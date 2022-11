Einschaltquoten: Gut siebeneinhalb Millionen ZDF-Bodenseekrimi-Fans

7,58 Mio. Zuschauer (MA: 26,5 Prozent) sahen gestern die von Rowboat produzierte Folge "Unter Wölfen" aus der ZDF-Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" und machten das Zweite damit zum eindeutigen Sieger bei den Einschaltquoten. Das Erste erzielte seine größte Reichweite des gestrigen Tages mit der "Tagesschau" (4,9 Mio. Zuschauer / MA: 17,8 Prozent). Im Anschluss daran blieb die Dokumentation "Wie geht Wir? - Experiment am Berg" (1,4 Mio. Zuschauer / MA: 4,9 Prozent) ebenso unter der Zwei-Mio.-Zuschauer-Marke wie der Polittalk "Hart aber fair" (1,95 Mio. Zuschauer / MA: 7,3 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Primetimesieg an die RTL-Landwirtebrautschau "Bauer sucht Frau", die mit einem Marktanteil von 14,8 Prozent gut einen halben Prozentpunkt über ihrem Vorwochenwert lag.

Der ZDF-Krimi "Die Toten vom Bodensee: Unter Wölfen" erzielte in dieser Zielgruppe als einziges weiteres Primetimeprogramm noch einen zweistelligen Marktanteil, wenn auch mit zehn Prozent nur knapp. Für die ARD-Doku "Wie geht Wir? Experiment am Berg" standen in dieser Zielgruppe 6,9 Prozent zu Buche, für den Polittalk "Hart aber fair" 5,4 Prozent.

Auf einen Marktanteil von 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam gestern Abend das Sat1-Datingformat "Hochzeit auf den ersten Blick"; ein Minus von rund einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Das "ProSieben Thema: Das Milliardenspiel: Die verkaufte WM" erzielte einen 14/49-Marktanteil von acht Prozent und lag damit vor der Vox-Doku-Soap "Zum Schwarzwälder Hirschen", die mit 7,8 Prozent gut zwei Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert lag, und Iron Man", der Kabel eins 6,9 Prozent einbrachte.