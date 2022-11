Matthijs Wouter Knol, CEO European Film Academy: "Das europäische Kino näher an die Menschen bringen"

Matthijs Wouter Knol, CEO und Director der European Film Academy, über Film als Medium der Völkerverständigung, das Kino der Zukunft und den neu initiierten Month of European Film, mit dem die Academy den europäischen Film feiert und der am 13. November eingeläutet wird.

In Europa herrscht Krieg, Europa steht riesigen politischen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen gegenüber. Heruntergebrochen auf die European Film Academy: Sind ländervereinende Institutionen und Einrichtungen wichtiger denn je?

Auf jeden Fall. Das Europa, in dem wir gerade leben, zeigt uns, wie wichtig das gegenseitige Verstehen ist und ein Verständnis füreinander. Wir sehen, was passiert, wenn man sich nicht mehr versteht, etwa weil Medien manipuliert werden oder sehr einseitig berichten. Die Menschen beginnen, Dinge über ihre Nachbarn zu glauben, die nicht stimmen. Eine Organisation wie die European Film Academy ist für viele Menschen in Europa natürlich ziemlich weit weg und sie ist ihnen vielleicht auch nicht unbedingt geläufig. Aber ich finde schon, dass wir eine Rolle spielen und eine große, grenzübergreifende Aufgabe haben, die wir, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, erfüllen. Das sollten wir nicht unterschätzen. Wenn wir schauen, wie viele Mitglieder wir in fast jedem Land Europas - und das gilt es immer wieder zu betonen über die Grenzen der EU hinaus - haben, ist es doch unsere erste Aufgabe, das Instrument des Geschichtenerzählens, das unsere Mitglieder ja beherrschen und mit dem sie sich einen Ruf erarbeitet haben, zu nutzen und zum Einsatz zu bringen. Wir können die Menschen mit diesen Geschichten motivieren, ihre Nachbarländer kennenzulernen. Dem steht aber eine unserer größten Herausforderungen entgegen, ein uraltes Problem: In Europa werden viele Filme in den einzelnen Ländern, teilweise mit viel Steuergeldern hergestellt, sie sind dann aber kaum über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus zu sehen. Gerade in dieser Zeit, in der wir leben, in diesem krisengebeutelten Europa, zu dem wir gehören, nach der Überwindung der schlimmsten Phasen der Corona-Pandemie, sollte uns doch allen klar sein, wie wichtig dieses gemeinsame Europa ist. Wir als Academy wollen uns deshalb noch stärker als bisher dafür einsetzen, dass das Kino, das dafür steht, sich in andere Hineinzuversetzen, Geschichten über andere hautnah erleben zu können, über ihre jeweiligen Landesgrenzen hinaus wirklich genutzt und weiter gepusht wird.

Kaum ist Corona überstanden, rollt mit der Energiekrise und Inflation das nächste Problem an, das sich sicherlich nicht nur auf die Auswertung, sondern auch die Produktion auswirken wird. Inwiefern tangieren diese Themen die European Film Academy?

An manchen Stellen trifft uns das natürlich auch direkt, so wie es ja die gesamte Filmbranche trifft. Wir sind eine Organisation, die Veranstaltungen ausrichtet, wie die Verleihung des European Film Awards, der dieses Jahr in Reykjavik stattfindet. Die Kosten für Reisen und Equipment explodieren. Das haben wir schon in den letzten Jahren zu spüren bekommen. Jetzt gehen sie, salopp formuliert, durch die Decke. Herausforderungen wird es immer geben, das ist nicht neu. Klar, die aktuelle Situation ist nicht einfach und sie ist nicht schön. Aber wir versuchen, die beste Lösung für die Events zu finden, die wir gerade organisieren. Vor allem aber dürfen wir uns von diesen äußeren Herausforderungen nicht langfristig beeinflussen lassen. Schließlich haben wir ein klares Anliegen: Wir wollen das, wofür unsere Mitglieder stehen, nämlich das europäische Kino, näher an die Menschen in Europa bringen. Wir wollen keine unnahbaren Veranstaltungen realisieren, nicht Members only sozusagen, wo Nominierungen und Einladungen den Gang über den roten Teppich öffnen. Nein, unser vorderstes Ziel ist es, dass die Menschen in Europa mehr europäische Filme schauen, in den Kinos, online, überall, wo es heutzutage möglich ist. Daran arbeiten wir und machen mit dem Month of European Film ab 13. November einen ersten Schritt.

