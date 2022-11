Magischer Meilenstein

Als erster deutscher Film der 2020er Jahre hat "Die Schule der magischen Tiere 2" am vergangenen Wochenende in den deutschen Kinos die Marke von zwei Mio. Besuchern durchbrochen.

Nachdem sich Die Schule der magischen Tiere 2" vor einer Woche bereits den Titel als meist besuchter deutscher Film in den heimischen Kinos gesichert hatte, hat das Sequel jetzt einen weiteren Meilenstein erreicht.

Wie Leonine, das die Verfilmung der Kinder- und Jugendbuchreihe in die Kinos gebracht und an der Seite von Produzent Kordes & Kordes Film als Koproduzent fungiert hat, heute mitteilt, hat "Die Schule der magischen Tiere 2" aktuell in den deutschen Kinos die Marke von zwei Mio. Besuchern geknackt - und das als erster deutscher Film in den 2020er Jahren (als bis dato letzter deutscher Film hatte Das perfekte Geheimnis" Mitte November 2019 die Marke von zwei Mio. Besuchern übersprungen gehabt).

Doch damit nicht genug der Superlative. Nach Angaben von Leonine ist "Die Schule der magischen Tiere 2" der bislang erfolgreichste deutsche Familienfilm des Jahres 2022 in der Schweiz und der erfolgreichste deutsche Family-Entertainment-Film der vergangenen zehn Jahre in Deutschland und Österreich.