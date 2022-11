Bayerische Grüne stellen Dringlichkeitsantrag für die Kultur

In einem Dringlichkeitsantrag fordert die Landtagsfraktion der Grünen in Bayern die Staatsregierung auf, Kunst- und Kulturschaffende bei "der Bewältigung der Härten von Inflation und Energiekrise" zu unterstützen, um sie "sicher durch den Winter" zu bringen.

Um "Kunst- und Kulturschaffende sicher durch den Winter" zu bringen hat die Fraktion der Grünen im Bayerischen Landtag einen Dringlichkeitsantrag eingebracht:

Die Staatsregierung wird darin aufgefordert, "Kunst- und Kulturschaffende, Kunst- und Kulturvereine, staatliche und nichtstaatliche Kulturinstitutionen sowie die Kultur- und Kreativwirtschaft, die immer noch massiv unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden, bei der Bewältigung der Härten von Inflation und Energiekrise zu unterstützen". Die Grünen schlagen dazu Energiekosten- und Mietkostenzuschüsse "für freie Bühnen, Konzertsäle, Clubs, Museen, Kinos und sonstige freie Spielstätten, Solo-Selbstständige, kommunale Kulturinstitutionen sowie Laienmusik, Theater und Kunstvereine" vor. Dazu gelte es, Einnahmeausfälle "im Vergleich zu den Jahren vor 2020" von freien Spielstätten und Solo-Selbstständigen zu kompensieren sowie, die staatlichen Fördermittel und Höchstfördersummen an die Inflation anzupassen. Außerdem sei ein Förderprogramm "für die bauliche Instandsetzung und Sanierung freier und kommunaler Spielstätten" notwendig, "um die Energiekosten langfristig zu senken".

"Das Lebenselixier Live-Kultur steht mit dem Rücken zur Wand - nach zwei Jahren Pandemie mit kaum Einnahmemöglichkeiten sind die eh kargen Rücklagen fast aufgebraucht", betont die kulturpolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Sanne Kurz. "Ohne schnelle Hilfe steht der gesamte Kultursektor vor dem Abgrund - wir müssen die Menschen, die Infrastruktur wie Vereine und Institutionen, unsere kulturelle Vielfalt und kreative Innovationskraft und auch einen relevanten Wirtschaftsfaktor schützen."

Die Landtagsfraktion ihrer Partei hatte im Oktober Institutionen, Künstlerinnen und Künstler im Bayerischen Landtag nach ihrer Lage gefragt. Fazit sei, dass Kultur in Bayern ohne entsprechende Gegenmaßnahmen "noch einen Winter" nicht durchstehe: Bandräume und Bühnen seien teurer geworden, die Live-Szene beklage weniger Publikum nach der Pandemie, Vorverkäufe gingen zum Teil gegen Null, und es herrsche Mangel "an wichtigen Dingen für Live-Kultur überall - von PA-Anlagen, Nightlinern bis hin zum Toiletten-Häuschen". Sanne Kurz bekräftigt: "Bayern ist Kulturstaat, Kultur ist Ländersache. Es ist beschämend, wie die CSU-FW-Regierung unter Ministerpräsident Söder Kultur komplett ignoriert."

Kurz merkt an, dass "Mega-Events wie im Sommer draußen in Riem" überleben werden. Die "örtliche Live-Kultur" von Theater über Kino, Konzert bis Festival mache iher aber "große Sorgen". Etliche Spielstätten seien in Gefahr.

Diese Einschätzung bestätigt Hans-Georg Stocker, Geschäftsführer des Backstage in München: "Wir konnten zweieinhalb Jahre keinen regulären Veranstaltungsbetrieb durchführen, lange waren wir komplett geschlossen. Unser Personal ist ausgezehrt. Bei uns im Veranstaltungs-Sektor liegt die Inflation bei ca. 30 Prozent - in Teilbereichen sogar bei 300 Prozent!"

Viele Veranstaltungen und Tourneen müssen laut Stocker abgesagt werden, "weil die Vorverkäufe zusammenbrechen". Er merkt an: "Wir haben uns vor Corona trotz permanent widriger Bedingungen seit über 30 Jahren ohne nennenswerte öffentliche Mittel durchgekämpft. Wir sind auch wichtiger Standort-Faktor, ein diverser gesellschaftlicher Begegnungs- und Knotenpunkt - darüber hinaus beschäftigen wir über 90 Personen. Jetzt bricht uns die Dauer-Krise das Genick: Die Freie Kultur wird es so bald nicht mehr geben. Wenige internationale Veranstaltungs-Großkonzerne, die teilweise von äußerst fragwürdigen Finanzquellen massiv gestützt werden, kaufen alles auf. Wenn wir sterben, stirbt wesentlich mehr als ein Stück Münchner Kulturgeschichte."

Sanne Kurz ergänzt: "Das Backstage stand schon oft vor dem Aus, immer wurde mit viel Pioniergeist und Herzblut eine Lösung gefunden. Das beweist: wenn einer ein Fighter ist, dann Hans-Georg Stocker. Die dramatische Bewertung der Lage durch einen Veranstalter wie ihn zeigt, wie schlimm es schon jetzt wirklich um die Kultur steht."