Gaumont plant französischen "Robin Hood"

In seiner Version von "Robin Hood" will Gaumont der Figur einen französischen Touch verleihen.

Nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Julien Lambroschini geschrieben hat, wird Ludovic Bernard, der u.a. bei einigen Episoden der Hitserie Lupin" Regie geführt hatte, eine neue Version des Klassikers "Robin Hood" inszenieren. Das gaben die beiden Produktionsfirmen Gaumont, die den Verleih in Frankreich sowie den internationalen Vertrieb übernehmen wird, und Albertine Productions jetzt mit.

Als Produzenten fungieren Gaumont-CEO Sidonie Dumas und Matthieu Tarot von Albereien Productions, der über das Projekt und seinen Helden sagt: "Robin Hoods Ehrgeiz ist immens. Robin ist ein Räuber mit einem großen Herzen: er ist Angelsachse und verliebt sich in eine Normannin, er ist seinem König treu und verteilt Reichtümer um. Nach Errol Flynn, dem Fuchs bei Walt Disney und Kevin Costner ist es unser Wunsch, diesem modernen Helden einen französischen Touch zu verleihen. Ich bin sehr stolz, diesen großen Abenteuerfilm mit Gaumont in einer Partnerschaft von unschätzbarem Wert voller Vertrauen und Loyalität in Angriff nehmen zu können."

Weitere Informationen zu dem Projekt sind noch nicht bekannt.