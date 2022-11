Kinocharts Großbritannien: "Black Adam" zieht weiter einsam seine Kreise

Mit einem Einspiel von umgerechnet rund 2,3 Mio. Euro belegte Black Adam" auch an seinem dritten Wochenende Platz eins der britischen Kinocharts und steht damit insgesamt bei 19,57 Mio. Euro. Auch die Plätze zwei und drei blieben mit "Lyle - Mein Freund, das Krokodil" (WE: 1,13 Mio. Euro; gesamt: 12,5 Mio. Euro) und The Banshees of Inisherin" (WE: 1,12 Mio. Euro; gesamt: 7,2 Mio. Euro) im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Auf Platz vier rangiert mit Oliver Hermanus' Living" (767.000 Euro) der erfolgreichste Neustart des Wochenendes in den britischen Kinocharts, gefolgt von einem weiteren Neustart, dem Anime-Phänomen One Piece Film: Red" (641.000 Euro).

Zwei weitere Neustarts, der polnische Dokumentarfilm Ania" (189.000 Euro) und Chloe Okunos Mysterythriller Watcher" (160.000 Euro) verpassten die Top Ten der britischen Kinocharts auf den Plätzen elf und zwölf nur knapp.

Als fünfter Neustart unter den Top 25 der britischen Kinocharts belegte Phyllis Nagys Drama Call Jane" mit einem Einspiel von gut 48.000 Euro Platz 24.

Die Top 15 der britischen Kinocharts