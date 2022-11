Gastbeitrag Florian Sigl zu "The Magic Flute": "Wenn nicht jetzt, wann dann"?

Gestern feierte "The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte" seine umjubelte Premiere im Münchner Gärtnerplatztheater, kommende Woche startet er im Verleih von Tobis in den deutschen Kinos. In einem exklusiven Beitrag für Blickpunkt:Film erläutert Regisseur Florian Sigl, warum sein erzählerischer und musikalischer Ansatz für seinen Film genau der richtige ist.

Sagen Sie, denken Sie Mozart hätte gefallen, was Sie da getan haben?

Eine kritische und hypothetische Frage, die früher oder später zu erwarten war. Gerichtet an mich als Regisseur meines Debutfilmes "The Magic Flute" beim Q&A der ersten Festivalaufführung in Zürich. Zuvor tosender und wohlwollender Applaus, dankbare Fragen, euphorisches Lob, dann die besagte Frage und es wurde still. Der Moderator, die Produzenten, unter ihnen Hollywoodlegende Roland Emmerich, drehen ihre Köpfe und blicken auf mich.

Der erste Film, den ich im Kino sehen durfte, war 1982 "E T" von Steven Spielberg. Unvergesslich der Moment, als ich nach der Vorführung im Münchner Royal Kino am Goetheplatz in den Himmel der beginnenden Abenddämmerung sah. War da irgendwo Elliot auf seinem Rad? Höre ich da noch die Musik von John Williams in meinem Kopf? Die Liebe zum Kino, zu diesem dunklen Raum mit verschiedensten Sinneserfahrungen, der einen sich selbst vergessen lassen kann, zum Nachdenken anregt und unterhalten kann wie kaum etwas anderes, sie war geboren.

Drei Jahre später, wir nahmen gerade W.A. Mozarts "Die Zauberflöte" in der 4. Klasse der Grundschule durch, empfahl uns unsere Musiklehrerin unbedingt den Film "Amadeus" im Kino anzusehen, wir sollten doch einfach unsere Eltern darum bitten. Doch meine Eltern mussten arbeiten. Also ging ich allein ins Kino, und die Musik Mozarts, die ich bisher nur von einer "Die kleine Nachtmusik"-LP meiner Eltern kannte, die zwischen der rosa Barry-Manilow-LP und dem letzten Dschinghis-Khan-Album steckte, zog mich in ihren Bann und ließ mich nie wieder los. Mozart diktiert in einer der dramatischsten Szenen des Films auf dem Sterbebett Salieri den Anfang des Confutatis aus seinem Requiem. Ich verstand zwar damals nicht, wie genial dieser Moment des kreativen Schaffens dargestellt wurde, aber ich verstand, dass ich davon mehr will, diese Sprache der Musik verstehen möchte und darin eintauchen will. Ich war tatsächlich so verwirrt, dass ich in einer Übersprungshandlung direkt im Anschluss in "Karate Kid" gegangen bin, einfach nur, um das Gebäude nicht zu verlassen.

Dies ist ein sehr persönliches Beispiel, aber dennoch eines, das zeigt, wie die Musik Mozarts einen emotional erreichen kann. Wie sie mehr als die Musik jedes anderen Komponisten universell berührt, auch wenn man keine musikalische Vorbildung hat. In meinem Fall so sehr, dass ich wenig später mit Geigenunterricht begann und den Wunsch verfolgte, Orchestermusiker oder Dirigent zu werden. So wie mir ist es etlichen Musikern und Kreativen ergangen, nachdem sie "Amadeus" gesehen hatten. Die Musik, die Kunst hatte sie berührt und aufgefordert an ihr teilzuhaben. Seitdem war es mein Anliegen und mein Antrieb, irgendwann Ähnliches zu ermöglichen. Kunst und Kultur, die seit Jahrhunderten existiert, anderen nahe zu bringen und sie ebenso davon zu begeistern. Doch wie?