Das Kino erholt sich immer noch von der Coronapandemie, vor-pandemische Besucherzahlen schreibt kein einziger europäischer Kinomarkt. Sie haben den Blick auf ganz Europa, stehen mit den Mitgliedern der EFA, europäischen Filmschaffenden im Austausch. Was beobachten Sie?

Es ist noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Auf der Produktionsseite ist es so, dass wieder extrem viel produziert wird. Schon während der Pandemie wurde erstaunlich viel gedreht. Corona hat ein neues Bewusstsein dafür geschaffen, wie man auf andere Weise arbeiten, auf andere Weise zu kreativen Lösungen kommen kann. Viele der Learnings werden seither beibehalten. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Kinopublikum nicht in dem Maße zurückgekehrt ist, wie wir uns das alle erhofft haben. Viele Menschen hatten lange Zeit Angst vor einer Ansteckung im Kino. Das ebbt glücklicherweise ab. Aber auch bei der bis dato stärksten Besuchergruppe haben die Lockdowns offenbar ein Umdenken herbeigeführt, dass man Filme auf anderem Wege konsumieren kann. Für sie scheint es eine akzeptable Alternative zu sein, Filme nicht mehr nur im Kino anzusehen. Gleichzeitig erhalten wir Feedback, dass ein jüngeres Publikum den Ort Kino neu für sich entdeckt. Das ist eine erfreuliche Sache. Ich denke, dass die Teenager in Europa und deren Eltern in den zurückliegenden Pandemiejahren sehr wohl gemerkt haben, dass der europäische Film in der Wahrnehmung fehlt, weil er nicht stattfinden konnte. Wenn man selbst in der Branche arbeitet, Blickpunkt:Film liest beispielsweise, sich grundsätzlich fürs Kino interessiert, weiß man natürlich, was los ist, was erfolgreich ist, was nicht läuft, wo es hakt. Aber es ist eine Illusion. Ich würde behaupten, 99 Prozent der Bevölkerung Europas kriegt das selbstverständlich überhaupt nicht mit. Die Menschen lesen das nicht, hören das nicht, informieren sich nicht. Für sie bedeutet Film etwas ganz Anderes. Das ist einer der Gründe, weshalb die European Film Academy 1989 aus der Taufe gehoben worden ist. Die Stärkung der VoD-Plattformen in den zurückliegenden Jahren hat gezeigt, dass wir jetzt handeln müssen, wenn wir den europäischen Film schützen wollen. Wir können nicht warten, bis die Zahlen der Kinobesucher wieder steigen. Wenn wir Glück haben, passiert das.

Wie sieht Ihrer Meinung nach das Kino der Zukunft aus?

