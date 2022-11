Kinohistorie zum Auftakt des Braunschweig International Film Festival

Im Braunschweiger Astor Filmtheater ist gestern Abend das 36. Braunschweig International Film Festival feierlich eröffnet worden - wie es Tradition ist, mit einem Filmkonzert. Auf dem Programm stand der Stummfilmklassiker "Ausgerechnet Wolkenkratzer" mit Harold Lloyd in der Hauptrolle. "Wir kommen wieder zurück in die Kinos und das ist sehr spannend. Hier hat vor 100 Jahren alles angefangen", erklärte der Vorstandsvorsitzende des Filmfestvereins, Thorsten Finke, zu Beginn seiner Eröffnungsrede.

Dirigiert wurde das Eröffnungskonzert des Staatsorchesters Braunschweig von Helmut Imig, den der Direktor des Orchesters, Martin Weller, als "Held dieses Genres" bezeichnete.

Die beiden Festivaldirektorinnen Karina Gauerhof und Anke Hagenbüchner-Sobiech betonten in ihrer Eröffnungsansprache die Wichtigkeit von kulturellen Veranstaltungen wie dem Braunschweig International Film Festival in Zeiten wie diesen: "In einer Zeit, die so widersprüchlich, schnelllebig und düster ist, brauchen wir kleine Lichtblicke und Konstanten in unserer Gesellschaft, die uns verbinden. Kulturelle Veranstaltungen wie das Braunschweig International Film Festival sind insbesondere in Krisenzeiten so essenziell wie nie zuvor, denn sie fördern das Gemeinschaftsgefühl."

Im Rahmen des Festivals werden noch bis 13. September insgesamt 246 Kurz- und Langfilme zu sehen sein, darunter sechs Welt-, fünf internationale und 41 Deutschlandpremieren.

Weitere Informationen unter www.filmfest-braunschweig.de.