Mehr als 15 Jahre und eine Karriere als Moderator einer Kindersendung, Werbefilmproduzent, Dozent an der Filmakademie BW und internationaler Werbefilmregisseur später, fand mich die Antwort im Rahmen einer Berlinale-Veranstaltung in einem Gespräch mit dem aufstrebenden Produzenten Christopher Zwickler. Ob ich "Die Zauberflöte" von Mozart kenne? Aus dem Nichts stand in meinem Geiste Salieri vor mir, die Szene, in der ihm Mozarts Originalnoten aus der Hand fallen, gelähmt von der Schönheit seiner Musik. Ich wusste, das ist der Moment, das ist der Weg. Jetzt. Die Fantasymotive der "Zauberflöte" waren durch die Arbeit der "Herr der Ringe"-Filme und "Game of Thrones" zum Mainstream geworden. Wenn man nur den richtigen Weg fände, ein breites Publikum bis dahin zu bringen, dann könnte es klappen, Menschen, ein Publikum zu erreichen, das bisher keinen Zugang zu Mozart hatte. Noch über Nacht schrieb ich eine Outline, tatsächlich die Geschichte, die der Film heute erzählt, nicht wissend, dass Christopher Zwickler sie umgehend an Roland Emmerich weiterleitete. Die Idee war mit Hilfe einer Rahmengeschichte, die möglichst viele Zuschauer unterhält, sie näher an das eigentliche, die Oper, heranzuführen. Gemeinsam mit dem Protagonisten die Musik und die Welt der Oper zu entdecken. Das Unglaubliche, was nun geschah, dessen Ausmaß ich nur Stück für Stück realisierte: Christopher Zwickler und Roland Emmerich trauten sich mit mir, einem First-Timer im Langfilm, der zwar hunderte Werbungen, aber noch nichts länger als zehn Minuten gedreht hatte, dieses Projekt anzugehen. Mit einem Werber!

Im Folgenden durfte ich erfahren, dass die Spielfilmbranche in Deutschland sich mit lauten Meinungsbekundungen nicht zurückhält. Ich merkte schnell, wie an mir, dem Projekt, dem Wunsch, einen internationalen Film zu drehen, die Frage, ob "so etwas" je Realität werden könnte, freundlich gesagt, belächelt, realistischer formuliert, stark angezweifelt wurde.

So kam zu dem Wunsch, andere von Kultur und von der Musik Mozarts zu begeistern, ein weiterer Antrieb hinzu. Zu belegen, dass Kultur und Entertainment sich nicht widersprechen, dass auch ein Film, der nicht dem Deutschen Standardbaukasten entspricht, ein Publikum finden kann und dass wir als Deutsche durchaus in der Lage sind, auch international zu unterhalten und mitzuhalten.

Da der Nukleus von allem die geniale Musik Mozarts war und ist, wusste ich, dass dies unser roter Faden sein muss. Es folgten zunächst sehr positive und inspirierende Gespräche mit dem Mozarteum Salzburg, quasi dem Erbverwalter Mozarts, und mit der Deutschen Grammophon, um Credibility und inhaltliche Unterstützer zu sammeln. Darauf Gespräche mit Förderern, allen voran dem FFF Bayern, der Österreichischen FISA, der Salzburger und der Hessischen Filmförderung. Sola Media als Weltvertrieb kam ungewöhnlich früh hinzu. Rückblickend unglaublich, dass sie alle uns und vor allem mir ihr Vertrauen schenkten. Ohne sie hätten wir es nie geschafft, unseren wirklich mutigen nationalen Verleih und Koproduzenten Tobis final von diesem Projekt zu überzeugen. Der letzte Baustein kam dann gerade noch rechtzeitig durch die Beteiligung der Quinta Media. Ich hoffe inständig, das Vertrauen zahlt sich für alle mannigfach aus.

Doch wenn man die Möglichkeit bekommt, sich als Künstler, als Autor und Regisseur im gegebenen Rahmen frei entfalten zu können, welchen Weg schlägt man ein? W.A. Mozart war aus meiner Sicht ein Popstar seiner Zeit. Ein Komponist, der sowohl die wohlhabende Elite mit Klaviersonaten und Streichquartetten in ihren Palais beglückte als auch das Volk mit Singspielen, dem Gegenstück der adeligen Opern. "Die Zauberflöte", inhaltlich ein Remix anderer populärer Geschichten aus derselben Zeit, sollte eine breite Masse erreichen, sie unterhalten und sie für ein paar schöne Momente aus dem Alltag entfliehen lassen. Diese Positionierung wollten Christopher Zwickler und ich mit "The Magic Flute" ebenfalls anstreben. Ebenso ein unterhaltsames, berührendes Spektakel inszenieren, nur eben nicht für die Bühne, sondern in allen Bereichen übersetzt und angepasst an das Medium Kino.

Jetzt werden sich manche berechtigt zu Wort melden und nach den Metathemen der Oper fragen. Und diese sind modernisiert auch weiter erhalten: die wahre Liebe, das Finden der eigenen Position in der Gesellschaft im Sinne der Aufklärung, des Humanismus, aber auch das Coming of Age, die Rituale der Initiation in eine (kulturelle) Gemeinschaft.

Nun begann die nicht enden wollende Kleinarbeit in den verschiedenen Bereichen der Umsetzung: das respektvolle Kürzen der Oper, die Arbeit am Buch mit den Autoren, das Abwägen beim Casting der Darsteller:innen zwischen Spiel und Gesang, das Entwickeln eines visuellen Konzeptes, das Planen komplexer VFX Sequenzen, das Formen eines Musikkonzeptes, das sowohl Mozart gerecht werden kann als auch die moderne Zeitlosigkeit seiner Musik stützt.