Die Zukunft ist nicht das Kino, wie es einmal war. Die Zukunft wird das Kino sein, wie es sein soll, ein Kino, das flexibel auf technische und gesellschaftliche Entwicklungen reagiert, sich darauf einstellt, wie die Menschen Filme sehen wollen: Nämlich dann, wann und wie es gerade passt. Die Überlegungen zu Fragen, wie was im Kino läuft oder wie man programmiert, muss man komplett anders anstellen. Um zum Beispiel bei einem sehr jungen Publikum das Interesse für europäische Filme zu wecken, muss ich es online abholen. Diese Zielgruppe geht nicht mehr direkt ins Kino. Die Orte des Kinos der Zukunft können sowohl die alten, vertrauten, traditionellen, manchmal auch sehr schönen Spielstätten sein, aber genauso auch Multiplexe. Sie alle müssen aber verstehen, dass das Publikum den Ort Kino erst neu entdecken muss. Wir können das Kino nicht einfach verkaufen, als wäre es automatisch frisch, jung, attraktiv. Man muss es neu verpacken mit anderen Angeboten. Verstehen Sie mich nicht falsch: ich bin aufgewachsen mit Kino. Kino ist ein so prägender Ort, dass ich jedem wünschen würde, das auch so zu erleben. Diese Orte sind nach wie vor wichtig. Aber die Art, wie man sie nutzt und programmiert, muss überdacht werden. Viele machen das sehr gut, wie beispielsweise die Yorck Kinos in Berlin, das Cinema Galeries in Brüssel oder das Bio Paradis in Reykjavik, wo wir zur Vorbereitung auf den European Film Award häufiger sind. Wenn man da reinkommt, merkt man, da versteht jemand, wie Kino heutzutage funktionieren kann. Es gibt sehr viel Hoffnung, aber man muss dranbleiben und sich trauen, das alte Modell hinter sich zu lassen.

Auf dem Zurich Summit sagten Sie, dass es Ihnen eigentlich egal ist, wo sich die Menschen europäische Filme angucken, Hauptsache sie gucken welche... Können Sie das präzisieren?

Egal ist mir das sicherlich nicht. Wenn man unser Ökosystem betrachtet, spielt das Kino nach wie vor eine zentrale Rolle. Diese mag in den letzten fünf Jahren etwas aufgeweicht worden sein. Unser Job ist es aber, den europäischen Film im weitesten Sinne zu stärken. Wenn wir wahrnehmen, dass das Kino nicht der einzig mögliche Kanal sein muss, um den europäischen Film zu stärken, müssen wir eben breiter denken und sagen, das Kino ist für uns ein Tool von mehreren. Dennoch ist der Month of European Film in erster Linie ein Kinoprojekt. Das Kino liegt uns am Herzen.

Ihnen ist es ein großes Anliegen, den europäischen Film zu pushen und gehen nach einem Pilotprojekt 2021 in Berlin nun mit dem Month of European Film in großem Umfang, in 35 Ländern, an den Start. Was waren die Learnings aus dem Angebot in Berlin?

Uns war es wichtig, wegzukommen von dem einen Wochenende pro Jahr, an dem der europäische Film gefeiert wurde. Wir verdienen als Europa eine längere Periode als ein Tag oder ein Wochenende, in der das europäische Kino mit geballter Kraft sichtbar gemacht wird. Deshalb fragten wir bei unseren Nachbarn an, den Yorck Kinos in Berlin, die da ganz unkompliziert und offen sind, ob sie sich vorstellen könnten, einen Monat lang den europäischen Film in ihren Reihen und Programmen hervorzuheben, einen Monat lang ihr Angebot zum Großteil mit europäischen Filmen zu bestücken. Spotlight Europa sozusagen. Natürlich steckt ein großer Arbeitsaufwand dahinter, aber es war schön zu sehen, dass der Appetit bei den Kinos da war und die Bereitschaft zur Mitarbeit auch bei Partnern wie Europa Cinemas und dem CICAE, mit ihrem eigenen europäischen Kinotag, geweckt wurde. Allen ist bewusst, dass wir im gleichen Boot sitzen. Deshalb zählte die Zusammenarbeit, es wurden Ideen für eine größere Sichtbarkeit in den Bereichen Kommunikation und Marketing gesammelt. Auch wenn die Besucherzahlen bei unserem Pilotprojekt im Herbst 2021 nicht überragend waren, für den Zusammenhalt und das Zünden eines neuen Motivationsschubs war es sehr gut.

