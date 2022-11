European Film Awards: "Corsage" dreifach nominiert

Erstmalig hat die European Film Academy die Nominierungen für die European Film Awards, die am 10. Dezember in Reykjavik vergeben werden, soeben in einem Video verkündet, in dem alle nominierten Produktionen und Filmemacher präsentiert werden.

Wenn am 10. Dezember die European Film Awards vergeben werden, kann sich Marie Kreutzers Corsage" dreimal Hoffnung auf eine Auszeichnung machen. Das geht aus den Nominierungen hervor, die die European Film Academy soeben erstmals in einem Video verkündet hat, in dem alle nominierten Produktionen und Filmemacher präsentiert werden.

Kreutzers Drama über Kaiserin Elisabeth, das für Österreich ins Oscarrennen geht, konkurriert in der Kategorie "European Film" mit Bärengewinner Alcarras - Die letzte Ernte", "Close", Holy Spider" und Palmengewinner Triangle of Sadness". Kreutzer selbst ist in der Kategorie "European Director" neben Lukas Dhont ("Close"), Jerzy Skolimowski (EO"), Ali Abbasi ("Holy Spider"), Alice Diop (Saint Omer") und Ruben Östlund ("Triangle of Sadness") nominiert, Hauptdarstellerin Vicky Krieps konkurriert mit Zahra Amir Ebrahimi ("Holy Spider"), Léa Seydoux (An einem schönen Morgen"), Penélope Cruz (Parallele Mütter") und Meltem Kaptan (Rabiye Kurnaz gegen George W Bush") um die Auszeichnung als "European Actress".

Die heute bekannt gegebenen Nominierungen im Überblick:

EUROPEAN FILM

"Alcarras - Die letzte Ernte"

"Close"

"Corsage"

"Holy Spider"

"Triangle of Sadness"

EUROPEAN DOCUMENTARY

"A House Made of Splinters"

Girl Gang"

Mariupolis 2"

The Balcony Movie"

"The March on Rome"

EUROPEAN DIRECTOR

Lukas Dhont für "Close"

Marie Kreutzer für "Corsage"

Jerzy Skolimowski für "EO"

Ali Abbasi für "Holy Spider"

Alice Diop für "Saint Omer"

Ruben Östlund für "Triangle of Sadness"

EUROPEAN ACTRESS

Vicky Krieps in "Corsage"

Zar Amir Ebrahimi in "Holy Spider"

Léa Seydoux in "An einem schönen Morgen"

Penélope Cruz in "Parallele Mütter"

Meltem Kaptan in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

EUROPEAN ACTOR

Paul Mescal in Aftersun"

Eden Dambrine in "Close"

Elliott Crosset Hove in "Godland"

Pierfrancesco Favino in Nostalgia"

Zlatko Buric in "Triagle of Sadness"

EUROPEAN SCREENWRITER

Carla Simón & Arnau Vilaro für "Alcarras - Die letzte Ernte"

Kenneth Branagh für Belfast"

Lukas Dhont & Angelo Tijssens für "Close"

Ali Abbasi & Afshin Kamran Bahrami für "Holy Spider"

Ruben Östlund für "Triangle of Sadness"

EUROPEAN DISCOVERY - PRIX FIPRESCI

"107 Mothers"

"Love According to Dalva"

"Other People"

"Pamfir"

"Small Body"

Sonne"

Während über die Gewinner in diesen Kategorien sowie in den Kategorien "European Comedy", "Animated Feature Film" und "Short Film" jetzt die rund 4.400 Mitglieder der European Film Academy abstimmen, werden die Gewinner in den Kategorien "European Cinematography", "Editing", "Production Design", "Costume Design", "Make-up & Hair", "Original Score", "Sound" und "Visual Effects" werden von einer achtköpfigen Jury bestimmt, die aus Vertreter:innen der verschiedenen Filmgewerke besteht. Sie werden bereits am 23. November bekannt gegeben.

Weitere Informationen unter europeanfilmawards.eu.