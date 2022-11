Videostarts: Die Filmneuheiten im Dezember

Die Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf den Filmseiten verlinkt unter "Video/DVD-Fassungen des Films", samt der genauen VÖ-Termine. Digitalstarts können wir aus technischen Gründen derzeit leider nicht gleichwertig zu physischen VÖs aufnehmen (ein Relaunch ist in Arbeit); deren Termine finden sich soweit bekannt auf der Filmseite unter "Erstausstrahlung" (bei Dienst-spezifischen Starts), bzw. bei den physischen Leihprodukten unter "Leihfenster" (bei generischen Digitalstarts).

Im Dezember hat die traditionell herbstliche Neuheitenflut erwartungsgemäß zwar etwas abgenommen, aber es erscheinen immer noch 53 Spielfilm-Erstveröffentlichungen*, davon 23 nach Kinostart und 30 Videopremieren, von den uns meldenden Vertriebsfirmen, in der Regel physisch wie auch digital.

Vormonat (Nachmeldung):

''Jeepers Creepers: Reborn" (Splendid/WVG Medien)

Bei einem Filmfestival geraten die jungen Teilnehmer an das wiederkehrende monströse Jägerwesen genannt Creeper. Holprige Fortsetzung der originellen Horrorreihe, in der Trash-Regisseur Timo Vuorensola ("Iron Sky") das Steuer übernahm.

Nach Kinostart:

''Alcarràs - Die letzte Ernte" (good!movies/Piffl/EuroVideo)

Drama um eine Familie von Pfirsichbauern, die vor dem Verlust ihrer Lebensgrundlage steht, in der die katalanische Filmemacherin Carla Simon ("Fridas Sommer") ein ebenso authentisches wie zärtliches Porträt ihrer Figuren zeichnet.

''Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!" (AL!VE/X Verleih)

Zweite Neuverfilmung des DDR-Kinderbuchklassikers, in der der junge Held auf einer Klassenfahrt von Pleiten, Pech und Pannen verfolgt wird, durch den bewährten (TV-)Regisseur Markus Schlichter, mit Thorsten Merten und Alexandra Maria Lara.

''Bullet Proof - Get Out, Fast" (Meteor Film/AL!VE)

Crime-Actionthriller um einen Dieb, der es mit einem brutalen Gangster zu tun bekommt. James Clayton gewann für sein Regiedebüt Genreveteran Vinnie Jones in der Bösewicht-Rolle und steht selbst vor der Kamera.

''Chase - Nichts hält ihn auf" (Leonine)

Actionthriller um einen Mann, dessen Frau plötzlich verschwindet und dem jedes Mittel recht ist, sie wieder zu finden, mit Gerard Butler in seiner bewährten Rolle als taffer Einzelkämpfer.

''Faustdick" (good!movies/Neue Visionen/EuroVideo)

Komödie um einen absurden Filmdreh, die auch mit Krimielementen spielt. Unabhängiges Spielfilmdebüt des Heilbronner Werbefilmers Andreas Kröneck. Lief kurz nach Pandemiebeginn exklusiv in Autokinos.

''Guglhupfgeschwader" (EuroVideo)

Die achte Krimikomödie nach Rita Falks Bestsellern um den bayrischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer, der es hier mit einer Gangsterbande zu tun bekommt, war drei Wochen lang Nummer 1 der deutschen Kinocharts.

''Halloween Ends" (Universal Pictures)

Laurie Strode glaubt endlich Ruhe vor dem maskierten Killer gefunden zu haben, der sie seit über 40 Jahren verfolgt, bis es zu neuen Morden kommt. Interessanter Abschluss der neuen Trilogie, die direkt an John Carpenters Horrorklassiker anschloss.

''Hopfen, Malz und Blei" (EuroVideo/Camgaroo)

Ein Musikantenpaar gerät in einer bayrischen Westernstadt ins Kreuzfeuer von verkleideten Indianern und Banditen. Westernkomödie aus Bayern, von engagierten Kräften vor und hinter der Kamera umgesetzt.