Wie wurde das Angebot nun für 35 Länder gestrickt?

Die 35 Länder spiegeln das 35-jährige Jubiläum der European Film Academy wider. Wir hätten auch mehr Länder dazu holen können. Wir wollten uns bewusst auf ein Flagship-Kino pro Land konzentrieren, und, mit dem Diversitätsgedanken im Hinterkopf, nicht nur in die Hauptstädte gehen. Auch in kleineren Ortschaften gibt es ein cinephiles Publikum. Bei der Auswahl hat uns Europa Cinemas mit seinem großartigen Netzwerk geholfen. Sie schlugen uns Kinos vor, die passen könnten, die wir dann auch angeschrieben haben. Über das Jahr verteilt luden wir dann die jeweiligen Programmer zu Workshops ein. Jedes Land bietet ein anderes Programm an. Wir wollten den Kinos nicht vorschreiben, was sie zeigen sollen, da sie ihr jeweiliges Publikum am besten kennen. Die Begeisterung, die wir letztes Jahr beim Yorck-Team spürten, erfuhren wir nun aus vielen Ecken Europas. Wir erhielten so tolle, großartige Vorschläge, von Retrospektiven über Lars von Trier oder Pasolini, queere Filmreihen, Reprisen von europäischen Klassikern, spezielle Reihen für Schüler und Senioren unter dem Titel "Mein Mittwoch mit Truffaut", bis hin zu Kino für demenzkranke Menschen. Das bisherige Ergebnis dieser 35 Testballons stimmt mich positiv, dass wir dieses Angebot in den nächsten Jahren in noch mehr Kinos in den teilnehmenden Ländern ausweiten können.

Wie sieht die Unterstützung der EFA aus? Wie einigt man sich mit den Verleihern?

Selbstverständlich sind wir mit allen Rechteinhabern und Verbänden in Kontakt und sprechen mit denen seit 2021 über unsere neuen Projekte. Unser Angebot unterstützt deren Geschäft, wenn die Kinos die europäischen Filme der verschiedenen Kataloge für einen Monat, flankiert von besonderen Aktionen promoten. Traditionell werden in der Jahreszeit November/Dezember, die wir für unseren Month of European Film ausgewählt haben, sehr viele europäische Filme ins Kino gebracht, vor allem auch schwerpunktmäßig die Werke, die bei den A-Festivals ihre Karriere begannen. Das ist ein Vorteil für uns. Unser Ziel ist, wenn sich unser Month of European Film etabliert hat, dass Verleiher unser Angebot bei der Planung von Kinostarts mitberücksichtigen. Ich sehe uns als weiteres starkes Tool, von dem Filme in der Generierung von Awareness profitieren können. Die Gespräche mit den verschiedenen Verbänden laufen. Dem Ziel, nicht nur einzelne Filme, sondern das europäische Kino in seiner Gesamtheit mit allen Perlen, die es in den verschiedenen Ländern gibt, zu stärken, stehen alle wohlwollend gegenüber.

Neben den Filmprogrammen gibt es flankierenden Aktivitäten. Können Sie Beispiele nennen?