Eine wichtige Frage war hierbei der Umgang mit dem Gesang. Mozart hat einst "Die Zauberflöte" für ein bestehendes gemischtes Ensemble geschrieben und sich bei der Komposition der Gesangsparts an den Fähigkeiten der zur Verfügung stehenden Sänger:innen und Schauspieler:innen orientiert. Hinzu kommt, dass sich in den letzten Jahrhunderten gewisse Gesangstechniken in der Oper herausgebildet haben, um den Anforderungen einer Bühnenaufführung und eines immer größeren und lauteren Orchesters gerecht zu werden. Auf dieser Basis wollte ich, ähnlich wie bei der Verfilmung eines Theaterstückes, bei der ein guter Teil Theatralik weggenommen wird, die Verfilmung der Bühnenschwester Oper angehen. Sie authentischer gestalten und da, wo möglich, von Stilisierungen befreien, ohne dabei die Denkmäler, wie die Arie der Königin der Nacht, zu verfremden.

Glücklicherweise war ich hier nicht alleine, sondern konnte den musikalischen Teil gemeinsam mit dem wunderbaren Komponisten Martin Stock beackern, Orte, die stilistisch in orientalistischen Gemälden und Bühnenbildern des 17. und 18. Jahrhunderts entstanden, gemeinsam mit dem unglaublichen Szenenbildner %Christoph Kanter% planen und entdecken, meiner Liebe zu Unmengen wehender Stoffbahnen und dem asiatischen Kino gemeinsam mit der inspirierenden Kostümbildnerin Esther Amuser frönen und vor allem gemeinsam mit DoP Peter Matjasko, die mich stark prägenden Steven-Spielberg- und George-Lucas-Filme meiner Jugend, "Star Wars", "Indiana Jones", aber auch die Welt Harry Potters erneut besuchen. Nach dem Dreh waren vor allem Alex Dittner, ein großartiger Editor erster Güte, und Max Rieß, der höchst kreative VFX-Chef von Pixomondo, meine Partner in Crime, sowie das Team um Hubert Bartholomae, das es als ultimative Herausforderung, quasi den absoluten Endgegner sah, den finalen Atmos-Kinomix für diesen Musikfilm zu erstellen. Nur durch all ihr unkonventionelles Vorgehen war der Film unter den gegebenen Parametern umzusetzen.

Der viel schwieriger zu planende Bereich war die Arbeit mit den Darsteller:innen, ein bunter Mix aus jungen englischen und erfahrenen und höchstdekorierten Schauspieler:innen sowie weltbekannten Opernsänger:innen ohne Schauspielerfahrung. Ein Ensemble von beachtlicher Größe, das im Lockdown anreiste, Wochen in Quarantäne verbrachte und mich nur wenn über Zoom ohne Maske sah. Dennoch hat jede:r Einzelne dieser großartigen Gruppe alles an Herzblut gegeben und sich in diesem Vertrauen in mich und der Begeisterung für Mozarts Musik komplett fallen lassen. Das ist für mich als Regisseur ein sehr bewegendes Gefühl.

Zusammenfassend ist "The Magic Flute" eine zutiefst persönliche Interpretation.

Was kann und sollte einen also davon abhalten, eine einmalige, nur alle paar Jahrzehnte kommende Möglichkeit als Regisseur zu nutzen, solch einen Film aus Deutschland heraus zu realisieren? Einen international besetzten Fantasy/Coming-of-Age-Film mit Gesang und Mozart-Musik? Mit unerschütterlichen, mir ihr absolutes Vertrauen schenkenden Produzenten an meiner Seite? - Nichts! Und das war mein Antrieb. Diesen einmaligen Moment zu nutzen und etwas daraus zu machen, was hoffentlich möglichst viele Menschen erreicht, berührt, unterhält und sie an W.A. Mozart, seine Musik und die Kunstform Oper an sich ein klein wenig näher heranführt. Mit etwas Glück ergibt sich hoffentlich irgendwann erneut die Chance für mich, einen deutschen Kinofilm zu drehen. Zahlreich neu zu interpretierende und an eine jüngere Generation zu überliefernde deutsche Kultur gäbe es auf alle Fälle.

Die Frage war, ob das, was sie da getan haben, Mozart gefallen hätte!?

Ich denke ja. Gemeinsam wollen wir seine Musik, seine Kunst einem neuen Publikum nahebringen und sie dabei spektakulär unterhalten und berühren. Das sollte uns gelingen - wenn nicht jetzt, wann dann? Man muss sich nur darauf einlassen.