ZDFneo-Chefin Jasmin Maeda: "Noch einen draufsetzen"

Die neue ZDFneo-Chefin Jasmin Maeda baut auf das Fundament der Marke auf, will aber mit Fiction und Shows auch die Reichweiten bei den jungen Zielgruppen deutlich ausbauen. Sie ist für die Beibehaltung des linearen Senders, der als noch besseres Schaufenster für die Originals dienen soll.

Seit 1. Juli sind Sie die neue ZDFneo-Chefin. Welche Impulse und Schwerpunkte wollen Sie setzen?

JASMIN MAEDA: Nadine Bilke und ihre Vorgängerinnen und Vorgänger haben bei ZDFneo bereits viel Mut zu Innovationen und Experimenten bewiesen und wichtige strategische Entscheidungen getroffen. Daran kann ich wunderbar anknüpfen. Mein Ziel ist es, noch einen drauf zu setzen und ZDFneo in der jungen Zielgruppe zur Love Brand zu machen. Dafür arbeite ich mit zwei Bausteinen: zum einen mit den Erfolgen, die ZDFneo schon errungen hat und die wir ausbauen. Die Bindung der jungen Zuschauerschaft stellen wir im non-fiktionalen Bereich mit Shows wie "Studio Schmitt" oder "Maithink X" her. Diese Köpfe wollen wir weiter stärken. Im fiktionalen Bereich hat Nadine Bilke erfolgreich das Sitcom- und Comedy-Genre erobert. Da haben wir ein Genre für die Fiction entdeckt, was aktuell nicht so breit bespielt wird, aber für junge Zielgruppen interessant ist. Die erfolgreichsten Formate prolongieren wir. So gibt es beispielsweise weitere Staffeln von "Doppelhaushälfte", "Deadlines" und "Ich dich auch". Verlängert haben wir auch die Weekly-Serie "Wir", die im Januar in die dritte Staffel geht.

Und der zweite strategische Baustein?

JASMIN MAEDA: Der zweite Baustein, der auch dem Auftrag von ZDFneo entspricht, ist es, immer wieder aufzufallen und neue Felder zu erobern. Wir probieren zum Beispiel mit zwei weiteren Sitcom-Formaten "I Don't Work Here" und "Like a Loser" im ersten Halbjahr 2023 Neues aus. Auch im "Drama-plus-X"-Bereich experimentieren wir weiter, um zu schauen, was das X sein kann, das junge Menschen anspricht und testen neue Genres. Unsere beiden Standbeine sind dabei die europäischen Koproduktionen und Lizenztitel sowie natürlich unsere deutschen Auftragsproduktionen, wozu auch die Serie "Hameln" gehört, die mit der Rattenfänger-Legende spielt und in den Mystery-Bereich vordringt. Im Januar ist bei uns außerdem die True-Crime-Fiction "Riding in Darkness" als deutsch-schwedische Koproduktion zu sehen. In der Serie geht es um Missbrauchsfälle an jungen Frauen auf einem Pferdehof. True Crime wird viel dokumentarisch bespielt. Das auch mal fiktional auszuprobieren, hat uns gereizt.

Sie wollen die Zusammenarbeit mit bekannten ZDFneo-Köpfen wie Tommi Schmitt und Mai Thi Nguyen-Kim noch stärken. Das heißt, es gibt auch weitere gemeinsame Formate?

JASMIN MAEDA: Wir setzen auf Kontinuität. Bei "Studio Schmitt" entwickeln wir das Format stetig weiter. In der aktuellen Staffel setzen wir stärker auf Tommis Talk-Qualitäten und probieren verschiedene Spiele aus. Wir hatten mit ihm auch das Sommer-Format "Draußen", wo er Menschen des öffentlichen Interesses traf und sprach. "Maithink X" wird voraussichtlich im Februar 2023 weitergehen. Mai Thi ist auch linear in der jungen Zielgruppe sehr erfolgreich und steht nicht nur für inhaltliche Diversität, sondern auch als starke Frau für einen Wissenschaftsthemenbereich. Gleichzeitig setzen wir neue Leuchttürme, wie zum Beispiel mit der Make-up-Challenge "Glow Up" und Riccardo Simonetti in der Primetime, die eine ganz neue Farbe in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bringt.

Ihre Vorgängerin hat reife Arbeit geleistet. Gibt es trotzdem etwas, dass Sie bei ZDFneo noch vermissen?

