorsitzende Judith Gerlach erklärte anlässlich der Bekanntgabe des Spitzenpreisträgers: "Kino ist mehr, als nur einen Film anzuschauen - es ist ein Erlebnis. Viele Kinos in Bayern gestalten dieses Erlebnis in herausragender Weise, sei es durch eine besondere Programmauswahl oder durch eine außergewöhnliche Inszenierung. Gerade während der Pandemie war das eine echte Herausforderung. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir die Kino-Programmprämien nochmal deutlich aufstocken konnten. Das ist eine zusätzliche Unterstützung für die Filmtheater in einer für sie schwierigen Zeit."

FFF-Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein ergänzt: "Filme brauchen Kino. Das Kino zeigt Film als Kunst und bildet einen Ort der kulturellen und ästhetischen Inspiration. Die Kinobetreiber:innen in Bayern gestalten ihr Programm mit großer Leidenschaft. Das Jahr 2021 war eines der härtesten für die Lichtspielhäuser seit Beginn der Filmgeschichte. Ich danke allen Gesellschaftern des FFF Bayern für die Bereitstellung der Mittel und besonders dem Freistaat Bayern, der mit dem Staatsministerium für Digitales die Mittel so deutlich erhöht hat. Gratulation an alle Prämierten, die mit ausgesuchter Filmkunst und eindrucksvollem Ambiente wunderbare Treffpunkte bieten."