''Jagdsaison" (Tobis/Leonine)

Aufgedrehte deutsche Komödie um drei Frauen, die gemeinsam ein turbulentes Wochenende verbringen, von Aron Lehmann ("Das schönste Mädchen der Welt"), mit Rosalie Thomass, Almila Bagriacik und Marie Burchard.

''Der junge Häuptling Winnetou" (Leonine)

Vom Karl-May-Helden inspirierte Abenteuerkomödie um einen zwölfjährigen Apachen, der sich beweisen will und Freundschaft mit einem Jungen aus der Stadt schließt. Regie Mike Marzuk, erfolgreich mit den "5 Freunde"-Filmen.

''Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer" (Leonine)

Animationsabenteuer für die Kleinsten nach Buchvorlage um einen jungen Hasen, der sich auf eigene Faust zur Oma aufmacht. Ausgezeichnet beim Kinderfilmfest Schlingel.

''Das Leben ein Tanz" (Studiocanal/Arthaus/Plaion Pictures)

Teils dramatische Komödie aus Frankreich um eine Ballettänzerin, die sich nach einer Verletzung umorientieren muss, von Cédric Klapisch ("L' auberge espagnole"), mit Tänzerin Marion Barbeau.

''Liebesdings" (Highlight/Constantin/Universal Pictures)

Freche deutsche Komödie um einen Kinostar, der auf der Flucht vor den Medien in einem feministischen Off-Theater landet, von Anika Decker ("Traumfrauen"), mit Elyas M'Barek, Lucie Heinze, Peri Baumeister und Alexandra Maria Lara.

''Monsieur Claude und sein großes Fest" (good!movies/Neue Visionen/EuroVideo)

Zweite Fortsetzung der französischen, auch hierzulande extrem erfolgreichen Komödie um eine multikulturelle Familie, in der der 40. Hochzeitstag von Claude und seiner Frau gefeiert werden soll, wieder mit dem Ensemble um Christian Clavier.

''Notes of Berlin" (UCM.One/Soulfood)

Filmdebütantin Mariejosephin Schneider erzählt in 14 Episoden skurrile Geschichten von Menschen aus Berlin. Dreifach ausgezeichnet in Biberach.

''Der perfekte Chef" (Alamode/AL!VE)

Schwarze Komödie aus Spanien um einen Firmeninhaber, der alles dafür tut, um den Preis für exzellente Unternehmensführung zu gewinnen. Mit Javier Bardem.

''Der Pfad" (good!movies/Zorro/EuroVideo)

Abenteuerdrama, in dem zwei Kinder auf der Flucht vor den Nazis gemeinsam die Pyrenäen überqueren, von Tobias Wiemann ("Amelie rennt"), mit Julius Weckauf aus "Der Junge muss an die frische Luft" und Newcomerin Nonna Cardoner.

''Piggy" (Pierrot Le Fou/AL!VE)

Effektiver Schocker aus Spanien über ein übergewichtiges Mädchen, das von anderen Teenagerinnen schikaniert wird, bis es deren Entführung miterlebt. Langversion eines im Original gleichnamigen Kurzfilms.

''Schmetterlinge im Ohr" (good!movies/Neue Visionen/EuroVideo)

Sympathische Wohlfühlkomödie um einen Lehrer, der schlecht hört und seine Außenwelt ignoriert, bis er eines Besseren belehrt wird. Von und mit Frankreichs Pascal Elbe und Sandrine Kiberlaine.

''Smile - Siehst du es auch?" (Paramount/Universal Pictures)

Gruselhorror, in dem Menschen ein furchterregendes Lächeln sehen, und danach maximal eine Woche zu leben haben. Der Schocker mit Sosie Bacon ("Mare of Easttown", "Tote Mädchen lügen nicht") war ein internationaler Überraschungserfolg in den Kinos.

''Three Thousand Years of Longing" (Leonine)

Modernes Märchen über eine Bücherfreundin, die einer alten Glasflasche einen Dschinn entlockt, der ihr drei Wünsche anbietet. Gewohnt wild inszeniert von "Mad Max"-Regisseur George Miller, mit Tilda Swinton und Idris Elba.

''Ticket ins Paradies" (Universal Pictures)

Komödie um ein schon lange geschiedenes Paar, das die gemeinsame Tochter von der geplanten Heirat abhalten will. Gutgelauntes Starkino vor traumhafter Kulisse mit George Clooney und Julia Roberts, von Ol Parker ("Mamma Mia! Here We Go Again").

''The Woman King" (Sony Pictures)

Historisches Actionepos über eine schwarze Amazoneneinheit im Afrika des 19. Jahrhunderts, von Gina Prince-Bythewood ("The Old Guard"), mit Oscargewinnerin Viola Davis.

Videopremieren:

''Allein mit dir" (Capelight/AL!VE)

Eine attraktive Mittvierzigerin landet just zum Ausbruch der Corona-Pandemie mit einem Fremden in einem doppelt gebuchten AirBnB-Mietshaus. Sympathisches Romantik-Comedy-Drama von(!) und mit Ex-"Dawson's Creek"-Star Katie Holmes.

''American Siege - Es gibt kein Entkommen" (Dolphin/Plaion Pictures)

Ein ehemaliger Cop aus New York, nun Kleinstadt-Sheriff, soll nach einer Geiselnahme für den korrupten Bürgermeister nicht nur die Gangster ausschalten. Harter Actionthriller mit Bruce Willis mal wieder in zentraler Rolle.

''Blacklight" (Senator/Wild Bunch/Leonine)

Ein knallharter FBI-Problemlöser will eigentlich aufhören, aber dann werden politische Aktivisten ermordet und seine Familie entführt. Liam Neeson in einem Actionthriller nach bewährtem Muster, hierzulande zuerst bei Amazon Prime zu sehen.

''Christmas Bloody Christmas" (Capelight/AL!VE)

Ein mit Militärtechnik gebauter Weihnachtsmann-Roboter metzelt sich unbarmherzig durch eine Kleinstadt. Effektiver Retro-Horror im 80er-Jahre-Stil, der sich deutlich am ersten "Terminator" orientiert.

''The Clockwork Killings" (EuroVideo)

Ein Serienmörder sucht eine Kleinstadt heim, und ein Teenager-Mädchen hat ihren Nachbarn und neuen Freund ihrer Mutter in Verdacht. Solider Killerthriller aus Australien mit Radha Mitchell ("Silent Hill").

''Dead Bride" (Lighthouse)

Ein junges Paar zieht in das Haus ihrer verstorbenen Eltern, das ein dunkles Geheimnis birgt. Preiswert aber solide inszenierter Horror mit einigen effektiven Gruselszenen.

''Deep Fear - Reich der Untoten" (Lighthouse)

Eine Gruppe Studenten feiert ausgelassen in den Pariser Katakomben, bis sie auf einen Weltkriegsbunker samt Nazi-Zombie stoßen. Ganz unterhaltsamer B-Horror aus französisch-belgischer Produktion.

''Detective Knight: Rogue" (Leonine)

Nachdem sein Partner bei einem Überfall von Gangstern schwer verletzt wird, nimmt ein Polizeiveteran die Verfolgung auf. Weiteres Actionvehikel aus der Spätphase von Bruce Willis' Karriere, etwas an "Stirb langsam" orientiert.

''The Enforcer" (EuroVideo)

Ein alternder Auftragskiller wendet sich gegen die Organisation seiner Chefin, als ihm diese mit ihren kriminellen Geschäften zu weit geht. Etwas sentimentaler Actionthriller mit Antonio Banderas samt Vollbart und Kate Bosworth als Femme fatale.