JASMIN MAEDA: Einen Anlass für eine radikale Wende sehe ich nicht. Wichtig zu erhalten ist, dass ZDFneo weiter experimentieren und die Innovation vorantreiben kann. Aber es gibt viele Bereiche, wo wir die Laborphase längst hinter uns gelassen haben. Da sehe ich auch ganz klar den Auftrag der Senderfamilie, die Reichweiten bei den jungen Zielgruppen deutlich auszubauen.

Was können Sie eigentlich besser als Nadine Bilke, die inzwischen zur ZDF-Programmdirektorin aufgestiegen ist?

JASMIN MAEDA: Nadine Bilke hat als ZDFneo-Chefin viel Mut zur Innovation bewiesen und ist die richtigen Schritte gegangen, auf die ich aufbaue. Was ich persönlich noch mitbringe, ist die Erfahrung aus dem redaktionellen Fiction-Bereich. So kann ich Detailwissen aus dieser Arbeit einbringen und die Vernetzung noch stärker vorantreiben.

Der neue Medienstaatsvertrag, der noch der Zustimmung der Landesparlamente bedarf, besagt, dass nur noch ARD, ZDF, 3sat und Arte linear gesetzt sind. Der Rest ist flexibel verhandelbar. Befürworten Sie die Beibehaltung des linearen ZDFneo-Senders?

JASMIN MAEDA: So lange junge Zielgruppen linear noch zu erreichen sind und wir Synergieeffekte feststellen, macht der Dreiklang aus Mediathek, Sender und Social Media Sinn. Denn wir wollen da anknüpfen, wo junge Menschen unterwegs sind. Gleichzeitig kann man erkennen, dass wir unsere Originals auch linear mehr und mehr ins Schaufenster der Primetime stellen, um die Synergieeffekte noch viel besser zu nutzen und um zu zeigen, wofür ZDFneo steht. Wir beobachten, dass weiterhin viel linear geschaut wird - auch von jungen Menschen.

Gibt es auch noch andere technische Ansätze, die Marke ZDFneo weiterzuentwickeln? Was halten Sie zum Beispiel von einer ZDFneo-App, bei der die eigenen Inhalte noch passgenauer auf die Zielgruppe präsentiert werden können?

JASMIN MAEDA: Wir behalten den Markt und die Plattformen im Blick und schauen innerhalb der Senderfamilie, wie wir unsere Formate am besten an die Zielgruppen bringen. Die Mediathek ist für ZDFneo die wichtigste Ausspielplattform. Da gehen wir jetzt auch stärker den Weg der Personalisierung. Wenn mich als Nutzerin oder Nutzer ZDFneo und junge Formate interessieren, soll ich auch wirklich passgenau das angeboten bekommen. Daran arbeiten die Kolleginnen und Kollegen mit Hochdruck.

Linear erzielt ZDFneo nach wie vor die größten Erfolge mit ZDF-Krimi-Formaten. Ist das vielleicht auch ein Hindernis für die Neoriginals, um mehr ins Rampenlicht treten zu können?

JASMIN MAEDA: Die wichtigste Benchmark für unsere originären Formate sowohl in der Fiction als auch in der Non-Fiction ist die Mediathek. Gleichzeitig ist der lineare Sender auch eine riesige Chance für uns, weil wir unter den Top-8 der erfolgreichsten deutschen Free-TV-Sender sind. Die Krimi-Wiederholungen erreichen bei uns auch junge Menschen und ergänzende Publikumsgruppen. Unser Instant-Fiction-Format "Himmel und Erde" zur Ukraine haben wir ebenfalls prominent in der Primetime platziert. Diese Bühne nutzen wir ganz bewusst. Wir haben in den vergangenen Jahren den Anteil der Wiederholungen übrigens kontinuierlich gesenkt. Allein im ersten Halbjahr 2022 hatten wir rund 200 Erstsendungen bei ZDFneo. Den Anteil steigern wir und sehen die Reichweite der linearen Plattform auch als Chance für unsere Neoriginals.

Wie groß ist die Diskrepanz in der Reichweite bei Ihren Originals zwischen Mediathek und Senderausstrahlung?

JASMIN MAEDA: Da gibt es definitiv Unterschiede je nach Projekt. Wir stellen aber auch einen hohen Synergieeffekt fest. Die Gaming-Show "Game Two", die wir mit funk betreiben, ist dafür ein tolles Beispiel. Auf YouTube haben wir knapp eine halbe Million Abonnentinnen und Abonnenten. Aber auch linear ist der Anteil junger Menschen hoch. Andere Formate sind vor allem in der Mediathek erfolgreich und werden oft durch TV-Ausstrahlungen gepusht.

Hilft ZDFneo auch dem ZDF-Hauptprogramm, mehr jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen?