Wir haben den Kinos ans Herz gelegt, dass sie sich nicht nur auf die jüngsten Festivalfavoriten konzentrieren sollen oder müssen, die sowieso um diese Zeit herum ihren Kinostart haben, sondern gerne breiter denken dürfen. Bei "breiter denken" habe ich ungewöhnliche Zielgruppen im Sinn oder auch Klassiker, die lange nicht mehr auf großen Leinwänden abgespielt wurden. Vor paar Wochen hat die European Film Academy bekanntgegeben, dass sie sich auch das Thema Filmerbe auf die Fahnen geschrieben hat. Einige Kinos zeigen wie erwähnt Filme von Lars von Trier und Pier Paolo Pasolini. Auch die Filme des unlängst verstorbenen Jean-Luc Godard werden aufgegriffen. Die Yorck-Kinos machen ein Programm mit europäischen Klassikern aus den 1990er -Jahren, Filme, die gar nicht so alt sind, die aber auf großes Interesse bei ihrem Publikum stoßen werden. Ein weiterer wichtiger Baustein ist unser Young Audience Award, den wir vom Frühjahr an den Start des Month of European Film verlegt haben. Er eröffnet sozusagen unseren Kinomonat während die Verleihung der European Film Awards den Abschluss bildet. Der Young Audience Award eröffnet uns die Chance, mit Zwölf- bis Vierzehnjährigen zu arbeiten, ein junges Publikum anzusprechen. Den Preis gibt es bereits seit über zehn Jahren, in vielen Ländern arbeiten wir eng mit Schulen zusammen. Ein anderes Beispiel ist das in Dänemark in Kooperation mit Altersheimen initiierte Projekt für demenzkranke Menschen, die sich ein geselliges Programm mit Kurzfilmen aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren anschauen und Erinnerungen neuentdecken können. Und in Ungarn haben sich Kunststudenten dazu entschlossen, europäische Klassiker anzuschauen und danach neue Plakate für die Filme zu entwerfen. Wir haben bereits erste tolle Entwürfe gesehen. Die Plakate werden dann ab 13. November in den teilnehmenden Kinos ausgehängt.

Mit Mubi haben Sie auch einen Plattformpartner an Bord. Wie sieht diese Kooperation aus?

Mubi ist schon seit letztem Jahr dabei, hat unser Pilotprojekt unterstützt und ehrte unsere letztjährige Lifetime-Achievement-Preisträgerin Márta Mészáros mit einer Retro auf ihrer Plattform. Wir verstehen uns gut, und Mubi hatte Lust, die Zusammenarbeit auszuweiten. Dieses Jahr beschränkt sich ihr Angebot also nicht nur auf das Werk einer Person, sondern sie haben einen Katalog mit 100 europäischen Filmen, von Klassikern bis ganz modern, erstellt. Dieser Katalog wird unter unserem Label "Month of European Film" mit unserer Grafik sowie einer eigenen Kampagne ab 13. November allen Mubi-Abonnenten zur Verfügung gestellt.

Ein Blick in die Zukunft: Die European Film Academy plant auch eine größere Kooperation mit der European Broadcasting Union (EBU). Was ist angedacht?

Die EBU ist schon Partner der European Film Awards. Unsere Verleihung wird über das Signal der EBU an die öffentlich-rechtlichen Sender, mit denen wir in den meisten Ländern zusammenarbeiten, ausgestrahlt oder per Stream zur Verfügung gestellt. Im Umfeld der Verleihung gab es bei einigen Sendern hin und wieder kleinere Schwerpunkte auf den europäischen Film. Die EBU möchte ihr Engagement jedoch verstärken und ab 2023 in unserem Month of European Film in jedem Land europäischen Content highlighten und verstärkt programmieren, wobei jeder Sender bei der Programmgestaltung mitentscheiden darf, ähnlich wie die Kinos. Fernsehen ist einerseits ein Medium, das stark mit einem vermeintlich veralteten Publikum verlinkt wird. Andererseits hat es eine wahnsinnig große Bandbreite anzubieten und kann sehr stark helfen, wenn es um Sichtbarmachung geht. Ich finde es wichtig, an dieser Stelle mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen zusammenzuarbeiten.

Die Verleihung der European Film Awards findet am 10. Dezember statt. Was ist die heutige Bedeutung dieser Auszeichnung? Für Preise allgemein? Für Filmemacher haben sie sicherlich einen hohen Stellenwert, aber fürs normale Kinopublikum?

