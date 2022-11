NRW erleichtert Errichtung von Solaranlagen auf Denkmälern

Es mag sich auf den ersten Blick um eine Meldung handeln, die sich sehr am Rande der Kinowirtschaft abspielt - die aber dennoch vereinzelt von nennenswerter Bedeutung sein kann - gerade in Zeiten der Energiekrise. Denn die Errichtung von Solaranlagen kann nicht nur Teil eines Maßnahmenkatalogs sein - mitunter steht der Denkmalschutz tatsächlich entsprechenden Plänen im Weg, wie man unter anderem am Rande der Filmkunstmesse Leipzig hier und da hören konnte.

Dass es an dieser Stelle in den vergangenen Monaten Bewegung gab, hatte Ende September schon Cinecitta-Betreiber Wolfram Weber aus eigener Erfahrung in Bayern geschildert (zum Interview), jetzt hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW einen Erlass mit "Entscheidungsleitlinien für Solaranlagen auf Denkmälern" veröffentlicht, der die Voraussetzungen für entsprechende Maßnahmen auf denkmalgeschützten Gebäuden konkretisiert und dabei gleichzeitig erleichtert.

Näheres zu diesen Entscheidungslinien finden Sie hier auf der Website der Landesregierung.

"Zahlreiche Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern wollen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und ihr Denkmal mit einer Solaranlage zukunftsfest machen. Mit den neuen Entscheidungsleitlinien für die Denkmalbehörden trägt das Land Nordrhein-Westfalen dem Rechnung. Jedes Denkmal ist einzigartig und auch weiterhin bedarf es einer Einzelfallentscheidung. Die Entscheidungsleitlinien stellen deshalb sowohl für die Behörden als auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer klar, wo, wie und unter welchen Bedingungen die Errichtung einer Solaranlage auf, an oder in der Nähe von Denkmälern ermöglicht werden kann", so Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen.