Netflix macht aus "Dahmer"-Hit Anthologie-Reihe

Die Serie "Dahmer" steht nach sechs Wochen immer noch auf Platz fünf der weltweiten englischsprachigen Seriencharts von Netflix. Hinter "Squid Game" und der vierten Staffel von "Stranger Things" ist es die dritterfolgreichste Serie aller Zeiten auf dem Streamingdienst. Jetzt haben die Showrunner Ryan Murphy und Ian Brennan mit einem Anthologie-Konzept eine Lösung gefunden, wie der Erfolg um den Serienkiller verlängert werden kann.

Netflix hat zwei weitere Staffeln von "Dahmer" bestellt, obwohl dessen Geschichte durch die erste Staffel eigentlich auserzählt ist. Aber es erklärt auch, warum der Streamingdienst in seinen Quartalszahlen den "Monster"-Titelteil von "Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story" plötzlich nach vorne zog. In den Fortsetzungen werden jetzt also die Morde anderer "monströser Figuren" der amerikanischen Serienkiller-Geschichte nacherzählt.

Bela Bajaria, Head of Global TV bei Netflix, kommentiert: "Das Publikum kann seine Augen nicht von 'Monster' und 'The Watcher' nehmen." Damit verkündete Bajaria auch eine zweite Staffel für die Horrorserie "The Watcher", bei der ebenfalls Ryan Murphy mitproduziert hat.