Das ist eine gute Frage. Eine Frage, mit der nicht nur wir uns beschäftigen müssen, sondern alle Akademien oder Vereine, die Preise ausloben. Die Antwort lässt sich nur finden, wenn man das Publikum einbezieht. Wenn Preise für das Publikum irrelevant sind, bleibt es eine Entre-Nous-Veranstaltung, die sich am Ende auf mehreren Ebenen nicht länger trägt. Das ist auch der Grund, weshalb wir den Preis zum Höhepunkt unseres europaweiten Kinomonats gemacht haben. Mit dem Month of European Film schaffen wir die Möglichkeit, den europäischen Film in einem Zeitfenster sichtbar zu machen, ihn von Menschen entdecken zu lassen, sie damit zu überraschen, sie dafür zu begeistern. Ich denke, wenn mehr Menschen die Filme gesehen haben, steigt auch das Interesse daran, wenn sie an einem Wettbewerb teilnehmen wie die European Film Awards. Der Month of European Film ist in dem Sinne ein wichtiges Tool, um die Preise wieder relevanter werden zu lassen. Auf der anderen Seite muss das Publikum in der Preisverleihung selbst eine größere Rolle spielen. Wir sind Galas gewohnt, die von Glamour, rotem Teppich und Interviews leben, aber sie wirken mittlerweile, als wären sie auf einem anderen Planeten entstanden. Ich finde es wichtig, eine Möglichkeit zu schaffen, das Publikum mitbestimmen oder auch zu Wort kommen zu lassen. Das haben wir 2021 bei unserer Preisverleihung in Berlin ausprobiert, eine Preisverleihung die damals wegen Corona zwar ohne Publikum stattfinden musste. Aber wir haben eine Lösung gefunden und Gruppen aus Europa gebeten, sich die nominierten Filme anzuschauen und sich in von uns organisierten Veranstaltungen darüber auszutauschen. Während der Preisverleihung haben wir diese Meinungen und Ansichten per Video immer wieder eingestreut. Das hat großen Spaß gemacht und der Verleihung eine andere Dynamik gegeben. Das wollen wir dieses Jahr wieder machen, teilweise über Video, teilweise live vor Ort. Durch die Einbeziehung des Publikums macht man seine Veranstaltung nicht nur für die Menschen vor den Bildschirmen attraktiver, sondern man kommuniziert auch eine andere Haltung: Dass das Publikum den Film gesehen und eine Meinung dazu hat, ist genauso wichtig, wie eine glänzende Statue in Händen zu halten. Darüber hinaus werden natürlich auch die Nominierungen für den LUX Publikumspreis, den die Academy jedes Jahr gemeinsam mit dem Europäischen Parlament in Straßburg vergibt, in Reykjavík bekannt gegeben.

Wie hat sich die EFA im letzten Jahr geschlagen? Wie steht die Academy da, wie sieht es hinsichtlich der Mitgliederzahl aus?

Die Mitgliederanzahl wächst stetig. Aktuell stehen wir in 52 Ländern bei knapp 4500 Mitgliedern. Seit diesem Jahr laden wir Mitglieder auch proaktiv ein. Das war früher anders. Ich finde es heutzutage angebracht, dass die Akademie ihr Interesse bei einem potenziellen Mitglied bekundet. Unser neues Vorgehen hat dazu geführt, dass die Academy anders wahrgenommen wird, offener. Uns bietet es die Chance, mehr diverse Menschen aus der Filmindustrie einzuladen, die bislang das Gefühl hatten, dass die EFA kein Platz für sie habe. An manchen Stellen sind wir doch noch sehr einseitig, und sagen wir es mal ehrlich: auch etwas überaltert. Ich kenne einige Kollege:innen in meiner Altersgruppe der Mitte 40/Anfang 50-Jährigen, die noch kein Mitglied sind, weil sie dachten, sie müssten warten, bis sie 65 sind. Uns sind aber neue Stimmen sehr wichtig, damit wir all unsere Projekte in den verschiedenen Ländern mit der nötigen Unterstützung umsetzen können.

Das Gespräch führte Barbara Schuster