JASMIN MAEDA: Wir wissen, dass ZDFneo dem Image gut tut und sich als Formatlabor bewährt hat. Ein konkretes Beispiel ist Jan Böhmermann, wo ein Kopf von ZDFneo sehr erfolgreich weiter entwickelt wurde und die Zielgruppe mit ihm gewachsen und ins Hauptprogramm gewandert ist. Da hat ZDFneo zur Verjüngung beigetragen. Gleichzeitig können wir bei ZDFneo nach wie vor von Jan Böhmermann profitieren: Im Sommer hatten wir wieder die ZDFneo-Kochshow "Böhmi brutzelt", die hohe Marktanteile bei den jungen Zielgruppen verbuchen konnte. Die Folge mit Klaas Heufer-Umlauf erzielte zum Beispiel 12,4 Prozent Marktanteil bei den 25- bis 34-Jährigen.

Sehen Sie sich auch im Bereich Fiction weiterhin als Talentschmiede für das Hauptprogramm?

JASMIN MAEDA: Das ist natürlich der Idealfall, aber bei Experimenten nicht zwingend. In der Fiction ist das komplexer und anders gelagert. ZDFneo ist ein Synergieprojekt, die Programme entstehen ja in den Hauptredaktionen. Da machen wir sehr gute Erfahrung mit dem Transfer von Talenten - ob vor oder hinter der Kamera. Maryam Zaree wurde zum Beispiel im Kleinen Fernsehspiel entdeckt, war an zwei Staffeln der Instant Fiction "Liebe Jetzt!" beteiligt und ist nun bei "Doppelhaushälfte" sowohl vor als auch hinter der Kamera aktiv. Es ist schon erfreulich, wenn das so gelingt. Deswegen ist es auch toll, dass wir bei ZDFneo auch die kleine und schnelle Fiction bedienen.

Die angesprochene Instant Fiction war also nicht nur ein Pandemie-Format, sondern soll auch zukünftig ein fester Bestandteil von ZDFneo bleiben?

JASMIN MAEDA: Die Instant Fiction wurde als Experimentierfeld in der Pandemie geboren. Wir werden beobachten, ob die Errungenschaften, die wir mit aktuellen Themen in der Fiktion gemacht haben, auch weiter zum Tragen kommen. Wir hatten dieses Jahr "Becoming Charlie" als neue Serie über Non-Binarität, die sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war. "Himmel und Erde" ist unser jüngstes Projekt, das das Schicksal ukrainischer Menschen in Deutschland beleuchtet. Solange uns weiterhin tolle, relevante Inhalte gelingen, werden wir daran auch weiter festhalten.

Bei den Neoriginals hat ZDFneo "nur" eine Koordinationsrolle. Könnte es auch mal ein Projekt unabhängig von der Hauptredaktion geben, das sich ganz aus dem ZDFneo-Kosmos speist?

JASMIN MAEDA: Der Trend ist eher andersherum, dass wir uns bei ZDFneo immer enger an die Hauptredaktion anbinden. Ich halte das auch für den richtigen Weg. Es ist gut, nicht einfach nur eine Innovations-Bubble zu sein, die irgendwo anders stattfindet. Wichtig ist uns, dass es eine hohe Identifikation mit der Marke gibt und dass die Kolleginnen und Kollegen der Hauptredaktionen die Möglichkeit haben, ihre wertvollen Erfahrungen und Kontakte in ZDFneo-Projekte einzubringen. Die Erfahrungen mit den Neo-Projekten fließen wiederum in ihren Redaktionsalltag ein. Ich selbst habe in meiner vorherigen Funktion Freitagskrimis und ZDFneo-Projekte betreut und empfand das als sehr bereichernd. Das sorgt auch für einen hohen Knowhow-Transfer bei Innovationsprojekten. Wir haben vor allem und zu allererst die Aufgabe, die Zielgruppen zu erreichen und zu verjüngen. Aber wir haben auch im Haus eine Innovationsfunktion.

Wann geht es denn mit den drei ZDFneo-Erfolgsformaten "Doppelhaushälfte", "Sløborn" und "Deadlines" weiter?

JASMIN MAEDA: Die zweite Staffel von "Deadlines" wird bereits im Frühjahr zu sehen sein. Die neue Staffel von "Doppelhaushälfte" folgt Richtung Sommer. "Sløborn"-Fans müssen sich bis 2024 gedulden.

Geht es denn auch mit "Becoming Charlie" weiter?

