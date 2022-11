Grundlegende FFG-Reform soll verschoben werden

Es ist keine Überraschung: Wie sich bereits seit geraumer Zeit abzeichnete, wird der aktuelle Prozess der Novellierung des Filmförderungsgesetzes noch nicht in grundlegende Änderungen münden, sondern das Gesetz soll weitestgehend inhaltsgleich um ein Jahr - dann also bis Ende 2024 - verlängert werden. Die BKM hat einen entsprechenden Referentenentwurf Ende Oktober erstellt und den Verbänden Gelegenheit zur Stellungnahme bis 25. November gegeben.

Grundsätzlich sollen lediglich Fristen sowie Übergangsvorschriften an die dann einjährige Laufzeit des "neuen" Gesetzes angepasst werden, in diesem Zuge ist auch vorgesehen, die Amtszeiten der amtierenden Gremienmitglieder um ein Jahr zu verlängern. Eine nicht ganz unwesentliche Änderung im Detail: Die Höhe der Mindestbeteiligung von Herstellern bei internationalen Koproduktionen soll von zehn auf fünf Prozent abgesenkt werden. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund einer entsprechenden Änderung im Übereinkommen des Europarats über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen, die seitens der Bundesrepublik am 9. März 2022 unterzeichnet wurde. Die Ratifikation setzt ein Vertragsgesetzgebungsverfahren voraus und soll demnach "möglichst" bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Wie es seitens der BKM in einem begleitenden Schreiben heißt, strebe man eine grundlegende Reform der deutschen Filmförderung an. Diese jedoch erfordere eine differenzierte Gesamtschau nicht nur der bestehenden Förderinstrumente, sondern auch etwaiger neuer Instrumente (konkret Steueranreizmodell und Investitionsverpflichtung), deren Prüfung im Koalitionsvertrag versprochen wurde und über die bereits seit einiger Zeit eingehend debattiert wird. Informationen von Blickpunkt: Film zufolge hat die BKM als Ergänzung zu bereits vorgelegten Gutachten auch eine eigene Untersuchung möglicher Effekte der Modelle in Auftrag gegeben.

Eine inhaltsgleiche Verlängerung sei zudem auch finanzverfassungsrechtlich geboten. Die pandemiebedingt volatile Situation der Filmwirtschaft halte demnach weiter an, der FFA-Evaluierungsbericht zur Entwicklung des Abgabeaufkommens unterliege bei seinen Prognosen schon laut Bekunden der Gutachter "massiv erhöhter Unsicherheit" (wir berichteten). Eine valide Festsetzung des Abgabesystems könne daher für den üblichen Fünf-Jahres-Turnus derzeit nicht vorgenommen werden.

In der Begründung zum Referentenentwurf heißt es wörtlich unter anderem: "Angesichts der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens und damit korrelierender etwaiger neuer staatlicher Schutzmaßnahmen ist derzeit unklar, in welchem Maße die Film- und Kinowirtschaft auch weiterhin von massiven Einschränkungen und daraus resultierender Einnahmeeinbußen betroffen sein wird."

Vorausblickend heißt es in der Begründung unter anderem: "Nicht nur die Covid19-Pandemie, sondern auch der im Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wird sich tendenziell negativ auf das Abgabeaufkommen der FFA im Jahr 2023 und in den Folgejahren auswirken. Gründe hierfür sind die insbesondere auf Grund des Krieges stark steigenden Lebensmittel- und Energiepreise und damit deutlich höheren Lebenshaltungskosten, welche sich negativ auf die Zahlungsbereitschaft für Kinobesuche und Home-Video-Angebote, aber auch auf den Werbemarkt auswirken dürften. Hinzu kommen bereits vor dem Krieg bestehende und durch diesen noch deutlich verstärkte inflatorische Tendenzen."