"Aftersun" holt 16 Nominierungen bei BIFA Awards

Bei den Nominierungen für die British Independent Film Awards 2022 gehen die beiden von Frauen inszenierten Debütfilme Aftersun" und "Blue Jean" mit den meisten Nennungen ins Rennen. Die Darstellerpreise werden nun genderneutral verliehen. "Aftersun" von Charlotte Wells vereint 16 Nominierungen auf sich "Blue Jean" von Georgia Oakley kam auf 13 Nominierungen. Beide Filme treten u.a. in den Kategorien "Best British Independent Film", "Beste Regie", "Beste Debütregie", "Bestes Drehbuch" und "Bestes Debütdrehbuch" gegeneinander an. Dahinter reihen sich Sebastian Lelios "The Wonder" (zwölf Nominierungen) und Oliver Hermanus' "Living" (neun Nominierungen). Die neuen Darstellerkategorien wurden aufgeteilt in: "Best Lead Performance", "Best Supporting Performance", "Best Joint Lead Performance" und "Best Ensemble".

Die Preisverleihung der BIFAs 2022 findet am 4. Dezember statt.

Alle Nominierungen im Überblck