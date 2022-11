Das sind die ZDFneo-Highlights 2023

ZDFneo-Chefin Jasmin Maeda gibt einen Einblick, wann welche Original-, Koproduktions oder Lizenz-Highlights 2023 starten. Darunter befinden sich auch eine Koproduktion von Sam Productions mit Viaplay sowie das frische Neuesuper-Projekt "I Don't Work Here" (AT).

Die neue ZDFneo-Chefin Jasmin Maeda (BF-Interview) gibt einen Einblick, welche ZDFneo-Highlights im kommenden Jahr auf das Publikum warten. Chronologisch gelistet sind hier einige der spannendsten Original-Serien, aber auch Koproduktionen und Lizenztitel:

- WIR 3. Staffel (Studio Central, 23.1.)

Fortsetzung der Serie "Wir", die die Geschichte von Freunden um die 30 erzählt, die sich zum Großteil schon seit Schultagen kennen. Sie leben in einer Kleinstadt, einige schon ihr Leben lang, einige mit Unterbrechung. In der dritten Staffel liegt der Fokus auf den Figuren Maik und Linh.

- RIDING IN DARKNESS (Jarowskij, 23.1.)

Diese deutsch-schwedische Koproduktion mit TV4 ist ein True Crime Drama. Aus der Perspektive von drei Frauen wird erzählt, wie der Besitzer einer schwedischen Pferderanch zwischen 1990 und 2018 nicht nur seine eigene Familie, sondern auch zahlreiche junge Mädchen missbraucht und manipuliert hat. Am Ende gelingt es den drei Frauen, ihre eigene Stimme zu finden und sich von ihrem Tyrannen physisch und psychisch zu befreien.

- RED KNOCK (Beta, 23.1.)

Diese norwegische Coming-of-Age-Serie ist ein Lizenztitel. Ein Gruppe Jugendlicher lebt ihr Leben. Leicht, mit Drugs and Cars. Alles ist easy. Themen wie Liebe, Verlust und Freundschaft bewegt sie täglich. Bis es zu einem Suizid eines Freundes aus der Gruppe kommt.

- DEADLINES 2. Staffel (Turbokultur Berlin, 23.2.)

Die vier Freundinnen und 30somethings kämpfen auch in der zweiten Staffel mit sich und ihren persönlichen Deadlines zwischen Liebe, Trennung, Karriere und Familie. Johannes Boss und Annika Pinske stehen als Kreative hinter der Fortsetzung, deren erste Staffel mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.

- DERBY GIRL 2. Staffel (Beta, 23.2.)

Lola Bouvier hat bei den Canibales Licornes ihren Platz gefunden und die Mannschaft ist mittlerweile der große Stolz der kleinen Gemeinde Mézières. Doch dann geschieht ein unglücklicher Unfall und auf einmal soll Roller Derby in der ganzen Stadt verboten werden. Lola will das nicht hinnehmen und beschließt den Widerstand zu organisieren. Ein weiterer Lizenztitel, der in die zweite Staffel geht.

- LIKE A LOSER (ITV Studios, Frühjahr 2023)

Eine ITV-Comedy von Facundo Scalerandi. Ein Musiker Anfang 30 muss zurück zu seiner Mutter in die Kleinstadt ziehen und lernt seinen 15-jährigen Sohn kennen.

- MY DIFFERENT WAYS (DRSales, Frühjahr 2023)

Vitus steckt in seinem Alltagstrott fest. Dann trifft er die optimistische und abenteuerlustige Emma. Vitus und Emma verlieben sich und beginnen eine Beziehung, Vitus erzählt Emma allerdings nicht, dass seine Ex-Freundin schwanger ist.

- ELVIRA (Sam Productions, Frühjahr 2023)

Eine deutsch-dänische Koproduktion mit Viaplay. Die 35-jährige Elvira schlägt sich als Empfangsdame in einem Bordell in Kopenhagen durchs Leben. Auf der Suche nach einer verschwundenen Prostituierten wird sie als Detektivin wider Willen von einem "sozialen Loser" zur durchsetzungsstarken Frau.

- I DON'T WORK HERE (AT) (Neuesuper, Frühjahr 2023)

Drei Generationen, zwei Welten, eine äthiopisch-deutsche Familie, die temperamentvoll alltägliches Chaos, Missverständnisse und Alltagsrassismus auf beiden Seiten meistert. Arman T Riahi führt bei dieser Neuesuper-Produktion Regie.

- THE GYMNASTS (Indigo/All3Media/Network Movie, Frühjahr 2023)

Die deutsch-italienische Koproduktion mit Rai erzählt ein Drama um junge Hochleistungsturnerinnen. In einem internationalen Vorbereitungscamp wird eine rumänische Star-Turnerin tot aufgefunden. Im Mittelpunkt der Story steht ein italienisches Mädchen, das aus ihrer Sicht das Ereignis erzählt. Themen sind Rivalität, Mobbing, Leistungsdruck, Doping, Coming of Age unter Mädchen.

- DOPPELHAUSHÄLFTE 2. Staffel (Iconoclast Films Germany, 1. Halbjahr 2023)

Die zwei unterschiedlichen Familien prallen weiterhin in ihrem brandenburgischen Doppelhaus in Kleinmachnow aufeinander. Die für den Deutschen Fernsehpreis nominierte erste Staffel gehörte zu den Comedy-Highlights bei ZDFneo. Die Stars wie Maryam Zaree und Milan Peschel sind wieder am Start - auch Dennis Schanz und Florian Dietrich hinter der Kamera.

- AM ENDE - DIE MACHT DER KRÄNKUNG 2. Staffel (Tivoli, 1. Halbjahr 2023)

Im Sinne einer Anthologie-Serie wird das allgemeingültige Thema Kränkung in der zweiten Staffel in einem neuen Kosmos und Setting und mit neuen Protagonisten erzählt. Ein viel zu früh Verstorbener, im Kreise seiner Lieben. Kränkungen, die durch die Familie und durch enge Freunde entstehen, sind Verletzungen, die von klein auf begleiten, die prägend sind und uns zu dem machen, was wir heute sind. Die unterschiedlichen Zeitebenen der einzelnen Folgen verdeutlichen dies, sie zeigen, wie Verletzungen auch Jahre später noch nachhallen und sich auswirken. Regie führt Daniel Prochaska.

- DER SCHATTEN (Keshet Tresor Fiction, vsl. Sommer 2023)

Eine Unbekannte sagt der jungen Journalistin Norah voraus, dass sie bald einen Mann töten wird. Durch mysteriöse Ereignisse und ein Trauma aus ihrer Vergangenheit gerät sie zunehmend in den Sog der selbsterfüllenden Prophezeiung und zweifelt bald an ihrem Verstand. Ist sie doch fähig, jemanden zu töten? Nach der Buchvorlage von Melanie Raabe inszeniert Nina Vukovic dieses Drama von Keshe Tresor Fiction.

- ICH DICH AUCH! 2. Staffel (Tower Productions, vsl. Sommer 2023)

In der jungen Couple Sitcom wagt das frisch verliebte Paar das Zusammenleben in der gemeinsamen Wohnung. Hinter der Kamera agieren Johannes Schröder und Aki Wegner.