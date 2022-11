Foto des Tages: Little Dream Pictures feiert Premiere

Kino

Mit der Premiere "Die Legende der Weihnachtshexe" hat am letzten Sonntag eine italienische Legende das Zeise Kino in Hamburg verzaubert. Das Prequel zu "Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe" erzählt den Beginn der Sage der Befana, wie man sie in Italien nennt, und sorgte am Sonntagnachmittag für viel Spannung, Spaß und eine kulturelle Bereicherung. Der Film startet ab morgen in den deutschen Kinos (Vertrieb: 24 Bilder) und ab 11.11. in Österreich. Auf dem Bild: Elise Eikermann (Synchro), Elisa de Oliveira (LDP), Anusha Farokhmanesh (Synchro), Armin Hofmann (LDP), Angelika Scharf (Dialogbuch), Stefania Frusciante (Ital. Kulturinstitut). Foto: Linn Spilker (PR-Veröffentlichung)