Kinocharts Österreich: "Hui Buh" macht "Black Adam" keine Angst

Mit einem Einspiel von 180.000 Euro konnte Black Adam" Platz eins der österreichischen Kinocharts auch an seinem dritten Wochenende verteidigen und steht damit insgesamt bei einem Einspiel von etwas mehr als 1,2 Mio. Euro. Platz zwei belegte mit Hui Buh und das Hexenschloss" (123.000 Euro) der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, gefolgt von zwei weiteren deutschen Produktionen, die auch noch ein sechsstelliges Einspiel erzielen konnten, "Rheingold" (WE: 117.000 Euro; gesamt: 169.000 Euro) und Die Schule der magischen Tiere 2" (WE: 112.000 Euro; gesamt: 1,53 Mio. Euro). Komplettiert wird die Top fünf der österreichischen Kinocharts durch Ticket ins Paradies" (WE: 75.000 Euro; gesamt: 1,9 Mio. Euro).

Mit Daniel Stamms The Devil's Light" (72.000 Euro; inkl. Previews: 119.000 Euro) auf der Sieben gelang einem weiteren Neustart am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten der österreichischen Kinocharts.

Nur ein weiterer Neustart konnte sich am vergangenen Wochenende unter den Top 20 der österreichischen Kinocharts platzieren: der schwedische Kinderfilm "Mama Muh und die große weite Welt" startete mit 13.900 Euro Einspiel auf Platz 17.