JASMIN MAEDA: Aktuell gibt es keine Planungen für eine Fortsetzung. Aber grundsätzlich ist es wichtig, die guten Erfahrungen, die wir mit solchen Projekten machen, weiter zu nutzen. Bei diesem Projekt war zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Lion H. Lau in der Autorenschaft sehr wichtig, da Lion authentisch über das Thema schreiben kann. Die Herangehensweise an die Geschichte war sehr character-driven - da müssen die Figuren einfach überzeugen.

Bleiben die Genrefarben Gegenwartsdrama und Comedy vorherrschend?

JASMIN MAEDA: Genau, die Comedy-Farbe stärken wir weiter. Wir sprechen ansonsten vom Young Drama als Genre. Im November zeigen wir die Koproduktion "Tell Me Everything" über einen jungen Mann, der an Depressionen leidet oder "Safe", das erste deutsche Serienprojekt von Oscarpreisträgerin Caroline Link, in dem es um Kinder- und Jugendpsychotherapie geht. Wir probieren weiter vieles aus.

Bei den frühen ZDFneo-Formaten gab es kaum Staffel-Verlängerungen, inzwischen ist das anders. Gab es einen Strategiewechsel?

JASMIN MAEDA: Die Anforderungen an die Formate sind unterschiedlich. Im Bereich Sitcom und Comedy wollen wir junge Zielgruppen binden. Für eine Prolongation ist dann nicht nur die Frage nach der Qualität, sondern auch nach der Resonanz ausschlaggebend. Da beobachten wir die Zahlen vor allem in der Mediathek über die ersten 30 Tage ziemlich genau, schauen, wo die Abbruchquoten liegen und verlängern unsere Erfolge. Andere Formate haben vor allem die Funktion aufzufallen. Im Drama-Bereich werden wir immer wieder ganz bewusst besondere Formate in die Mediathek bringen, die gar nicht das Ziel der Prolongation haben. Da geht es vor allem um eine starke Prämisse und spannende Figuren.

Wäre auch mal ein ZDFneo-Einzelstück interessant?

JASMIN MAEDA: Momentan konzentrieren wir uns bei den originären Produktionen auf Serien, im Comedy- und Sitcom-Bereich auch auf kürzere Folgen. Bei Fernsehfilmen sind wir im ZDF-Hauptprogramm schon sehr gut aufgestellt.

Wie blicken Sie auf die internationale Konkurrenz in Form der Streamingdienste?

JASMIN MAEDA: Wir haben natürlich die anderen Plattformen und Sender im Blick, sind aber gelassen unterwegs. Es gibt dort immer wieder spannende Formate. Aber es gibt auch eine Abgrenzung. Die Streamer müssen die Abo-Zahlen erhöhen, wir dagegen haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Was das Production Value unserer Produktionen angeht, müssen wir uns nicht verstecken.

Was gefiel Ihnen denn von der Streamer-Konkurrenz zuletzt?

JASMIN MAEDA: Ich fand die Netflix-Serie "Kleo" interessant. Der Ansatz, deutsche Geschichte spitz und mit mutigem Humor zu erzählen, gefiel mir. In diesem Bereich müssen wir den Markt im Blick behalten und ein Stückweit auch flexibel bleiben. Es gibt wundervolle deutsche Fiction, die ohne riesige Budgets auskommt und trotzdem einen hohen Schauwert hat, wofür "Deadlines" ein gutes Beispiel ist. Im kommenden Jahr haben wir zum Beispiel auch die Auftragsproduktion "Der Schatten" über eine junge Journalistin in Wien im Programm, der von einer fremden Frau prophezeit wird, dass sie in wenigen Tagen einen Mann töten wird. Wenn wir junge Zielgruppen mit neuen Genres und hohem Production Value erreichen wollen, sind für uns europäische Koproduktionsmodelle interessant. Im kommenden Jahr läuft zum Beispiel die Koproduktion "The Gymnasts" bei ZDFneo, ein Drama um junge Hochleistungsturnerinnen.

Bei der ersten Staffel von "Die Macht der Kränkung" war der ORF ihr Partner. Was gibt es ansonsten für interessante Partner für ZDFneo im Ausland?

JASMIN MAEDA: ZDFneo arbeitet im Bereich der europäischen Koproduktionen mit mehreren Partnern zusammen. "Salam - Rest in Peace" wurde zum Beispiel von Lumière & Play4 in Koproduktion mit ZDFneo und Dynamic Television produziert. Wir prüfen genau, welche Modelle mit welchen Rechten für uns in Frage kommen. Die Zusammenarbeit mit dem ORF bei "Macht der Kränkung" war ein Glücksfall. Am Ende kommt es immer auf den Einzelfall an.

Das Interview führten Michael Müller und Frank Heine