''Fall - Fear Reaches New Heights" (EuroVideo)

Zwei junge Frauen suchen eine Grenzerfahrung, indem sie einen abgelegenen 600 Meter hohen Funkturm erklettern. Natürlich geht einiges schief. Nervenzerreißender Survivalthriller, nichts für Leute mit Höhenangst.

''Female Assassin - Rache ist süß" (Meteor Film/AL!VE)

Nachdem sie in einem Internetvideo die Morde an zwei Freundinnen mitansehen musste, reist eine rachedurstige russischstämmige US-Bloggerin nach Marokko. Hölzern gespielte und inszenierte B-Action mit attraktiver Hauptdarstellerin.

''Eine Fliege kommt selten allein" (Plaion Pictures)

Als sie im Kofferraum eines geklauten Autos eine Fliege in Hundegröße entdecken, wollen zwei Kleingauner mit ihr Geld verdienen. Gewohnt superschräge Komödie von Frankreichs Kultregisseur Quentin Dupieux ("Monsieur Killerstyle").

''Into the Deep - Dunkles Geheimnis" (EuroVideo)

Nachdem sich eine junge Frau von einer charmanten Urlaubsbekanntschaft zu einer Bootsfahrt überreden ließ, stoßen sie auf dem Meer auf eine geheimnisvolle Fremde. Hochsee-Thriller mit überraschenden Wendungen.

''Die Legende des magischen Helms" (Tiberius Film/AL!VE)

Ein junger Game-Store-Angestellter bekommt einen antiken Helm geliefert, der sein Familienerbe als Monsterjäger und einen Dämon enthüllt. Hübsches Fantasyabenteuer mit Gaststar Lance Henriksen als weisem Berater.

''Das letzte Opfer" (Plaion Pictures)

Eine Star-Psychologin empfängt als letzten Klienten des Tages einen Mann, der sich als Serienkiller entpuppt und ihr ein Ultimatum stellt. Wendungsreicher High-Concept-Thriller aus Dänemark mit Signe Egholm Olsen ("Wildhexe").

''Multiverse - Parallele Dimensionen" (Lighthouse)

Vier Studenten experimentieren mit Quantenphysik, bis sie alternativen Realitäten öffnen und auf ihre Doppelgänger treffen. Solider kanadischer B-SciFi-Thriller mit Gaststar Marlee Matlin, der die Multiversum-Idee ohne Marvel-Brimborium erkundet.

''My Pretty Woman - Das Leben ist kein Liebesfilm" (Lighthouse)

Von seiner Freundin in einer kompromittierenden Situation mit einer Kollegin erwischt, versucht ein junger Mann sie mit aus Liebesfilmen abgeschauten Methoden zurückzugewinnen. Sympathische Romantikkomödie aus Tschechien.

''On the Line" (SquareOne/Leonine)

Ein Radio-Talkshow-Moderator wird eines Nachts mit einem Anrufer konfrontiert, der seine Familie bedroht, wenn er nicht auf Sendung bei einem sadistischen Überlebensspiel mitmacht. Spannender Thriller mit einem charismatischen Mel Gibson.

''One Way - Hell of a Ride" (Splendid/WVG Medien)

Ein verletzter Gauner flieht nach einem Drogenraub in einem Überlandbus mit undurchschaubaren Mitfahrern, gejagt von den bestohlenen Gangstern. Crimethriller mit Rockrapper Machine Gun Kelly, Travis Fimmel ("Vikings") und Kevin Bacon.

''Pfad der Vergeltung" (Capelight/AL!VE)

Nachdem seine Verlobte an einer Überdosis stirbt, sinnt ein Ex-Junkie auf blutige Rache an einem Drogenkartell. Ein alter Kleinstadt-Sheriff versucht ihn aufzuhalten. Crime-Thriller, starbesetzt mit Robert De Niro, Jack Huston und John Malkovich.

''Prizefighter - Die Geburt des Boxens" (SquareOne/Leonine)

Im London um 1800 wird ein armer Bare-Knuckle-Faustkämpfer zum gefeierten Box-Champion, stürzt nach einem Unfall tief ab, aber kämpft sich wieder hoch. Britisches Historien-Actiondrama u.a. mit Ray Winstone und Russel Crowe.

''Renegades - Legends Never Die" (Spirit Media/WVG Medien)

Nachdem ein US-Veteran von einem Drogenkartell ermordet und seine Tochter bedroht wird, gehen seine Ex-Kameraden auf Rachefeldzug. Britisches Actionvehikel im Videothekenfutterstil mit einer Riege an B-Altstars von Lee Majors bis Patsy Kensit.

''Ritualmord" (Atlas Film/AL!VE)

Eine Polizeitaucherin findet abgetrennte Hände in den Kanälen Brüssels. Polizeikommissar Cafmeyer ermittelt und entlarvt eine düstere Vergangenheit. Solider belgischer Krimi nach einem Roman der Bestsellerautorin Mo Hayder.

''The Roundup" (Capelight/AL!VE)

Ein schlagkräftiger koreanischer Cop und sein Partner sollen einen geflüchteten Kriminellen aus dem Ausland zurückführen, wodurch sie an ein chinesisches Söldnerteam geraten. Wilder Actionritt mit Don Lee ("Eternals"), ein Kinohit in seiner Heimat.

''Schwarz wie Schnee" (Atlas Film/AL!VE)

Ein Ermittlerduo kommt im winterlichen schweizerisch-französischen Grenzgebirge einem Serienkiller auf die Spur. Stimmungsvolle französische Mördersuche von Regisseur Éric Valette ("Die Schlange").

''Survive" (Tiberius Film/AL!VE)

Nach einem Flugzeugabsturz kämpfen sich zwei Überlebende durch winterliche Berge. Psychologisches Survival-Abenteuer von Mark Pellington ("Arlington Road") mit Sophie Turner ("Game of Thrones", "X-Men") und Corey Hawkins ("Kong: Skull Island").

''Thor: God of Thunder" (Lighthouse/The Asylum)

Thor verfolgt seinen schurkischen Bruder Loki und den Wolfsgott Fenrir zur Erde. Typisch hölzerner Versuch der C-Schmiede Asylum, im Fahrwasser eines fast gleichnamigen Blockbusters ein nicht genau genug hinsehendes Publikum zu finden.

''Wire Room - Gerechtigkeit ist ein bewegliches Ziel" (Palatin Media/EuroVideo)

Ein Rekrut ermöglicht Gangstern das Eindringen in eine Heimatschutz-Kommandozentrale, worauf er und ein erfahrener Agent den Kampf aufnehmen. Bruce Willis nebst Kevin Dillon in einem weiteren B-Action-Vehikel von Matt Eskandari ("Trauma Center").

''Witch Hunt - Hexenjagd" (Tiberius Film/AL!VE)

In einem gegenwärtigen Amerika, wo Hexerei ebenso real wie verboten ist, gerät eine Familie ins Visier von Hexenjägern. Solider Urban-Fantasy-Thriller, der historische Misogynie verstörend modernisiert, mit u.a. Elizabeth Mitchell ("Lost").

''Die Zeitreisende - Für immer dein" (Tiberius Film/AL!VE)

Seine von einer zwanzigjährigen Weltraummission kaum gealtert zurückgekehrte Jugendliebe bringt einen verheirateten Politiker in ein gefühlsmäßiges Dilemma. Ungewöhnliches Romantikdrama mit Brianna Hildebrand ("Deadpool").

Zusammenstellung: Marc.Witibschlager@blickpunktfilm.de

*(Nicht berücksichtigt: Dokus, OmUs, Limited Releases, nach Free-TV-Start)

Hier geht's zur vorigen Ausgabe.